Mujeres dominicanas enfrentan barreras de acceso a la energía y a los empleos verdes

De acuerdo con la ONU, las mujeres y las niñas tienen más probabilidades de cargar con el peso de la pobreza energética y de sufrir los efectos adversos de la falta de acceso a energía segura.

El escenario no es diferente en la República Dominicana. De acuerdo con el último Plan de Acción de Género y Cambio Climático para la República Dominicana, el país se encuentra entre las diez naciones más afectadas por eventos climáticos en el mundo y, en materia de igualdad de género, es el cuarto país con mayor desigualdad de América Latina y el Caribe, después de Haití, Panamá y Guatemala.

Las mujeres enfrentan brechas tanto en el acceso a la energía como en su participación en los sectores que están liderando la transición energética. ONU Mujeres advierte en el informe Igualdad de Género en la Transición Energética Sostenible de 2023, que la transición energética no es automáticamente inclusiva, mientras que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Panorama sobre Género y Cambio Climático, señala que las desigualdades de género limitan el acceso de las mujeres a recursos y oportunidades económicas en sectores emergentes como la energía.

En este contexto, el concepto de transición energética justa ha ganado relevancia en la agenda climática global, al vincular la acción climática con la reducción de desigualdades, la generación de empleo y el desarrollo sostenible. Este enfoque ha sido reforzado en decisiones adoptadas en las Conferencias de las Partes (COP), donde se ha insistido en que la transición energética no solo implica reducir emisiones, sino también asegurar que sus beneficios se distribuyan de manera equitativa en la sociedad.

Aunque en República Dominicana no existen datos oficiales desagregados por género sobre pobreza energética, a nivel regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indica que los hogares encabezados por mujeres presentan menores ingresos que aquellos liderados por hombres, lo que incrementa su exposición a condiciones de vulnerabilidad.