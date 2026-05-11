Alarma a expertos de ONU la muerte de preso político en Venezuela

GINEBRA – El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas expresó este lunes 11 su grave preocupación por la desaparición forzada en Venezuela de Víctor Hugo Quero Navas y su posterior fallecimiento bajo custodia, y pidió una investigación efectiva e independiente sobre los hechos.

“La desaparición de Víctor Hugo Quero Navas y su posterior muerte bajo custodia deben ser objeto de una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial”, indicó el grupo que trabaja por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza de Ginebra.

Dicha investigación “debe incluir la realización de pruebas forenses independientes”, precisó el grupo de juristas que preside la italiana Gabriella Citroni e integran además la polaca Grażyna Baranowska, la bisauguineana Aua Baldé, la mexicana Ana Lorena Delgadillo Pérez y el iraquí Mohammed al-Obaidi.

Quero Navas, un comerciante de 50 años, fue detenido el 1 de enero de 2025 en una zona céntrica de Caracas y resultó desaparecido, presumiéndose desde entonces su captura por cuerpos de seguridad del Estado.

Su madre, Carmen Navas, de 83 años, inició entonces un peregrinaje incansable por cárceles, instituciones judiciales e instalaciones policiales en procura de ubicar el paradero de su hijo, negándosele repetidamente la presencia de Quero Navas en esos centros.

Según la información recibida por el Grupo de Trabajo, “familiares de Quero Navas habrían acudido reiterada y periódicamente ante distintas autoridades competentes para solicitar información sobre su suerte y paradero, sin obtener respuesta ni acceso a comunicación con él”.

El Grupo de Trabajo transmitió el caso al Gobierno de Venezuela en el marco de su mandato humanitario el 31 de marzo de 2025, sin haber recibido respuesta de las autoridades, recordaron los juristas en su declaración.

El 24 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo afirmó en un acta, a pedido de la madre, que el día anterior la Fiscalía General le indicó que Quero Navas “actualmente se encuentra en el Centro de Detención El Rodeo”, a unos 30 kilómetros al este de Caracas.

La Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General integran el Poder Moral Republicano, uno de los cinco poderes a la cabeza del Estado.

Esas autoridades indicaron en esa acta que al detenido “se le imputan los delitos de traición a la patria, conspiración y terrorismo”.

Venezuela fue atacada el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses que capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, actualmente en una cárcel de Nueva York a órdenes de un tribunal que les juzga por la presunta comisión de narcotráfico y otros delitos.

Maduro fue reemplazado por su vicepresidenta Delcy Rodríguez, y en ese contexto se generó un movimiento de opinión y manifestaciones por la libertad de los presos políticos, en el que participó Carmen Navas exigiendo fe de vida acerca de su hijo.

Ante la enorme presión pública por información del caso y muestras de solidaridad con la madre, el gobierno informó el 7 de mayo que Quero Navas murió el 24 de julio de 2025 (tres meses antes de la supuesta comparecencia ante la Fiscalía descrita por la Defensoría) en el hospital militar de Caracas, a donde habría sido trasladado.

Quero Navas habría fallecido por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

Los expertos en Ginebra destacaron que, según las autoridades venezolanas, “no se habrían registrado visitas ni identificado familiares (de Quero), pese a que existía una campaña pública, impulsada por sus allegados para localizarlo e identificarlo”.

“Resulta profundamente preocupante que las autoridades, pese a tener conocimiento desde hace tiempo de la búsqueda emprendida por la madre de Quero Navas, no hayan proporcionado esta información sino meses después de su fallecimiento, y únicamente a través de un comunicado público”, indicaron los expertos de la ONU.

Subrayaron que “las contradicciones entre la información oficial difundida recientemente y el Acta de Comparecencia de octubre de 2025 requieren ser esclarecidas, particularmente en lo relativo a la fecha real del fallecimiento”.

“También preocupa en esta situación la independencia judicial y de autonomía de la fiscalía”, indicaron.

Los restos de Quero Navas fueron exhumados el 8 de mayo y trasladados al cementerio donde su madre requirió que fueran depositados tras el examen forense que le fue practicado.

Para los expertos de la ONU el caso de Quero Navas “ilustra el profundo sufrimiento que enfrentan las familias cuando las autoridades ocultan la suerte y el paradero de una persona desaparecida”.

En particular “el hecho de que las autoridades tuvieran conocimiento de la búsqueda emprendida por la madre y, aun así, no le permitieran verle, ni le informaran sobre su fallecimiento, resulta grave y doloroso”, indicaron en su declaración.

“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la verdad, asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas”, concluyeron.

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón reportó que, en los últimos 10 años, en Venezuela murieron bajo custodia oficial 27 presos políticos.

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