Se ralentiza la descarbonización en la construcción mundial

NAIROBI – La descarbonización del sector de la construcción se ha ralentizado, lo que lo convierte en una importante fuente de emisiones y lo hace cada vez más vulnerable a los impactos climáticos y a las fluctuaciones de los precios de la energía, según un nuevo informe divulgado por el Pnuma este miércoles 20.

En un contexto de vasta expansión de la construcción en todo el mundo, la directora ejecutiva del Pnuma (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), Inger Andersen, destacó que “los edificios pueden perpetuar los riesgos climáticos o bien proporcionar condiciones de vida más seguras, saludables y asequibles”.

Elaborado por el Pnuma y la Alianza Mundial para la Construcción, el “Informe sobre la situación mundial de la edificación y la construcción (2025-2026)”, evalúa el progreso del sector utilizando siete indicadores clave que abarcan políticas, financiación, tecnologías e inversiones.

Estima que cada día se construyen en el mundo 12,7 millones de metros cuadrados de superficie edificable, lo que equivale aproximadamente a añadir la superficie total de la ciudad de París casi todas las semanas.

En 2024, la superficie edificada mundial aumentó 1,7 %, alcanzando los 273 000 millones de metros cuadrados. Ese rápido crecimiento se debió principalmente a la construcción en economías emergentes, como India y el sudeste asiático.

El sector de la construcción representa actualmente casi 50 % de la extracción mundial de materiales, 37 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que calientan el planeta, y 28 % del consumo energético mundial.

Los indicadores que utiliza el informe, publicado en medio de una crisis mundial de asequibilidad de la vivienda y la energía, siguen los compromisos mundiales para alcanzar una trayectoria de cero emisiones netas en el año 2050.

El informe destaca cómo las medidas climáticas en los edificios pueden reducir las facturas de energía, mejorar las condiciones de vida y fortalecer la resiliencia ante los impactos del cambio climático, al tiempo que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero

Andersen apuntó al respecto que “dado que para 2050 aún queda por construir o renovar la mitad de los edificios del mundo, los gobiernos tienen una oportunidad crucial para impulsar una construcción resiliente y con cero emisiones mediante mejores políticas, normativas e inversiones”.

El informe señala que desde 2015 las certificaciones de edificios sostenibles casi se han triplicado, y la intensidad energética global de los edificios -que mide el consumo energético anual de la edificación en relación con su tamaño- se ha reducido en 8,5 %.

En 2024, las energías renovables solo cubrieron 17,3 % de la demanda energética de los edificios, muy por debajo de lo necesario para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas.

La inversión en eficiencia energética fue de 275 000 millones de dólares en 2024, lo que contribuyó a una inversión acumulada de 2,3 billones de dólares desde 2015.

Sin embargo, desde 2020 el progreso se ha ralentizado, ya que la transición ecológica no ha seguido el ritmo de la construcción.

Para alinear el sector con una trayectoria de cero emisiones netas, los responsables políticos deberían acelerar las mejoras en la eficiencia energética y la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

Mientras tanto, la inversión en eficiencia energética de edificios debe alcanzar los 5,9 billones de dólares para 2030, lo que equivale a 592 mil millones de dólares anuales.

El informe destaca ejemplos positivos en diversas regiones, entre ellos planes nacionales de acción climática que abarcan sustancialmente las estrategias del sector de la construcción en Bahamas, Camboya y Colombia.

También los códigos de eficiencia energética para edificios actualizados en el estado de California (Estados Unidos), Kenia, Japón y Singapur.

La Unión Europea implementó políticas para abordar las emisiones operacionales y las emisiones liberadas antes y durante la construcción (emisiones incorporadas). Se observaron mejoras en el rendimiento energético de los edificios en Japón y Suiza.

El informe menciona el crecimiento de las energías renovables in situ en edificios de Alemania, Australia, India y Pakistán, y la expansión de la certificación de edificios sostenibles en China, Colombia, India y Turquía.

También las hojas de ruta nacionales que apoyan la transformación sectorial en Bangladesh, Ghana, India, Indonesia, Jordania y Senegal. Y el crecimiento de la inversión y la financiación para edificios sostenibles en Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido.

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