Una población estadounidense más grande, más vieja y más diversa

PORTLAND, Estados Unidos – En 2026, la población de Estados Unidos es significativamente más grande, más envejecida y más diversa que hace 250 años, cuando el país declaró su independencia del Reino de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776.

Se estima que la población de las 13 colonias británicas en América del Norte en 1776 era de aproximadamente 2,5 millones de personas, es decir, 0,7 % del tamaño actual de la población de Estados Unidos.

La estimación de 1776 incluía tanto a los habitantes libres como a las personas esclavizadas, siendo alrededor de 20 % de la población, cerca de medio millón de personas, esclavizada. Sin embargo, estas estimaciones no incluían a la población indígena.

Antes de la década de 1770, las poblaciones indígenas que habitaban las 13 colonias de Gran Bretaña ya habían sufrido importantes disminuciones demográficas durante los siglos anteriores. Estas reducciones fueron resultado de enfermedades introducidas por los europeos, masacres, desplazamiento de sus tierras y conflictos continuos con los colonos por la tierra, el agua y los recursos naturales.

Dado que ningún censo contabilizó a los pueblos indígenas, no existen cifras oficiales de población para ellos en 1776. Sin embargo, estimaciones históricas modernas sugieren que más de un cuarto de millón de indígenas vivían al este del río Misisipi, organizados en más de 80 naciones distintas y hablando decenas de idiomas.

Entre estas naciones indígenas se encontraban los wampanoag, narragansett, lenni lenape, powhatan, pequot, mohegan, mohawk, oneida, onondaga, cayuga, seneca, tuscarora, susquehannock, abenaki, cherokee, catawba, muscogee, yamasee, lenni y chickasaw.

El primer censo de población de los Estados Unidos ya ampliados, ordenado por la Constitución y realizado en 1790, contabilizó casi cuatro millones de habitantes, de los cuales cerca de 18 % eran esclavizados.

Las personas indígenas que vivían en Estados Unidos no fueron incluidas en el censo de 1790. Sin embargo, las estimaciones históricas indican que la población indígena dentro de la nación recién establecida era de aproximadamente 600 000 personas.

En 1861, al comienzo de la Guerra Civil estadounidense, la población de Estados Unidos había crecido hasta aproximadamente 31,4 millones, de los cuales 13 % eran esclavizados, según el octavo censo decenal, que incluía 33 estados y 10 territorios organizados.

En 1890, el censo del país intentó contabilizar a los indígenas que vivían en Estados Unidos. Su población fue reportada en alrededor de 250 000 personas, cifra que se considera un subregistro significativo del tamaño real de la población indígena. La estimación actual de la población indígena en Estados Unidos se sitúa entre 6,8 y 9,1 millones de personas, lo que representa aproximadamente entre 2 % y 3 % de la población total del país.

En 1976, 200 años después de la firma de la Declaración de Independencia, la población de Estados Unidos había crecido hasta aproximadamente 218 millones. Mirando hacia 2026, la estimación de mitad de año de la población estadounidense, según la Oficina del Censo, es de casi 343 millones, alrededor de 135 veces mayor que la población de 1776.

Según las proyecciones de población de la serie principal de la Oficina del Censo, se espera que la población de Estados Unidos alcance un máximo de casi 370 millones en 2080, antes de disminuir gradualmente hasta 366 millones en 2100 (Imagen 1).

La migración internacional desempeñó un papel importante en el crecimiento de la población estadounidense. Sin migración internacional desde 1776, la población hipotética estimada de Estados Unidos en 2026 sería de aproximadamente 153 millones. Esta cifra es alrededor de 190 millones menor que la población real del país, lo que destaca el enorme impacto que la migración tuvo en el desarrollo demográfico nacional.

Aunque se espera que la población de Estados Unidos siga creciendo, se prevé que lo haga a un ritmo más lento que en años recientes. La tasa de crecimiento del país disminuyó durante las últimas dos décadas, pasando de cerca de 10 % entre 2000 y 2010 a 7,4 % entre 2010 y 2020, y se proyecta que descienda aún más hasta alrededor de 5,5 % entre 2020 y 2030.

En las próximas décadas del siglo XXI, la población de Estados Unidos seguirá experimentando cambios debido a los tres principales impulsores demográficos: nacimientos, muertes y migración.

Actualmente, los nacimientos superan a las muertes, lo que genera un crecimiento natural positivo de la población. Sin embargo, la tasa de fecundidad estadounidense, que alcanzó mínimos de 1,63 nacimientos por mujer en 2024 y 1,57 en 2025, se mantuvo generalmente por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 nacimientos por mujer desde 1971 y de forma constante desde 2007.

Debido a las bajas tasas de fecundidad del país, se espera que las muertes superen a los nacimientos hacia 2040 y que continúen haciéndolo durante el resto del siglo XXI. Para 2080, la Oficina del Censo prevé que el número de muertes exceda al de nacimientos en aproximadamente un millón.

La inmigración hacia Estados Unidos continúa, aunque a un ritmo más lento que en años recientes, lo que se traduce en una menor tasa de crecimiento demográfico.

La proyección de población de la serie principal de la Oficina del Censo supone que la migración internacional neta se mantendrá cerca de un millón por año durante el resto del siglo XXI.

Gracias a la inmigración, se espera que la población estadounidense continúe creciendo hasta alcanzar casi 370 millones en 2080, para luego disminuir ligeramente hasta 366 millones hacia finales de siglo. Sin inmigración futura, se estima que la población sería 117 millones menor, con 226 millones hacia finales del siglo XXI.

Otro cambio importante en la población estadounidense es el envejecimiento demográfico.

En 1776, una característica demográfica notable de las 13 colonias era su estructura etaria joven. Por ejemplo, se estima que la edad mediana de esa población era de aproximadamente 16 años.

En los primeros años de Estados Unidos, las personas mayores de 70 años eran relativamente poco comunes. En las colonias de Nueva Inglaterra, casi un tercio de la población tenía menos de 21 años. La esperanza de vida al nacer era baja, aproximadamente entre 35 y 40 años, principalmente debido a las altas tasas de mortalidad infantil y de niños pequeños. Más de doscientos años después, la esperanza de vida al nacer en Estados Unidos se estima en aproximadamente 79 años.

En el primer censo estadounidense de 1790, la edad mediana había cambiado poco y se mantenía en aproximadamente 16 años.

En 1820, la edad mediana había aumentado hasta unos 16,7 años. En 1860, la edad mediana estimada de la población estadounidense había aumentado hasta aproximadamente 19 años, reflejando niveles relativamente altos de fecundidad y una esperanza de vida baja.

A comienzos del siglo XX, la edad mediana de la población estadounidense había aumentado ligeramente hasta aproximadamente 23 años y alcanzó los 35 años al final del siglo XX. Para 2026, se estima que llegó a alrededor de 39 años y se proyecta que aumente a 41 años para 2050 (Imagen 2).

Además del crecimiento demográfico y el envejecimiento, la composición étnica de la población estadounidense también experimentó cambios importantes. A medida que cambia la composición del país, también cambian las principales categorías étnicas de la población utilizadas por el gobierno.

Desde la Declaración de Independencia en 1776, la población de Estados Unidos aumentó significativamente desde unos pocos millones hasta 343 millones, en gran medida debido a la inmigración.

La proporción de personas nacidas en el extranjero en Estados Unidos varió considerablemente durante los últimos siglos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la proporción alcanzó un máximo de 14,8 % en 1890. A lo largo del siglo XX, descendió hasta un mínimo de 4,7 % en 1970. Más recientemente, la proporción de personas nacidas en el extranjero alcanzó un máximo histórico de 15,6 % en 2024 (Imagen 3).

Aproximadamente la mitad de todos los inmigrantes en Estados Unidos (52 %, o 26,7 millones de personas) nacieron en América Latina, mientras que alrededor de una cuarta parte (27 %, o 14 millones) nació en Asia.

Para 2023, las estimaciones de inmigrantes provenientes de los cinco principales países, que representan casi la mitad de toda la población nacida en el extranjero, son: México (11,4 millones), India (3,2 millones), China (3 millones), Filipinas (2,1 millones) y Cuba (1,7 millones).

Además, se estima que la población indígena en Estados Unidos se sitúa entre 7 y 9 millones de personas, incluyendo a quienes se identifican como indígenas estadounidenses o nativos de Alaska, ya sea solos o en combinación con otras razas. Esto representa aproximadamente entre 2 % y 3 % de la población total del país.

En resumen, desde que declaró su independencia de Gran Bretaña hace 250 años, la población de Estados Unidos se volvió significativamente más grande, más envejecida y más diversa.

Gran parte de este crecimiento demográfico se atribuye a la política de inmigración de puertas abiertas del país, simbolizada por las famosas líneas en la base de la Estatua de la Libertad: “Dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres, vuestras masas hacinadas que ansían respirar libres, los desechos miserables de vuestras rebosantes costas. Enviadme a estos desamparados, azotados por las tempestades; yo alzo mi lámpara junto a la puerta dorada”.

Con la inmigración continua hacia Estados Unidos, se proyecta que la población actual de alrededor de 343 millones siga creciendo y alcance un máximo de 370 millones hacia 2080. Sin embargo, sin inmigración, se espera que la población estadounidense comience a disminuir en aproximadamente doce años y caiga hasta 226 millones hacia finales del siglo XXI.

Joseph Chamie es demógrafo y consultor, exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas y autor de numerosas publicaciones sobre temas de población, incluido su libro más reciente: “Niveles de población, tendencias y diferenciales».

T: GM / ED: EG