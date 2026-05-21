Motosierras raspan piel boscosa latinoamericana

MÉXICO – En 2025, Bolivia perdió 620 000 hectáreas de bosque a causa de la agricultura e incendios forestales, la segunda mayor cantidad del mundo solo por detrás de otro país latinoamericano: Brasil. Aun así, el país andino no envió este año aportes para la elaboración de la hoja de ruta mundial contra la deforestación.

Es una muestra de las contradicciones imperantes en el combate al daño forestal, mientras el cronómetro agobia a un mundo de por sí fuera de ruta hacia esa anhelada y escurridiza meta en 2030.

En febrero, la presidencia brasileña de la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en la ciudad amazónica de Belém do Pará en noviembre, convocó a sus 195 países y territorios a enviar sus propuestas para el freno y la reversión de la deforestación, así como la degradación de los bosques.

A inicios de mayo, recibió un centenar de planteamientos de gobiernos, universidades, organizaciones no gubernamentales y asociaciones empresariales.

Las posturas de la sociedad civil coinciden en marcos legales más estrictos, eliminación de subsidios perversos, fortalecimiento de la aplicación de la ley contra el crimen ambiental, el reconocimiento formal de derechos territoriales para los pueblos indígenas, seguridad en la tenencia de la tierra y aplicación del consentimiento previo, libre e informado, así como la visión que el bosque es más rentable vivo que en trozos.

“No se puede tener solo una estrategia nacional de deforestación, porque cada región tiene sus procesos peculiares de deterioro y deforestación, se necesita de al menos cinco regionales, con participación masiva de organizaciones, la academia y los dueños de los bosques”: Sergio Madrid.

Para Sergio Madrid, director del no gubernamental Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la hoja de ruta hacia un cero neto de pérdida boscosa parece una iniciativa positiva, “si bien es galopante la deforestación en América Latina”, afirmó a IPS.

La invitación de la presidencia de la COP30 a los actores gubernamentales y no gubernamentales afiliados a la CMNUCC se centró en cuatro preguntas sobre barreras críticas, motores para impulsar el compromiso, experiencias, mejores prácticas y lecciones sobre conservación y restauración forestal.

En la COP26, celebrada en 2021 en la ciudad escocesa de Glasgow, más de 140 países asumieron la meta voluntaria de cero deforestación, reiterada en la COP28 de Dubái dos años después.

Pero la COP30 no entregó la hoja de ruta correspondiente, tarea que debe asumir la próxima cumbre climática, en noviembre en la ciudad turca de Antalya, aunque los bosques no aparecen directamente entre las 10 prioridades de la COP31.

Los árboles y el bosque

La merma forestal se ha ralentizado en el último año en algunos países, aunque el avance es desigual entre naciones. Los macizos boscosos permanecen en la unidad de cuidados intensivos.

El reporte sobre las metas forestales en 2030, preparado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (Desa) de las Naciones Unidas y presentado el 12 de mayo, señala que América del Sur perdió 41 millones de hectáreas de bosques entre 2015 y 2025, más que cualquier otra región del mundo.

Esa disminución incluye más de 10 millones de hectáreas de sotos primarios o bosques de ribera, las masas vegetales naturales, ecosistemas difíciles de reemplazar y esenciales para la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y la regulación del clima, con un promedio anual de cuatro millones.

El informe evalúa seis metas globales repartidas en 26 indicadores como la reversión de pérdida forestal, financiamiento y beneficios integrales del cuidado forestal y de las que concluyó que siete están encaminadas, 17 presentan logro parcial y dos, centrales, están extraviadas –revertir la pérdida forestal y erradicar la pobreza extrema entre la población dependiente del bosque–.

De 2021 a 2030, cada año requiere un descenso de 10 % en la pérdida forestal respecto a la línea base de los niveles de 2018-2020 para alcanzar el corte cero en 2030.

Realidades dispares

Dentro de la región latinoamericana, las instantáneas nacionales transmiten perspectivas encontradas. Brasil, Colombia y Paraguay han progresado en la lucha contra el desmonte, pero otros como Bolivia, México y Perú tienen un historial menos optimista, sgún un análisis mundial de Global Forest Watch.

Hogar de 60 % de la Amazonia, la selva tropical más grande del mundo, Brasil registró la tasa más baja de pérdida desligada de incendios en 2025, 41 % inferior a 2024, según datos del laboratorio Glad de la pública Universidad de Maryland de Estados Unidos, difundidos el 29 de abril, que se fija en los cinco países latinoamericanos con mayor pérdida boscosa.

Los datos de 2025 se consideran un éxito provisional que radica en la aplicación de un marco de políticas nacionales contra la deforestación y una mayor vigilancia sobre los biomas desde 2023, cuando en enero volvió al poder el presidente Luis Inacio Lula da Silva, tras haber gobernado el país entre 2003 y 2011.

Pero el mayor país de la región sigue encabezando la lista mundial de pérdida de bosques (1,63 millones de hectáreas), en un entorno en el que la sequía y los incendios compiten por ver quién tumba más árboles.

Mientras, Colombia redujo la deforestación entre 2024 y 2025 en 17 % – casi 82 000 hectáreas–, el segundo año más bajo desde 2016, pero más alto que la tasa registrada en 2023. La caída está vinculada a políticas y acuerdos gubernamentales destinados a limitar la tala de bosques.

En el país persisten 44 zonas de poda, 70 % concentrada en la Amazonia, en hábitats de gran importancia ecológica y cultural pero donde habitan también pobreza, marginación y grupos criminales, según el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del gubernamental Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

También padece barreras técnicas, reglamentarias y económicas frente a los retos del manejo forestal sostenible, lo que desemboca en una limitada gobernanza de los recursos boscosos.

Paraguay es otra nación afectada por el corte indiscriminado, si bien la tendencia desde 2012 va hacia la baja. En 2025, perdió 150 000 hectáreas de superficie arbórea, debido mayoritariamente a la expansión agrícola, principalmente soja.

En el espejo de enfrente aparecen el lamento forestal boliviano, al que se suman México y Perú. En el primer caso, la segunda economía regional vio la desaparición de 220 000 hectáreas en 2025. Las autoridades forestales han identificado más de 100 zonas críticas de deforestación.

En México “no existe una estrategia gubernamental sólida. La deforestación sigue avanzando. Pero en foros internacionales México presume las medidas y se suma a los compromisos internacionales”, señaló Madrid.

Mientras, Perú, uno de los nueve países que comparten la Amazonia, perdió 200 000 hectáreas en 2025.

La Evaluación de la Declaración Forestal, plataforma de la sociedad civil para examinar el progreso hacia las metas de 2030 subraya que las tasas de deforestación y degradación de los ecosistemas son altas y en aumento, lo que impulsa las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad a una escala demasiado grande para alcanzar los objetivos globales de detener y revertir la pérdida y degradación forestal para 2030.

Si bien las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés), los compromisos de reducción de emisiones y de adaptación al cambio climático para cumplir con el climático Acuerdo de París, aluden al combate del flagelo, no contienen vías claras ni medios de aplicación para llegar a la meta tan ansiada, más allá de que Brasil y México se han comprometido a tala cero en 2030.

Mientras, Colombia ha adoptado una meta de reducción del corte irregular de entre 37 500 y 49 999 hectáreas anuales en 2035.

Oxígeno financiero

En ese contexto, los países latinoamericanos enfrentan retos importantes para aplicar al nuevo Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, en inglés), lanzado durante la COP30 en Belém.

El fondo establece que los países elegibles recibirían cuatro dólares por hectárea de bosque conservado si la tasa media de deforestación en los últimos tres años es inferior a 0,5 % y si la tasa de degradación disminuye en el año en que se adhieren al TFFF.

La deforestación y la degradación serán penalizadas mediante deducciones de los pagos, a razón de 400 dólares por hectárea deforestada por debajo de una tasa total de 0,3 %, 800 por hectárea deforestada por encima de una tasa total de 0,3 % y 140 por hectárea degradada por incendios forestales durante los tres primeros años.

Solo Brasil cumpliría los requisitos mínimos para aplicar a financiamiento, Colombia y Perú no los completan y Bolivia y México no son elegibles por sus altas tasas de deforestación.

El experto Madrid propuso el desarrollo de lineamientos para estrategias regionales. “No se puede tener solo una estrategia nacional de deforestación, porque cada región tiene sus procesos peculiares de deterioro y deforestación, se necesita de al menos cinco regionales, con participación masiva de organizaciones, la academia y los dueños de los bosques”, planteó.

ED: EG