Asamblea ambiental de financiamiento confirma compromisos y demanda más equidad

SAMARCANDA, Uzbekistán – La VIII Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) se inauguró el domingo 31 con una marcada división: los países donantes del Norte instaron a asumir compromisos de financiación más amplios y cuantiosos, mientras que los países del Sur en desarrollo reclamaron vías más equitativas y accesibles para acceder a la financiación medioambiental.

En abril, los países donantes comprometieron una aportación inicial de 3900 millones de dólares para el noveno ciclo de reposición del Fondo Fiduciario del FMAM (GEF-9), que apoyará proyectos medioambientales en todo el mundo entre 2026 y 2030.

Funcionarios gubernamentales, bancos de desarrollo, organizaciones filantrópicas y grupos de la sociedad civil han acogido con satisfacción los compromisos y han destacado el enfoque del «conjunto de las sociedades» del FMAM, cuyo objetivo es involucrar a gobiernos, comunidades, empresas y la sociedad civil.

Sin embargo, los debates en las dos primeras jornadas de la Asamblea, que concluirá el sábado 6 en la milnaria ciudad del sureste de Uzbeskistán, también han puesto de manifiesto un desafío creciente: los problemas medioambientales se están volviendo más urgentes justo cuando los presupuestos de ayuda internacional se están reduciendo de manera acelerada.

Los países del Sur global han expresado en repetidas ocasiones y también aquí su preocupación por si la financiación está llegando a quienes más la necesitan y si el acceso a ella es justo.

Al inaugurar la Asamblea, el director ejecutivo interino del FMAM, Claude Gascon, afirmó que el FMAM-9 está diseñado para «desbloquear grandes inversiones» mediante una cooperación más sólida entre los organismos gubernamentales, al tiempo que se mantiene el apoyo a los países menos adelantados (PMA) y a los pequeños Estados insulares en desarrollo (Peis).

«Los recursos deben llegar a los países de manera más eficiente, allí donde el impacto es mayor», señaló Gascon. Agregó que las reformas acordadas durante las negociaciones de reposición que tienen como objetivo simplificar los procedimientos y mejorar la rendición de cuentas.

Según la Secretaría del FMAM, sus proyectos actuales ya están generando beneficios medioambientales a gran escala.

Las operaciones de financiación combinada del FMAM han alcanzado una ratio media de cofinanciación de 18 a 1, lo que significa que cada dólar invertido por el FMAM ha ayudado a atraer muchos más dólares de fuentes públicas y privadas para proyectos de biodiversidad, clima, restauración de tierras y contaminación.

Aziz Abdukhakimov, asesor del presidente de la República de Uzbekistán en materia de medioambiente y presidente del Comité Nacional de Ecología y Cambio Climático del país, destacó la importancia de este foro.

«Nos reunimos en Samarcanda en un momento en que la triple crisis planetaria se hace cada vez más patente en todas las regiones del mundo. Al mismo tiempo, el margen para cumplir nuestros compromisos medioambientales globales se está reduciendo rápidamente. Por eso el papel del FMAM es más importante que nunca», afirmó Abdukhakimov.

Un Fondo más inclusivo

Una característica clave del FMAM-9 será la programación integrada, basada en la idea de que los problemas medioambientales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra, están interconectados y deben abordarse de forma conjunta.

Se espera que 98 países, incluidos 31 países menos adelantados y 26 pequeños Estados insulares, participen en estos programas entre 2026 y 2030.

Ya se han celebrado más de 100 talleres y consultas a nivel nacional para ayudar a los países a fortalecer su capacidad, alinear la financiación del FMAM con las prioridades nacionales y aumentar la participación de las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades locales y el sector privado.

Los países donantes destacaron lo que consideran avances. Noruega acogió con satisfacción las mayores asignaciones para los PMA y los PEID, así como los objetivos de financiación destinados a dirigir más recursos a los países con mayores necesidades. Los representantes noruegos afirmaron tener grandes expectativas respecto a los resultados que logrará el FMAM-9.

Los representantes de los pueblos indígenas también describieron el proceso de reposición como un gran paso adelante.

En nombre del Grupo Asesor de los Pueblos Indígenas del FMAM (IPAG), Giovanni B. Reyes señaló que las comunidades indígenas habían tenido una mayor influencia en la configuración del nuevo ciclo de financiación.

«Por primera vez, estuvimos en la mesa de la reposición. Por primera vez, nuestro trabajo será visible como se merece», dijo Reyes en una intervención ante la Asamblea.

«La inclusión de los pueblos indígenas y nuestros territorios en el cuadro de mando corporativo significa que se tendrán en cuenta nuestras contribuciones, se reconocerán nuestras tierras y se desglosarán nuestros resultados junto con los de las mujeres y los jóvenes. Siempre hemos estado ahí: esta es nuestra forma de vida. Ahora los datos contarán nuestra historia y amplificarán nuestras voces», añadió.

El representante de comunidades originarias señaló que los compromisos de crear una política específica del FMAM para los pueblos indígenas, establecer procedimientos para proyectos liderados por indígenas y permitir que las organizaciones indígenas se conviertan en organismos de ejecución acreditados representan cambios institucionales duraderos, en lugar de promesas puntuales.

También advirtió que no proteger los territorios indígenas y tradicionales conduciría a la pérdida de biodiversidad y al colapso de los ecosistemas.

Anuncio de nuevas alianzas

Durante la jornada de apertura de la Asambla del FMAM, también conocido por GEF, su sigla en inglés, se anunciaron varias nuevas alianzas.

Gascon reveló una alianza con una organización filantrópica estadounidense para apoyar la conservación de la biodiversidad en África a través de la Iniciativa de Áreas Protegidas de África.

Una presentación en vídeo destacó áreas protegidas como el Parque Nacional de Kafue y Luangwa Norte en Zambia, mostrando cómo áreas protegidas relativamente pequeñas pueden ayudar a garantizar el suministro de agua, apoyar los medios de vida locales y conservar la fauna silvestre de importancia mundial.

Rob Walton, de la Blue Nature Alliance, describió al FMAM como una institución clave en la financiación medioambiental mundial. Destacó su apoyo a los acuerdos medioambientales internacionales, incluida la preparación del tratado sobre la Biodiversidad más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, en inglés), al que calificó de hito importante para la protección de los océanos.

El Banco Mundial, que actúa como fideicomisario del Fondo Fiduciario del FMAM, anunció que ya se han confirmado 3300 millones de dólares para el FMAM-9.

En su intervención ante la Asamblea, Maitreyi Das, subdirectora de Fondos Fiduciarios y Relaciones con los Socios del Banco Mundial, señaló que se esperan contribuciones adicionales a medida que avancen los procesos de aprobación de los donantes.

Por primera vez, recordó, los países pueden realizar compromisos a lo largo de todo el período de reposición, en lugar de solo al principio.

«Esta reposición refleja una determinación compartida de impulsar una ambiciosa agenda medioambiental en un momento muy difícil para la ayuda al desarrollo exterior», afirmó Das.

Atribuyó el mérito a la cooperación entre donantes, países receptores, la sociedad civil, las empresas y los convenios internacionales sobre el medio ambiente.

Los países del Sur buscan un acceso más equitativo

A pesar de los anuncios positivos, los delegados de los países en desarrollo señalaron que el acceso a la financiación sigue siendo un problema importante.

Los representantes africanos describieron el FMAM-9 como una oportunidad importante para abordar la sequía, la inseguridad alimentaria, la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, advirtieron de que la financiación disponible sigue estando muy por debajo de lo que África necesita para cumplir los objetivos mundiales en materia de clima y biodiversidad para 2030.

Aunque acogieron con satisfacción la mayor atención prestada a los países menos adelantados, las zonas áridas y los programas integrados, varios países africanos advirtieron que la financiación combinada y la inversión del sector privado requieren sistemas financieros y mecanismos de reparto de riesgos de los que muchos países aún carecen.

«Por lo tanto, la región pide una financiación basada en subvenciones más sólida, procedimientos de acceso simplificados y apoyo a las capacidades para garantizar una participación equitativa», afirmó Baixo Eduardo, de Mozambique, quien representa a los países del sur de África en la asamblea.

Los pequeños Estados insulares expresaron preocupaciones similares.

En nombre de los países del Caribe, una representante señaló que una financiación predecible, adecuada y accesible sigue siendo esencial para que los pequeños Estados insulares en desarrollo alcancen los objetivos medioambientales y de desarrollo sostenible.

«La ambición del FMAM 9 es alentadora», afirmó, especialmente en materia de conservación de la biodiversidad, resiliencia climática y reducción de la contaminación. «Pero los mecanismos de implementación deben reflejar las vulnerabilidades y capacidades específicas de los pequeños Estados insulares en desarrollo», demandó.

La delegada brasileña Simone Carolina Bauch, quien habló en nombre de América del Sur, acogió con satisfacción los compromisos de dedicar 35 % de la financiación del FMAM-9 a la biodiversidad y 20 % a los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Pero señaló que los países deben mantener el control sobre cómo se diseñan y ejecutan los proyectos.

Bauch también pidió mayor claridad sobre las normas para participar en programas integrados y advirtió que los requisitos de cofinanciación no deben convertirse en barreras para acceder a los fondos.

Yicheng Yao, representante de China, y Hrisheekesh Arvind Modak, representante de India, respaldaron firmemente estas preocupaciones planteadas por Bauch y pidieron un acceso más sencillo y equitativo a la financiación verde.

En respuesta a estas cuestiones, Gascon señaló que se han reservado recursos para una estrategia de participación de los países que ayudará a los puntos focales nacionales a comprender mejor las oportunidades de financiación y a tomar decisiones informadas.

Añadió que a finales de este año se presentará al Consejo del FMAM más orientación sobre la participación en los programas integrados, y se espera que las manifestaciones formales de interés se presenten a principios de 2027.

Mientras continúan los debates en Samarcanda a lo largo de esta primera semana de junio, el FMAM indicó que la ventana para nuevas contribuciones a la reposición del FMAM-9 permanecerá abierta durante toda la Asamblea.

Ello permitirá a los países realizar compromisos adicionales para el ciclo de financiación 2026-2030.

T: MF / ED: EG