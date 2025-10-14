Bancos multilaterales deben abordar las GEI de países ricos para apoyar el desarrollo

WASHINGTON – El Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo han comenzado recientemente a reconsiderar las restricciones que se han impuesto a sí mismos en la financiación de proyectos de combustibles fósiles .

Este cambio está impulsado en parte por la nueva administración de Estados Unidos y también cuenta con el apoyo de expertos de países en desarrollo .

Sin embargo, la realidad sigue siendo que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de los combustibles fósiles, y en concreto el cambio climático que provocan, pueden socavar gravemente los proyectos de los bancos multilaterales de desarrollo y las perspectivas generales de crecimiento de los países en desarrollo .

Sin embargo, la mayor parte de estas emisiones provienen de las grandes economías más ricas, y no de los países en desarrollo más pobres.

Dados los efectos negativos de estas emisiones, los bancos multilaterales de desarrollo deben impulsar a las economías más ricas a abandonar las emisiones de GEI producidas por los combustibles fósiles, incluso aunque consideren suavizar las restricciones a la concesión de préstamos para proyectos relacionados con los combustibles fósiles en los países más pobres.

En la última década, los bancos multilaterales de desarrollo comenzaron a restringir la financiación de proyectos relacionados con los combustibles fósiles debido a la preocupación por el impacto negativo del cambio climático inducido por las emisiones en el desarrollo, pero también bajo la presión de Estados Unidos, Europa y otras partes interesadas clave .

Como es lógico, la reducción de emisiones necesaria para evitar niveles peligrosos de cambio climático debe provenir de las economías más grandes del mundo. Esto incluye a China, con 33 % de las emisiones de dióxido de carbono en 2022, seguida de Estados Unidos con 13 %, la Unión Europea (UE) como bloque, Rusia y luego Japón. En conjunto, estos países generan 60 % del total mundial.

Por ejemplo, el Banco Mundial anunció en 2017 que dejaría de financiar en gran medida los proyectos de perforación y extracción de gas. Otros bancos multilaterales de desarrollo siguieron su ejemplo .

Muchos han señalado los beneficios económicos que estas restricciones niegan a los países pobres, como los ingresos por exportaciones y las centrales eléctricas alimentadas con reservas nacionales de gas . Por el contrario, el África subsahariana y Sudamérica han contribuido poco a las emisiones globales históricas, con 2 % y 3 %, respectivamente , una tendencia que se prevé que continúe .

Esto incluye a China, con 33 % de las emisiones de dióxido de carbono en 2022, seguida de Estados Unidos con un 13 %, la Unión Europea como bloque, Rusia y luego Japón. En conjunto, estos países generan 60 % del total mundial. La India también es un gran emisor, pero su nivel se debe más a su enorme población que a su riqueza.

Estas emisiones, y concretamente el cambio climático que provocan, plantean dos riesgos importantes para los bancos multilaterales de desarrollo.

En primer lugar, socavan los beneficios para el desarrollo que persiguen los proyectos de los bancos multilaterales de desarrollo. En segundo lugar, crean riesgos financieros para estos bancos al debilitar potencialmente la capacidad de los prestatarios de los países en desarrollo para reembolsar sus préstamos.

Las masivas inundaciones de 2022 en Pakistán ilustran el impacto económico potencialmente devastador del cambio climático, ya que el país sufrió pérdidas por valor de más de 30 000 millones de dólares , casi 10 % de su producto interno bruto (PIB). Este grado de devastación no es posible planificarlo ni adaptarse a él. Es necesario evitarlo.

Lamentablemente, hay varios factores que impiden apreciar adecuadamente el impacto destructivo potencial del cambio climático.

En primer lugar, existe el fenómeno de que «el pasado no es prólogo», es decir, las inevitables incertidumbres sobre el futuro. Mirar atrás o incluso al presente no proporciona una visión completa del impacto destructivo potencial futuro del cambio climático .

En segundo lugar, el impacto del cambio climático aumenta con el tiempo, produciendo más destrucción en un futuro más lejano. Su pequeño impacto en el mercado bursátil actual, donde los horizontes a corto plazo impulsan la valoración, contrasta significativamente con el daño económico a gran escala que podría causar dentro de 15 o 20 años, ya que es previsible que el cambio climático empeore con el tiempo.

Ese período más largo es especialmente relevante para los bancos multilaterales de desarrollo, cuyos proyectos suelen tardar años en madurar y cuyos préstamos correspondientes se extienden más allá de los 15 años.

En tercer lugar, la incertidumbre inherente a la predicción del futuro está siendo aprovechada por los minimizadores del clima para restar importancia a los peligros a largo plazo de las emisiones en relación con los beneficios a corto plazo de los proyectos de combustibles fósiles.

Como resultado, los bancos multilaterales de desarrollo se ven atrapados en una dinámica complicada: responder a las presiones de los principales accionistas —en particular, Estados Unidos— para que se relajen las restricciones a la financiación de los combustibles fósiles, al tiempo que se trabaja para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero que afectan negativamente al desarrollo.

A principios de este año, el presidente del Banco Mundial propuso un cambio de enfoque «todo lo anterior» , con más proyectos de desarrollo de gas natural, así como energía nuclear y otras alternativas. Aunque esta propuesta fue bien recibida por algunos , en junio la junta directiva del Banco Mundial aplazó la decisión sobre el gas natural, aunque aprobó la energía nuclear .

Este debate continuará, incluso en las Reuniones Anuales del Banco Mundial que se celebrarán en octubre. Pero el futuro está claro, ya que Estados Unidos presiona a los bancos multilaterales de desarrollo para que financien más proyectos de combustibles fósiles.

Sin embargo, este debate oculta una cuestión de desarrollo más espinosa e importante: la necesidad apremiante e ineludible de apoyar el desarrollo a largo plazo de los países más pobres para hacer frente a las emisiones de combustibles fósiles de los países más grandes y ricos del mundo.

El impacto destructivo que el cambio climático podría tener en las economías de los países en desarrollo es demasiado grande como para ignorarlo.

Con el fin de reducir este riesgo para los bancos multilaterales de desarrollo y sus prestatarios de los países en desarrollo más pobres, estos bancos deberían poner en marcha una iniciativa para animar a los países que más gases de efecto invernadero emiten a reducir sus emisiones. Se trata del «Compromiso para reducir las emisiones globales en apoyo del desarrollo (urged, en inglés)».

Aunque estos países más ricos no son susceptibles de ser influenciados a través de las políticas de préstamo de los bancos multilaterales de desarrollo ( los niveles de préstamo de China han disminuido significativamente , mientras que Estados Unidos, la mayoría de los países de la UE y Japón ni siquiera son prestatarios), todos ellos son accionistas principales de estos bancos, activos en los consejos de administración y en las juntas de accionistas y otras reuniones.

Esta participación proporciona una vía para que los bancos multilaterales de desarrollo se comprometan con estos países en este tema de las emisiones que afecta al desarrollo.

Por ejemplo, la iniciativa Urged, basada en el trabajo analítico, las reuniones y la divulgación sobre el impacto negativo de las emisiones de los países ricos en el desarrollo, podría incluso ponerse en marcha en las reuniones anuales del Banco Mundial en octubre.

¿Es eso probable en el entorno político actual? No, pero eso no significa que no tenga sentido.

Philippe Benoit es director gerente de Global Infrastructure Advisory Services 2050 (Análisis de infraestructura global y sostenibilidad 2050, www.gias2050.com). Anteriormente trabajó como jefe de división en el Banco Mundial y la Agencia Internacional de la Energía, como director en SG Investment Bank y como investigador adjunto sénior en el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia-Sipa. También publica numerosos artículos sobre cuestiones internacionales relacionadas con la energía y el cambio climático.

