La caída de una superestrella de la diplomacia: Alemania

BEIRUT – Esta es la caída de una superestrella diplomática. La derrota de Alemania en las elecciones al Consejo de Seguridad de la ONU es consecuencia de una política exterior que ha resultado desastrosa en los últimos tiempos, al no haber logrado defender ni los valores ni los intereses de la República Federal.

El hecho de que el segundo mayor contribuyente a la ONU haya sido castigado tan severamente por Portugal y Austria, en la votación el miércoles 3 para convertirse en miembro temporal por dos años del Consejo de Seguridad, pone de relieve una pérdida de confianza a nivel mundial de la que aún no se había tomado plena conciencia en el Berlín político.

«Se nos ve como alguien que defiende el orden basado en normas; como un defensor del derecho internacional», declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wampold, apenas unas horas antes de las elecciones. Y al hacerlo, puso de manifiesto la brecha entre la autopercepción de Alemania y la forma en que se la percibe internacionalmente.

Es bastante evidente que, precisamente en esta cuestión —el grado en que la República Federal defiende realmente las normas vinculantes y el derecho internacional—, se ha producido un daño enorme a su reputación, lo que ahora, por primera vez, está teniendo consecuencias políticas.

Derecho internacional a la carta

El aislamiento global de Alemania se remonta con gran precisión a la guerra de Israel en Gaza, que avivó las pasiones internacionales como casi ningún otro conflicto. El problema aquí no es meramente la postura percibida como muy parcial en gran parte del mundo.

Es la discrepancia palpable con la conducta de Alemania en Ucrania y con la imagen general que tiene de sí misma un país al que le gusta pasearse por el mundo con el dedo moralmente en alto.

Si en un caso —con toda razón— se condenan enérgicamente los crímenes de guerra y se insta al mundo entero, con aún más vehemencia, a hacer lo mismo, pero en el otro caso se guarda silencio, se brinda cobertura diplomática y política a los perpetradores e incluso se les suministra armas (a pesar de que los crímenes son mucho más graves según todos los criterios objetivos), no es de extrañar que se le acuse de doble rasero e hipocresía.

El daño a la reputación de Alemania es aún más grave porque el país fue considerado durante décadas como una apuesta segura en política exterior. Como casi ningún otro Estado, la República Federal abogó por el fortalecimiento de las instituciones multilaterales.

Primero, la antigua capital de Alemania Occidental, Bonn, y luego Berlín, apoyaron el desarrollo de un sistema judicial internacional. Precisamente como lección de su propia historia y en su propio y bien entendido interés como país situado en el corazón de un continente que en su día fue devastado por la guerra, Alemania se comprometió con vigor y generosidad con la paz y el equilibrio de intereses.

Solo en los últimos tiempos ha surgido la «razón de Estado», ahora invocada como un mantra, que se erige por encima de todo como un credo de política exterior imbuido de un significado casi sagrado.

Durante mucho tiempo, por cierto, fue posible adoptar una postura sobre el conflicto de Medio Oriente que hiciera justicia tanto a la responsabilidad histórica de Alemania hacia Israel como a las preocupaciones legítimas de los palestinos y los árabes. Solo en los últimos tiempos ha surgido la «razón de Estado», ahora invocada como un mantra, que se erige por encima de todo como un credo de política exterior imbuido de un significado casi sagrado.

Los países extranjeros, en particular, que de hecho toman nota del discurso alemán, en gran medida autorreferencial, bien podrían preguntarse: ¿tiene esta razón de Estado realmente algún límite moral? ¿O encubre también crímenes de guerra, limpieza étnica y lo que incluso expertos e instituciones de gran prestigio describen —por decirlo suavemente— como condiciones genocidas?

Porque la razón de Estado, al fin y al cabo, no es un producto de intereses de realpolitik, sino que se proclama como una especie de moral superior y, por tanto, como una lección de la historia alemana que otros países deberían, por favor, comprender. Muchos ven en ello más bien una incapacidad alemana para extraer lecciones universales de su propia historia, posiblemente incluso una especie de continuidad histórica indeseable.

La autodescripción como «defensor del derecho internacional» —que fue, al fin y al cabo, el principal argumento esgrimido para la ahora fallida campaña alemana por un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU— también parece bastante extraña a la luz de una serie de declaraciones realizadas por la canciller.

Por ejemplo, el canciller Friedrich Merz agradeció a Israel por hacer el «trabajo sucio» en relación con la guerra de agresión contra Irán —la cual, según la abrumadora mayoría de la opinión jurídica, es ilegal según el derecho internacional.

Calificó de «compleja» la valoración jurídica del secuestro del jefe de Estado venezolano, al tiempo que se abstuvo explícitamente de dar lecciones de derecho internacional sobre la reciente guerra de agresión israelo-estadounidense contra Irán.

Como líder de la oposición, había expresado su indignación por la orden de detención contra el presunto criminal de guerra israelí Netanyahu, acusado de graves crímenes contra la humanidad. Al fin y al cabo, afirmaba, la Corte Penal Internacional se había creado supuestamente con el único fin de «hacer rendir cuentas a los déspotas y líderes autoritarios».

Da la impresión de que se trata de un canciller que —en nombre de una parte significativa de las élites políticas y mediáticas del país— pretende sustituir el Estado de derecho por una especie de orden moral superior. Bajo este sistema, a los supuestamente «buenos» —es decir, a nosotros mismos y a nuestros aliados democráticos— se les permite, en la práctica, hacer lo que quieran. Ya no están sujetos a ninguna norma.

Es el derecho internacional, si es que existe, a la carta. Sobre todo, supone una ruptura con la creencia que Alemania ha mantenido durante décadas en la civilización de las relaciones internacionales a través de su codificación. Desde la perspectiva de muchos Estados que han negado su voto a Berlín, la República Federal es ahora un socio demasiado poco fiable para el máximo órgano del orden jurídico mundial.

Es hora de una reevaluación

La derrota en la ONU no es solo una humillación; va acompañada de una pérdida real de influencia y prestigio para el que, al fin y al cabo, es el país más grande y económicamente más fuerte de la Unión Europea (UE). En futuras crisis internacionales, Berlín se encontrará ahora en un segundo plano. Para Alemania, este debería ser, en el mejor de los casos, un momento de autorreflexión.

¿Qué valores e intereses deberían guiar nuestra política? En una fase de extrema agitación geopolítica, con el auge del Sur Global y el distanciamiento de Estados Unidos del orden mundial que una vez impuso, Alemania no depende de menos, sino de más y de una cooperación internacional resiliente.

Es evidente que el orden jurídico internacional no es perfecto. Las instituciones de seguridad colectiva se ven frecuentemente paralizadas y, como en el pasado, habrá dilemas en los que los intereses y los valores hagan necesario encontrar un equilibrio entre la política y el derecho.

Sin embargo, una caída total en un mundo de «sálvese quien pueda» —donde el poderío militar es lo único que cuenta, donde se lanzan guerras de agresión a voluntad, donde la guerra se vuelve cada vez más brutal y donde la comunidad internacional se hunde en conflictos culturales globales— no puede redundar en interés de Alemania.

Un mundo así amenazaría, tarde o temprano, también la paz duradera dentro de la UE. Como país con escasos recursos naturales, altamente integrado económicamente y dependiente de los flujos comerciales mundiales, la República Federal depende de un orden mundial que funcione razonablemente bien, en el que se apliquen principios fundamentales incluso más allá de las fronteras de los regímenes políticos.

Resulta desconcertante ver hasta qué punto el Gobierno alemán, en particular su ala conservadora, celebra su amistad con un Gobierno israelí en el que mandan los criminales de guerra y los extremistas de derecha.

La recuperación del poder blando perdido por Alemania también exigirá una reevaluación de la política alemana hacia Medio Oriente. Casi nadie espera un cambio triunfal hacia el bando de los partidarios de Palestina. Pero sin duda sería apropiado un enfoque más mesurado y equilibrado. Resulta desconcertante ver hasta qué punto el Gobierno alemán, en particular su ala conservadora, celebra su amistad con un Gobierno israelí en el que mandan los criminales de guerra y los extremistas de derecha.

El hecho de que, a los ojos del mundo, uno se alinee tan estrechamente con un grupo que, a sabiendas, amenaza con convertir a su propio país en un Estado paria internacional desafía cualquier explicación racional. Los costes de esta postura son muy reales y perjudiciales para Alemania.

La vergonzosa derrota en la ONU puede que no sea un error aislado en este asunto. Dentro de unos años, la Corte Internacional de Justicia se pronunciará sobre el caso de genocidio en Gaza. Aquí se avecinan más problemas. Para aquellos que, por razones éticas, no se atreven a resolver las condiciones totalmente insostenibles en los territorios ocupados mediante una solución aceptable para la comunidad internacional, el bien entendido interés propio de Alemania debería inclinar la balanza a más tardar para entonces.

Porque, a diferencia de tantos conflictos en los que la contribución de Berlín se limita a expresar su profunda preocupación, la República Federal tendría aquí influencia real. Hasta ahora, esta influencia se ha utilizado con gran éxito para bloquear cualquier presión europea sobre un Gobierno que quiere muchas cosas, pero desde luego no una paz sostenible. En cuanto eso cambie, dos cosas volverían a estar en alza: la paz —y la reputación mancillada de Alemania—.

Marcus Schneider dirige el proyecto regional de la Fundación Friedrich Ebert (FES, en alemán) para la paz y la seguridad en Medio Oriente, con sede en Beirut. Anteriormente, trabajó para la FES como director de las oficinas en Botsuana y Madagascar, entre otros lugares.

T: MF / ED: EG