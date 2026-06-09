Los civiles palestinos siguen atrapados entre Israel y Hamás

GINEBRA – Los civiles palestinos se encuentran atrapados entre la creciente violencia de los colonos de Israel en Cisjordania y el régimen de Hamás, basado en el miedo, en la Franja de Gaza, afirmaron en un informe, este martes 9, investigadores designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Según la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado e Israel, esas personas civiles “están siendo sometidos de forma sistemática y deliberada a graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos por todas las partes en el conflicto de la región”.

“La violencia ejercida por los colonos es el resultado directo de las políticas israelíes que apoyan, permiten y protegen sus acciones, mientras que las fuerzas de Hamás han explotado el vacío creado por los incesantes ataques israelíes y la destrucción generalizada de Gaza”, declaró Srinivasan Muralidhar, presidente de la Comisión.

Si bien sus orígenes y motivaciones difieren, tanto los colonos como los grupos de Hamás operan dentro de entornos diseñados por Israel, expuso la Comisión al presentar el informe en esta ciudad suiza.

El informe advierte que los ataques de los colonos siguen aumentando en Cisjordania, con al menos siete palestinos muertos y 832 heridos el año pasado, lo que supone un incremento de 130 % con respecto a 2024. Otras agencias de la ONU dan cuenta de 11 palestinos muertos por colonos en esa zona en lo que va de 2026.

El estudio de la Comisión mostró que las autoridades israelíes están directamente implicadas en los ataques de los colonos, mediante apoyo financiero y militar, y concediéndoles impunidad frente a la persecución judicial.

La violencia de los colonos “funciona como un medio para implementar la política del Estado israelí. Trabajan para lograr los mismos objetivos estratégicos: afianzar los asentamientos israelíes, la anexión de territorio y el desplazamiento de los palestinos de sus tierras”, sostiene el estudio.

La Comisión documentó casos de cómo los colonos han agredido, secuestrado y abusado de niños palestinos, incluso mientras jugaban al aire libre, se dirigían a la escuela o cuidaban de los animales.

Los colonos también han cometido actos de violencia sexual, o han amenazado con cometerlos, para infundir miedo y humillar a los palestinos.

En un incidente ocurrido el pasado mes de marzo, un grupo de colonos atacó a palestinos en Jirbeit Humsa, un villorrio en el noreste de Cisjordania. Las mujeres y las niñas fueron golpeadas y amenazadas con ser violadas si sus familias no abandonaban la zona.

“Un hombre fue desnudado, agredido sexualmente, le ataron los genitales con bridas de plástico y lo arrastraron y exhibieron mientras lo golpeaban”, dice el informe.

Agrega que la policía israelí informó que arrestó a siete personas en relación con este ataque. “Sin embargo, la Comisión no tiene conocimiento de ningún resultado de la investigación o del proceso judicial”, agrega el texto.

En Gaza, la Comisión identificó 249 casos de ejecuciones y violencia física grave entre 2024 y 2025, con al menos 108 muertos y 384 heridos, en gran parte atribuibles a la acción de la milicia islamista Hamás.

Esos casos “incluían ejecuciones, amputaciones de rodillas, fracturas de huesos con tubos de metal o ladrillos, y palizas, y fueron presentados por los perpetradores como castigos por supuesta colaboración con Israel, saqueo de ayuda humanitaria, robo, delitos con las drogas o vínculos con rivales internos”, según el informe.

Fuerzas vinculadas a Hamás participaron en al menos 60 de los incidentes, incluyendo dos ejecuciones públicas de 11 hombres.

Los investigadores afirmaron que estos actos constituyen crímenes de guerra, como asesinato y tortura, y violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

“La Comisión está profundamente alarmada por la severidad y el carácter público de las medidas punitivas de Hamás en Gaza, que infligen un profundo trauma a una población civil ya gravemente traumatizada”, declaró Muralidhar.

Añadió que “cualquier marco futuro para la paz y la estabilidad en Gaza debe incluir un compromiso claro y vinculante con la rendición de cuentas”.

Israel libró una guerra frontal contra Hamas en Gaza entre octubre de 2023 y octubre de 2025, después de que la milicia islamista atacó el sur israelí en una acción en la que murieron más de 1100 personas y 250 fueron tomadas como rehenes.

La réplica de Israel con ataques y bombardeos sobre la Franja causó la muerte de más de 71 000 palestinos, hirió a unos 170 000, destrozó la mayor parte de lo construido en Gaza y colocó a los dos millones de habitantes ante una grave escasez de agua, alimentos, refugio, salud y otros servicios esenciales.

La Comisión también señaló los asesinatos y daños infligidos a civiles israelíes por grupos armados e individuos palestinos en 2023, los cuales pueden constituir “una violación de los principios de distinción y proporcionalidad del derecho internacional humanitario y puedan equivaler a crímenes de guerra”.

Las conclusiones del informe insisten en la necesidad de garantizar la protección de los civiles, así como la rendición de cuentas por las violaciones cometidas por todas las partes, entre otras recomendaciones.

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