Cómo las comunidades del Pacífico recuperan soluciones climáticas basadas en la naturaleza

NAIDIRI, Fiji – El cambio climático ya no es una amenaza lejana. En todo el Pacífico, es una realidad cotidiana que transforma las costas, los medios de subsistencia y el delicado equilibrio entre las personas y el medio ambiente. Pero en una región que se ha caracterizado durante mucho tiempo por su resiliencia, las soluciones no se inventan desde cero. Se recuerdan, se fortalecen y se amplían.

Los enfoques de soluciones basadas en la naturaleza, que utilizan los ecosistemas para abordar los desafíos del clima, los desastres y el desarrollo, siempre han existido en las comunidades del Pacífico.

Durante generaciones, las aldeas y pueblos han dependido de los manglares, la agrosilvicultura y las prácticas tradicionales para proteger sus tierras y sustentar a su población. Pero a medida que se intensifican los impactos climáticos, la magnitud y la velocidad del cambio exigen más.

Ahora, una nueva iniciativa regional trabaja para cerrar la brecha entre la tradición y las políticas modernas.

El proyecto de la Comunidad del Pacífico (SPC, en inglés) para la Promoción de Soluciones Basadas en la Naturaleza en las Islas del Pacífico (PPIN, en inglés) está diseñado precisamente para eso: conectar el conocimiento previo de las comunidades con los sistemas que rigen el desarrollo y la inversión.

Rakeshi Lata, oficial de Capacitación y Desarrollo de Capacidades para Soluciones Basadas en la Naturaleza en la SPC, explica que el proyecto no busca reemplazar el conocimiento tradicional, sino potenciarlo.

“Funciona como un puente que conecta las prácticas comunitarias con las políticas nacionales para asegurar recursos y ampliar la aplicación de métodos locales probados”, afirmó Lata.

En esencia, PPIN cuestiona un desequilibrio arraigado en el pensamiento sobre el desarrollo, donde se prioriza la infraestructura artificial y relega la naturaleza a un segundo plano.

“Más concretamente, PPIN aborda el hecho de que los países del Pacífico son altamente vulnerables al cambio climático, los desastres y la degradación de los ecosistemas; sin embargo, las decisiones de desarrollo siguen priorizando las soluciones artificiales, mientras que la naturaleza se considera secundaria o simplemente un problema ambiental”, afirmó Lata.

Esta desconexión es especialmente evidente en el Pacífico, donde la vida, la cultura y la economía de las personas están profundamente ligadas al medio ambiente natural. Cuando los ecosistemas fallan, las comunidades lo sufren de inmediato a través de la inseguridad alimentaria, la erosión costera y el aumento del riesgo de desastres.

Sin embargo, a pesar del valor demostrado de las soluciones basadas en la naturaleza, su adopción ha sido limitada: a menudo fragmentada, con escasa financiación y confinada a pequeños proyectos piloto.

“Existe una integración política, una capacidad técnica, una evidencia económica y una financiación limitadas para que las soluciones basadas en la naturaleza se conviertan en algo habitual en sectores como la infraestructura, las finanzas, la agricultura, la silvicultura, la pesca y el turismo”, afirmó Lata.

Esa brecha entre lo que funciona a nivel local y lo que se implementa a nivel nacional es donde interviene PPIN.

Es importante destacar que el proyecto rechaza la idea de que el conocimiento tradicional y la ciencia moderna compitan entre sí.

“La filosofía central de PPIN es que el conocimiento tradicional y las políticas modernas no son fuerzas opuestas, sino fortalezas complementarias. Este proyecto busca formalizar lo que las comunidades han practicado con éxito durante siglos”, afirmó.

“PPIN incorpora activamente la ciencia moderna para fortalecer los enfoques tradicionales”, dijo Lata.

En Fiyi, Vanuatu y Tonga, esta integración ya es visible no solo en la teoría, sino en la práctica.

La restauración de manglares, por ejemplo, se utiliza para reducir la erosión costera y las marejadas ciclónicas, ofreciendo una alternativa natural a los costosos diques. Durante el ciclón Vaiana en Fiyi, las embarcaciones buscaron refugio en los manglares, protegidas de los fuertes vientos y olas, un ejemplo de cómo la protección del ecosistema brinda resiliencia en tiempo real.

Estos mismos manglares también retienen sedimentos, protegiendo a las comunidades río abajo y a los arrecifes de coral sin necesidad de infraestructura de concreto.

En las zonas rurales, se están fortaleciendo los sistemas agroforestales tradicionales, que combinan árboles y cultivos para mejorar la estabilidad del suelo, aumentar la seguridad alimentaria y fortalecer la resiliencia ante la sequía. Estos sistemas reducen la necesidad de riego artificial y estabilización de tierras, al tiempo que mantienen el equilibrio ecológico.

A pesar de estos logros, la ampliación de estas soluciones ha sido históricamente difícil. La gobernanza fragmentada, la implementación aislada entre ministerios y oenegés, y la limitada capacidad técnica han ralentizado el progreso.

PPIN está diseñado para desmantelar estas barreras.

“Un pilar central de PPIN es el desarrollo de capacidades específicas, que incluye programas de capacitación y comunidades de práctica mediante el establecimiento de redes de aprendizaje entre pares centradas en sectores específicos para fomentar el intercambio continuo de conocimientos y la colaboración”, afirmó.

Más allá de la integración de políticas, el proyecto invierte en las personas, en particular en aquellas más cercanas a la tierra.

Los programas de capacitación, que incluyen escuelas de campo para agricultores e iniciativas de resiliencia costera, se centran en aplicaciones prácticas de las Soluciones Basadas en la Naturaleza para la generación de ingresos. Los participantes adquieren habilidades prácticas en agricultura climáticamente inteligente y orgánica, vinculando la salud del ecosistema directamente con la producción de alimentos y el bienestar familiar.

La respuesta ha sido muy positiva. Más de la mitad de los participantes son mujeres (80 de 146), y jóvenes y profesionales de la comunidad también participan activamente.

A medida que el proyecto se acerca a su finalización, su legado ya se está consolidando, no solo en los resultados, sino también en los sistemas que perdurarán.

“Para garantizar la sostenibilidad y la accesibilidad a largo plazo, los materiales de las capacitaciones, la guía técnica, los resultados de las evaluaciones de necesidades y otros recursos se están consolidando y alojando en un centro de conocimiento regional sobre Sistemas Basados ​​en la Naturaleza», dijo Lata.

“Este centro proporciona una plataforma única y confiable donde los gobiernos, los profesionales, las comunidades, las mujeres y los jóvenes pueden acceder a los recursos de la Red de Innovación para la Población (PPIN)”.

Pero quizás su impacto más duradero sea menos tangible y más poderoso.

Más allá de los materiales, PPIN deja tras de sí redes regionales y comunidades de práctica fortalecidas, que seguirán conectando a profesionales de distintos países y sectores.

En una región en la primera línea del cambio climático, el futuro quizás no radique en elegir entre tradición y ciencia, sino en integrarlas.

Porque en el Pacífico, la resiliencia nunca se ha construido sobre un solo sistema. Se transmite de generación en generación, a través de sistemas de conocimiento y, ahora, cada vez más, a través de políticas y prácticas.

T: MLM / ED: EG