Un tercio de venezolanos en América Latina se plantea retornar

GINEBRA – Un tercio de los venezolanos que viven en otras naciones de América Latina y el Caribe se plantearía la opción del retorno si mejoran las condiciones socioeconómicas y de otro tipo en su país, reveló una encuesta de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) divulgada este martes 14.

“La encuesta muestra que los venezolanos en la región están empezando a plantearse si retornar, pero también pone de relieve los complejos factores que influyen en las intenciones de retorno”, dijo Matthew Saltmarsh, portavoz de Acnur, en una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones en esta ciudad suiza.

Entre enero y marzo de 2026, Acnur entrevistó a 1288 venezolanos en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú sobre sus intenciones de regresar a su país de origen en un plazo de entre 12 meses y cinco años.

Algo más de un tercio de las personas encuestadas indicó una posible intención de retornar a su país, y para nueve por ciento es algo que podrían considerar dentro de un año. La reunificación se mencionó como la motivación más fuerte para retornar.

“Aun así, casi dos tercios de las personas encuestadas no tienen actualmente intención de regresar. Millones de venezolanos están reconstruyendo sus vidas y contribuyendo a la prosperidad de sus comunidades de acogida”, expresó Saltmarsh.

De acuerdo con el estudio, el deseo de volver a conectar con familiares en Venezuela está condicionado por factores socioeconómicos y políticos, entre ellos la recuperación del mercado laboral en el país, las condiciones de seguridad y la disponibilidad de servicios básicos fiables.

Venezuela ha padecido en la última década una severa crisis humanitaria, marcada por el desplome de servicios esenciales como salud, educación, electricidad y agua potable. La pobreza por ingresos alcanza a 70 % de sus 29 millones de habitantes, y una parte de la población está en situación de inseguridad alimentaria.

El país transitó un período de hiperinflación en 2017-2020 y ese índice todavía es el más alto del mundo, alrededor de 500 % anual. La mayor parte del empleo es informal o independiente, con ingresos insuficientes para cubrir la cesta básica.

Algunos de los encuestados por Acnur señalaron que las mejores condiciones de seguridad, empleo y servicios esenciales en los países de acogida influyen en sus decisiones sobre el retorno.

Sin embargo, los servicios en esas naciones también están bajo presión, y algunas de las personas entrevistadas citaron los retos socioeconómicos que enfrentan en los países de acogida como motivos para considerar el retorno.

Casi 60 % de los encuestados identificó a la falta de información fiable sobre qué esperar al retornar como un obstáculo, junto con la incertidumbre sobre cómo el regreso podría afectar a su situación jurídica en los países de acogida.

De los más de ocho millones de venezolanos que han salido a vivir en el exterior en las dos últimas décadas, en la región había, en noviembre de 2015, como migrantes o refugiados, 6 906 690 personas, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

R4V, formada por Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), trabaja con decenas de organizaciones locales y nacionales en programas de ayuda a venezolanos migrantes y refugiados y a comunidades de acogida.

Según las cifras de R4V, en 17 países de la región vivían 5 183 804 venezolanos con permiso de residencia y estancia regular ya concedidas.

Los países con mayor número de venezolanos en la región son Colombia (2,83 millones), Perú (1,66 millones), Brasil (732 000), Chile (669 000), Ecuador (440 000), Argentina (175 000), México (106 000), República Dominicana (100 000), Panamá (58 000) y Costa Rica y Trinidad y Tobago (30 000 cada uno).

Los monitoreos de protección de Acnur ya habían indicado un aumento de las intenciones de retorno antes de 2026, y los monitoreos realizados en Venezuela revelan que la mayoría (80 %) de las personas retornadas tiene previsto quedarse.

Acnur hace hincapié en que el retorno debe ser siempre voluntario, seguro y digno, y debe ir acompañado de toda la información posible sobre las implicaciones de cualquier decisión.

Fuerzas políticas en varios países han planteado la devolución masiva de venezolanos. Sobre todo en las campañas electorales, como fue el caso de la reciente elección del presidente chileno José Antonio Kast y la elección presidencial aún pendiente de una segunda vuelta en Perú.

“Nos comprometemos a seguir apoyando la inclusión socioeconómica en los países de acogida, así como los retornos voluntarios a Venezuela, en la medida en que nuestra situación de financiación lo permita”, dijo Saltmarsh.

Acnur estima que unos cuatro millones de venezolanos en la región necesitan asistencia, y para sus programas en ese sentido necesita 328 millones de dólares, de los cuales, a finales de marzo, solo había conseguido 12 %.

Finalmente, el retorno de venezolanos migrantes y refugiados figura en el nuevo “momento político” que vive ese país a raíz del ataque de fuerzas estadounidenses el 3 de enero, y el cual culminó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, para presentarlos ante un tribunal en Nueva York.

El actual gobierno venezolano ha dado la bienvenida formal a sus compatriotas deportados por Estados Unidos, y la principal dirigente opositora, María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, ha hecho del retorno de los migrantes y refugiados un tema central de su campaña política.

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