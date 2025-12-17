Guterres pide moderación entre Estados Unidos y Venezuela

NACIONES UNIDAS – El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, demandó moderar y desescalar las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, según dijo este miércoles 17 su portavoz, Farhan Haq, al día siguiente de una orden de bloqueo naval parcial dictada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Guterres “pide a ambos países cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y cualquier otro marco jurídico aplicable para salvaguardar la paz en la región”, dijo Haq a periodistas en la sede de la ONU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también pidió en su habitual encuentro con la prensa “que Naciones Unidas asuma su papel. No se la ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre, y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”.

Además, Sheinbaum ofreció a México como sede de un eventual encuentro para un diálogo entre Venezuela y Estados Unidos. “Podemos ser un punto de reunión si así lo consideran las partes. Y si no, buscar mediadores que eviten cualquier conflicto en la región”, agregó.

La víspera, Trump ordenó el “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela, días después de que comandos militares de su país asaltaron en el Caribe al buque petrolero Skipper, cargado con petróleo venezolano, retuvieron el navío y Washington dispuso confiscar el millonario cargamento.

La escalada se inició desde que en agosto Estados Unidos desplegó una poderosa fuerza aeronaval en el Caribe, con el anuncio de combatir el narcotráfico y la declarada intención de presionar la salida del presidente venezolano Nicolás Maduro.

La fuerza -que incluye un portaviones, una veintena de navíos de guerra, decenas de aviones de combate y unos 15 000 efectivos- apunta sus cañones sobre Venezuela, y en tres meses y medio ha hundido 25 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, sindicadas de transportar drogas, matando a 95 ocupantes.

Trump anunció que iniciarán ataques al narcotráfico y a sus carteles en tierra -incluyó a Maduro y su equipo como “jefes del Cartel de los Soles”-, y con su acción sobre navíos petroleros dejó claro que se propone cercar y doblegar al gobierno de Caracas.

En un mensaje publicado en su red social Truth, el gobernante estadounidense dijo que “el ilegítimo régimen de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, así como para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

Expuso que “por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera”.

“Por lo tanto, ordeno un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela”, sentenció Trump.

Parte de las exportaciones petroleras venezolanas se realizan en buques señalados de operar triangulaciones en alta mar para evadir las sanciones dispuestas por Estados Unidos y la Unión Europea sobre operaciones del país sudamericano, Irán y Rusia.

Según economistas venezolanos, hasta 40 % del petróleo que ese país exporta -su principal fuente de ingresos- se mueve empleando esos navíos, y su previsible paralización conllevará un fuerte impacto sobre la economía venezolana.

Trump dijo que el asedio militar sobre Venezuela continuará “hasta que devuelva a los Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y demás activos que nos robaron”.

La frase, que pareciera contener información inexacta -la nación venezolana es la dueña del petróleo en su subsuelo- y propósitos ambiguos, pudiera apuntar a resarcirse por la estatización de firmas petroleras estadounidenses en la primera década de este siglo, algunas con demandas pendientes por reparaciones.

Pero medios venezolanos hicieron notar que la empresa estadounidense Chevron mantiene operaciones en Venezuela y despacha su crudo hacia Estados Unidos.

El gobierno de Venezuela rechazó mediante una declaración la “grotesca amenaza” del gobierno de Trump, y acusó a Estados Uidos de “violar el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad”.

Tras denunciar que en sus redes sociales Trump “asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad y Venezuela debe entregárselas de inmediato”, Caracas hizo “un llamado al pueblo de los Estados Unidos y a los pueblos del mundo a rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza”.

Por su parte, la empresa estatal que maneja la industria, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aseguró que las exportaciones de crudo y derivados “se desarrollan con normalidad”, y los barcos a su cargo “continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas”.

Venezuela ha exportado hasta 900 000 barriles (de 159 litros) diarios de petróleo como promedio en algunos meses de 2025. La mayor parte de sus exportaciones va a China, y en menor medida a Estados Unidos y Cuba.

A-E/HM