Terremotos causan daños por 37 000 millones de dólares en Venezuela

GINEBRA – Los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio causaron daños físicos directos estimados en 37 000 millones de dólares en viviendas e infraestructura, según una primera evaluación de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Onurrd).

El gobierno venezolano informó que los terremotos -con apenas segundos de intervalo-, de 7,2 y 7,5 en la escala Richter, derrumbaron 190 edificios (la mayoría de 10 plantas o más) y dejaron inhabitables más de otros 600, al tiempo que dañaron infraestructura de servicios sobre todo en el litoral vecino a la capital, Caracas.

Las cifras oficiales de víctimas hasta este lunes 6 indicaban que fallecieron al menos 3342 personas, 16 740 resultaron heridas, 17 345 quedaron sin vivienda, los servicios de salud atendieron a 23 820 pacientes y se ha auxiliado con algún tipo de ayuda a 87 000 familias. Se han instalado 80 campamentos para personas sin hogar.

Los mayores daños ocurrieron en el litoral sobre el mar Caribe 20 kilómetros al norte de Caracas, donde también colapsaron ocho edificios. La mayoría de las edificaciones eran residenciales, pero también se afectaron hospitales, comercios, escuelas y hoteles en el litoral con vista al Caribe sur.

La estimación de la Onurrd incluye unos 24 000 millones de dólares en daños a las edificaciones y otros 13 000 millones en infraestructura. Dentro de este último rubro, las mayores pérdidas se concentran en las telecomunicaciones, con unos 5000 millones de dólares, seguidas de la energía y las carreteras.

Onurrd advierte que el cálculo se basa en modelos de riesgo y no pretende sustituir las inspecciones sobre el terreno. Tampoco incluye las pérdidas por la interrupción de servicios y actividades económicas, los costos de la respuesta de emergencia, los efectos sobre las cadenas de suministro ni la reconstrucción.

El impacto económico total, por tanto, podría ser aún mayor en ese país cuyo producto interno bruto (PIB) se situó el año pasado en unos 100 000 millones de dólares, según cifras del Banco Mundial.

Sobre los fondos necesarios para las tareas de reconstrucción -estructuras, servicios y empleos destruidos, más el impacto sobre el conjunto de la vida económica y social- hasta ahora apenas hay cálculos superficiales adelantados por economistas en Venezuela, no así por sus autoridades.

El gobierno anunció la creación de un fondo con capital inicial de 200 millones de dólares para una “Misión Renace” dedicada a iniciar la reconstrucción. Cifras mayores requerirán entendimientos con organismos multilaterales.

La ONU y sus socios humanitarios, por otra parte, dan cuenta de que continúan las labores asistenciales., principalmente de salud, alimentación y logística, con las que sus agencias participan en atender la emergencia en Venezuela.

Igualmente participan, con hospitales de campaña y centros de acopio y distribución de alimentos, artículos de higiene y otros bienes, equipos de solidaridad enviados por distintos países y organizaciones de solidaridad internacional.

“Los socios del sector sanitario siguen prestando atención primaria, apoyo psicosocial y de salud mental, así como servicios de salud sexual y reproductiva cuando es necesario o por razones humanitarias”, señaló el portavoz de la secretaría general de las Naciones Unidas, Stephane Dujarric.

En las labores de rescate de víctimas con vida y atención de emergencia a heridos participaron equipos de una treintena de países, la mayoría de los cuales ya regresaron a sus lugares de origen, mientras que han permanecido grupos extranjeros de médicos y otros trabajadores de la salud, en apoyo de los locales.

Funcionarios y operarios venezolanos trabajan ahora en la remoción de escombros y en la recuperación de restos de las personas fallecidas, en su identificación forense y entrega a los familiares.

Para los restos que no han podido ser identificados o reclamados por sus parientes, se activó un área en la ladera de una colina del litoral para que sirva de cementerio, con fosas individualizadas.

Hasta este lunes se habían sepultado 250 personas, más de la mitad de ellas sin nombre conocido. En las zanjas abiertas para fosas podrían caber hasta 3000 cuerpos, según medios locales.

A-E/HM