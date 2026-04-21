Bukele impulsa la telemedicina con la IA en El Salvador

SAN SALVADOR – El gobierno salvadoreño lanzó oficialmente este mes la segunda fase de su programa de telemedicina asistida por la inteligencia artificial (IA), la aplicación Doctor SV, y si bien en la práctica parece funcionar adecuadamente y los usuarios están satisfechos, aún quedan aspectos nebulosos por aclarar.

Uno de ellos es la falta de información pública, por ejemplo, sobre los millonarios contratos que rodean al sistema en su relación con empresas privadas que proveen ya los medicamentos y servicios médicos a los usuarios de la aplicación, además de con los propios suministradores tecnológicos de la plataforma.

El ocultamiento de información pública en temas de interés nacional es una constante en el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el principal impulsor de la iniciativa Doctor SV, lanzada en noviembre de 2025 para atender dolencias leves con la idea de descongestionar los hospitales de la red pública, y ampliada este mismo mes.

«He usado la App pero para cosas como gripe, rinitis, y sí me han entregado el medicamento. También se la descargué a mi mamá, y otras personas que trabajan conmigo la han usado, funciona, dan el medicamento gratis”: Bessy Ríos.

El lanzamiento de la aplicación se da en un contexto de más de 7000 trabajadores del área de salud despedidos de algunos hospitales de la red pública, desde finales del año pasado. Los sindicatos del sector han cuestionado cómo por un lado se debilita el sistema público, con los despidos, y por otro, se invierte en una aplicación de IA.

La segunda fase arrancó el 14 de abril cuando Bukele, en cadena nacional de radio y televisión, anunció que la aplicación se amplía a personas con enfermedades crónicas, como la hipertensión y diabetes.

La IA dará seguimiento médico

Esos casos van a tener un seguimiento médico y la creación de un cuadro clínico, todo con la asistencia de la IA.

“La IA puede completar tareas y darle seguimiento. Lo importante es que el sistema no se quede solo en la consulta, sino que pueda acompañar al paciente en todo su proceso de atención”, comentó Bukele, un neopopulista de derecha que gobierna este país de seis millones de habitantes desde junio de 2019.

El anuncio tiene como base la alta carga de enfermedades no transmisibles en el país: 37 % de la población padece hipertensión, 43 % presenta obesidad, 12,7 % vive con diabetes y 15 % enfrenta una enfermedad renal.

En el lanzamiento, junto al mandatario, estuvo Guy Nae, director para el sector público en América Latina de la transnacional estadounidense Google Cloud.

El gobierno de El Salvador formalizó una alianza con Google Cloud en 2025, y aunque entonces se desconocía, ahora se tiene claro que ello era parte del despliegue de infraestructura digital para Doctor SV, incluyendo servicios de la nube e inteligencia artificial.

También estuvo presente Pablo Bartol, representante del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que ha financiado el programa desde su origen.

Esa institución aprobó en 2023 un crédito de 77 millones de dólares para implementar el sistema de telemedicina en El Salvador.

Posteriormente, en 2026, el gobierno solicitó y obtuvo autorización para un nuevo préstamo de hasta 75 millones de dólares, destinado a financiar la segunda fase de Doctor SV y ampliar su cobertura a nivel nacional.

Entre los especialistas internacionales en salud e IA figuraron la epidemióloga estadounidense Stella Aslibekyan, vinculada a investigación en salud pública, y el médico argentino Edgardo von Euwe, experto en IA aplicada a la salud.

Atención médica en un clic

Ir al hospital del sistema público “es complicado, es un lío, se pierde tiempo, entonces me sugirieron usar la aplicación, la descargué y todo salió bien”, dijo a IPS Gabriela Sánchez, estudiante de administración de empresas de 30 años.

Sánchez se había sentido afectada por un resfriado y ardor en la garganta, en noviembre de 2025, y en lugar de ir a la clínica del sistema público, donde pasaría horas para ver a un médico, decidió usar Doctor SV.

En efecto, se trataba de un resfriado común. Le prescribieron acetaminofén, descanso, y un jarabe para la tos. Todo el proceso duró 30 minutos, sin salir de casa. La IA estuvo constantemente comunicándose con ella en los días posteriores, para constatar la mejora.

En marzo, Sánchez volvió a usar la aplicación, por un problema de estreñimiento.

“Funciona bien, lo pude comprobar”, recalcó Sánchez, residente en San Salvador, quien además de estudiar administración, elabora y vende pasteles, además de regentar con su padre un negocio de venta de artículos como audífonos, protectores de celulares o cables USB.

En El Salvador, el sistema de salud pública está organizado en dos grandes ramas que operan en paralelo.

Por un lado, la red del Ministerio de Salud administra hospitales nacionales y unidades de salud, y atiende principalmente a la población sin seguridad social porque no tiene un empleo formal para pagar la cuota correspondiente.

Por otro, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social brinda servicios a trabajadores formales afiliados y sus beneficiarios, financiados mediante cotizaciones.

Ambos subsistemas tienen infraestructura, personal y mecanismos de atención propios, lo que históricamente ha generado una provisión fragmentada de servicios.

La aplicación Doctor SV puede usarla cualquier persona, de forma gratuita. A la fecha se registran más de 500 000 descargas.

Cómo funciona

Una vez descargada, la aplicación permite a las personas recibir asistencia médica remotamente, por parte de IA la que, luego de una primera evaluación, habilita al paciente a tener una consulta virtual con un médico, quien valida el diagnóstico y prescribe los medicamentos respectivos.

Una de las novedades de la aplicación, respecto a otros modelos de telemedicina en el mundo, es que los usuarios podrán retirar los medicamentos prescritos en farmacias privadas con las que el gobierno ha establecido contratos, cuyos montos se desconocen. Actualmente existen unos 400 puntos para retirar fármacos.

También pueden realizarse, sin costo, exámenes de laboratorio, radiografías y ultrasonografías en empresas privadas que brindan esos servicios.

“¿De qué te sirve tener esos 400 puntos para dispensar el medicamento si no vas a tener la medicina?”, se preguntó la analista Bessy Ríos, en referencia a que el sistema no es sostenible al estar sustentado, financieramente, en préstamos con el CAF. En algún momento el gobierno no podría tener acceso a esos créditos y el sistema estaría en riesgo.

“La medicina pública no se sustenta con créditos”, subrayó Ríos a IPS.

Sin embargo, aceptó que de momento la aplicación funciona bien, pues ella misma la ha usado.

“Yo he usado la App pero para cosas como gripe, rinitis, y sí me han entregado el medicamento. También se la descargué a mi mamá, y otras personas que trabajan conmigo la han usado, funciona, dan el medicamento gratis”, destacó.

Un modelo innovador

Según el comunicado oficial del lanzamiento de la segunda fase, cuatro de cada 10 personas desconocen que padecen las enfermedades incluidas, mientras que la evidencia médica indica que la detección temprana puede reducir en más de 50 % el riesgo de complicaciones graves.

La plataforma incorpora la IA para definir rutas de atención, asignar estudios y garantizar controles periódicos cada 2, 4 o 6 meses, dependiendo del caso. El sistema busca asegurar que los pacientes no abandonen el seguimiento médico.

Datos oficiales señalan que, en sus primeros cinco meses, Doctor SV alcanzó 1,1 millones de usuarios y 1,8 millones de consultas, operando a un ritmo de 18 000 atenciones diarias. La diferencia entre esas cifras es debido a que un usuario puede tener una o más consultas, como pasó con Sánchez, la estudiante de administración de empresas.

Además, se reporta 97 % de satisfacción de los usuarios, según cifras del propio programa.

El modelo combina atención digital con servicios presenciales especializados, incluyendo monitoreo de presión arterial, electrocardiogramas y rehabilitación cardio-metabólica.

El gobierno presenta esta fase como un sistema de atención universal, gratuito y con capacidad de seguimiento de por vida.

“Estamos creando el mejor sistema de salud del mundo”, sentenció Bukele, fiel a la grandilocuencia y a su apuesta por proyectos tecnológicos que, en ocasiones, se han quedado en el camino, como cuando anunció, en 2021, que El Salvador pondría el satélite Cuscatlán en el espacio.

La adopción del bitcóin como criptomoneda de curso legal, en septiembre de 2021, tampoco logró convertirse en un medio de pago de uso cotidiano en El Salvador.

Aunque el gobierno lo promovió como herramienta de inclusión financiera, estudios recientes muestran que su uso entre la población es limitado y ha caído con el tiempo, mientras que la mayoría de transacciones continúa realizándose en dólares, adoptada como moneda en 2001 en El Salvador.

Ensayo y error

El modelo Doctor SV podría tener visos de implementarse apresuradamente, sin contar con el andamiaje necesario para que le dé la robustez necesaria, a juzgar por algunos lineamientos presentados por representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Marcelo D’Agostino, asesor en sistemas de información y salud digital de la OPS, analizó los desafíos de incorporar inteligencia artificial en sistemas sanitarios de la región.

En ese contexto, subrayó que la base de cualquier implementación de IA son los datos: sin registros clínicos digitales interoperables y de calidad, las herramientas pueden generar sesgos o resultados poco fiables, por lo que insiste en evitar una adopción apresurada sin esa infraestructura previa.

“Si no tenemos datos de calidad, interoperables y disponibles, la inteligencia artificial no va a funcionar adecuadamente”, advirtió D’Agostino, sugiriendo que estas condiciones deben estar dadas antes de implementar estas herramientas a gran escala, y no crearse en el camino.

De hecho, la propia Stella Aslibekyan, del equipo de asesores del presidente Bukele, en la implementación de Doctor SV, señaló que el programa aún está en fase de evaluación.

En su correspondencia publicada en la prestigiosa revista The Lancet, la experta indicó que en 2026 se realizará un ensayo pragmático para evaluar el impacto de la inteligencia artificial en la precisión diagnóstica y la satisfacción de los pacientes, además de otros estudios sobre su valor económico y desempeño en el manejo de enfermedades crónicas.

Esa evaluación permitirá determinar si el programa cumple sus objetivos, lo que evidencia que el modelo continúa siendo probado y ajustado en el camino, mientras se avanza.

ED: EG