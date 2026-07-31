Las cifras de bajas estadounidenses siguen fluctuando en la guerra con Irán

NACIONES UNIDAS – Un viejo axioma de la estadística reza: «Las cifras no mienten, pero los mentirosos saben manipularlas».

Y más aún en los conflictos militares, incluida la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ya sobrepasa los cinco meses, donde las cifras de bajas son difíciles de rastrear debido a la falta de transparencia y a los datos falsos.

Según la red de noticias CNN, el Pentágono actualizó la anteúltima semana de julio su base de datos de bajas de guerra, registrando más de 140 heridos adicionales y reincorporando a los cuatro soldados fallecidos a causa de los ataques iraníes, mientras aumentan las dudas sobre la falta de transparencia respecto al balance de la guerra.

El Pentágono fue objeto de escrutinio por parte de los medios de comunicación y los legisladores la semana pasada cuando el número de soldados estadounidenses muertos y heridos disminuyó en el Sistema de Análisis de Bajas de Defensa (DCAS, en inglés), mientras continuaban los ataques iraníes.

La CNN observó fluctuaciones en el recuento total de bajas al supervisar la página web minuto a minuto la semana pasada.

El Pentágono actualiza el recuento de bajas de la guerra con Irán a 624, reincorporando cuatro fallecidos al recuento; Davis Winkie, de la CNN, explica por qué las cifras de bajas cayeron y fueron revisadas posteriormente.

El gobierno iraní, según lo esperable, no ha facilitado ninguna cifra de bajas.

Según se informa, en una época ya pasada, Estados Unidos sufrió 58 281 bajas militares en la guerra de Vietnam y 2459 bajas militares durante la guerra de Afganistán.

El desglose exacto del total de bajas —incluidas las muertes y los heridos en combate (WIA, en inglés)— difiere significativamente entre ambos conflictos:

Stephen Zunes, profesor de Política en la estadounidense Universidad de San Francisco, especializado en política de Medio Oriente, dijo a IPS que muchos miles de iraníes, libaneses y otras personas han perdido la vida como consecuencia de la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Pero los estadounidenses —como ya hicieron en las guerras anteriores— tienden a centrarse en las bajas estadounidenses. Aunque, afortunadamente, han sido limitadas, las dieciocho víctimas mortales y los más de 600 heridos —algunos de ellos de gravedad— se han convertido en un tema central para los opositores a la guerra.

El presidente Donald Trump ha intentado restar importancia y manipular estas cifras comparando las bajas con otras guerras de Estados Unidos, que al contrario de la actual incluyeron importantes operaciones terrestres.

Peor, dijo Zunes, ha afirmando sin pruebas que los soldados fallecidos apoyaban firmemente la guerra y subestimando el número de heridos al incluir inicialmente solo a aquellos con lesiones graves.

El experto destacó que más recientemente se descubrió que la administración estaba clasificando a los fallecidos y heridos tras el fracaso del Memorándum de Entendimiento con Irán en una categoría distinta a la de los fallecidos y heridos durante la primera fase de la guerra, iniciada el 28 de febrero, reduciendo así el total general.

«Esos esfuerzos no hacen más que reforzar el sentimiento antibélico en Washington y en otros lugares, lo que se suma al malestar de los veteranos y otras personas por el hecho de que Trump eludiera el servicio militar durante la guerra de Vietnam y por sus insultos hacia quienes lucharon en conflictos impopulares, incluidos los héroes de guerra», planteó Zunes.

Durante su campaña de 2016 contra Hillary Clinton, que lo llevó a su primer mandato (2017-2021), y en menor medida en su campaña de 2024 contra Kamala Harris, Trump se presentó como el candidato pacifista que se oponía a las «guerras eternas» de los demócratas y que, como presidente, «traería a nuestras tropas de vuelta a casa».

A medida que aumentan las bajas estadounidenses en Medio Oriente, su credibilidad no hará más que verse aún más mermada, anticipó Zunes.

Mientras tanto, un grupo de senadores demócratas envió la anteúltima semana de julio una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, solicitando un «informe exhaustivo» sobre el número de militares heridos o fallecidos.

Los senadores escribieron: «En primer lugar, deseamos rendir homenaje a los militares que han perdido la vida en la operación Furia Épica y expresar nuestro más sentido pésame a sus familias. Agradecemos a todos aquellos que siguen prestando servicio en situaciones de peligro. Su sacrificio es la razón por la que escribimos para expresar nuestra preocupación respecto a los informes públicos y las declaraciones del Departamento de Defensa (DoD o el Departamento) sobre las bajas militares estadounidenses asociadas a la operación Furia Épica», el nombre del ataque de Estados Unidos sobre Irán.

«Solicitamos formalmente un recuento exhaustivo del número de militares que han fallecido, resultado heridos o sufrido lesiones en el marco de esta operación. El pueblo estadounidense, el Congreso, los militares y sus familias tienen derecho a un recuento completo y preciso del coste humano de la guerra», añadieron.

A juicio de los senadores democrátas, «la información de la que dispone actualmente el público sugiere que el Departamento no ha facilitado de forma sistemática, oportuna y exhaustiva los datos públicos sobre bajas a lo largo del conflicto».

«El Sistema de Análisis de Bajas de Defensa (DCAS) del Pentágono, que el Departamento ha descrito como «actualizado periódicamente», ha facilitado cifras de bajas incoherentes, lo que plantea dudas adicionales sobre la transparencia y la fiabilidad de los informes y comunicados públicos del Departamento», remarcaron.