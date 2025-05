Dengue explota las bajas defensas de gobiernos de México y América Central

Sin embargo, esta investigación halló que los pacientes no siempre acuden a los centros de salud o van de un lugar a otro en búsqueda de alivio y sin comprender bien qué les sucede y cómo se curan. El mexicano Antonio, en su padecimiento de 15 días, acudió a tres médicos distintos. Primero a uno privado, luego al hospital donde recibió el diagnóstico, pero al no sentir mejoría buscó respuesta en un médico homeópata.

La guatemalteca Ester sintió que la atención que recibió en su segunda infección fue inadecuada. “Solo me administraron suero, pero nunca sentí una mejoría”, dijo. El centro de salud no proporcionó muchas de las medicinas que necesitaba, por lo que las costeó ella misma. Allí solo duró un día, luego la enviaron a casa y terminó buscando ayuda con un médico particular, porque no aguantaba los dolores. “Sentía que el pulmón se me reventaba y que los huesos se me quebraban”, añade.

En Honduras, Fátima Fuentes llevó a su hija de 11 años a una clínica periférica (Clíper) después de cuatro días de fiebre y dolor de huesos. “Uno tiene que ir a un lugar donde uno pueda. Hay centros de salud que no tienen laboratorio. Entonces, mejor uno se va a un Clíper, porque ahí le van a atender y le van a hacer todo lo que necesite”.

Pero la experiencia resultó muy distinta a lo que esperaba. Llegó a las 10 de la mañana, examinaron a su hija y le dijeron que la atenderían pronto, porque era uno de los casos más graves. Pero eso no ocurrió, enseguida llegó otra niña que al parecer estaba peor. Fátima esperó durante todo el día. Incluso contó que tuvo que acostar a su hija en el suelo, porque no soportaba el malestar. A las seis de la tarde decidió buscar atención en un hospital. “Pero también fue bien complicado que me atendieran”. Ambos centros de salud estaban colapsados con casos de dengue. Finalmente, la niña pasó dos días hospitalizada para ser estabilizada.