Topolobampo: ¿realmente un polo para la transición energética en México?

Tras el anuncio de los Polos de Desarrollo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, celebró la atención puesta sobre Topolobampo y enumeró siete proyectos en la región que, en conjunto, sumarían más de 13 000 millones de dólares de inversión y generarían más de 30 mil empleos.

Uno de estos proyectos es una planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), financiada por capital alemán, la cual ya se encuentra en construcción.

Los demás son Tango Solar, una planta de hidrógeno a partir de energía solar de capital español, que recién recibió resolutivo a favor; Pacífico Mexinol, una planta de metanol azul y verde con manifestación de impacto aprobada, pero condicionada a realizar una consulta indígena; y Vista Pacífico, planta de licuefacción de gas en espera de resolutivo. Estos dos últimos proyectos son de capital estadounidense.

Respecto a estos, el gobernador ha asegurado que se tratan de proyectos con un sello verde que ayudarán a la transición energética del país.

“Nada más que 3300 millones de dólares que van a poner para la producción de combustible de transición, es decir, pasar del combustible fósil, al combustible verde, que es un combustible que se produce a partir del gas natural, y que su uso garantiza cero emisiones contaminantes, por eso es un combustible de transición no contaminante”, dijo Rocha en julio, luego de la firma de convenios para el arranque del proyecto Pacifico Mexinol.

Sin embargo, la afirmación del gobernador resulta engañosa al catalogar de “verde” el metanol producido a partir de gas natural o fósil, cuyo rol en la transición energética es controvertido. Si bien algunos gobiernos y sectores los promocionan como un combustible “de transición”, al generar menos emisiones que el petróleo o el carbón; sigue emitiendo gases de efecto invernadero.

El metano – el principal componente del gas- ha contribuido en aproximadamente dos tercios más al calentamiento global actual que el dióxido de carbono, según el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

De todos modos, las autoridades buscan hacer más atractiva la oferta de instalarse en Topolobampo, ofreciendo incentivos fiscales como deducción de 100 % en bienes nuevos de activo fijo y de 25 % en gastos de capacitación e innovación.

Como parte de GeoComunes, el geógrafo Luis Fernando Pérez investiga sobre megaproyectos para informar a las comunidades y fortalecer su autodeterminación sobre su territorio.

Y tras recorrer la bahía de Ohuira señaló que, más que una transición energética, estos proyectos son una nueva forma de división internacional del trabajo, donde a Topolobampo le tocaría proveer al mundo de amoniaco, metanol y gas licuado a costa de la salud de los ecosistemas y comunidades locales.

“Hay un un conjunto de proyectos que apuntan a ciertos territorios vistos como zonas de sacrificio donde se dice: ‘Bueno, aquí, en este país o en esta zona tienen o infraestructuras o subsidios o recursos que permitirán generar el amoniaco, el metanol, el hidrógeno’ que en su gran mayoría es para exportar. Y los daños se quedarán en estos territorios”, explicó Pérez.