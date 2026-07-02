Condenan en la ONU el asesinato de activista afromexicano

GINEBRA – Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas condenaron este jueves 2 el asesinato de Sael Silva Cisneros, abogado, activista afromexicano y defensor de los derechos humanos, víctima de un ataque armado en el estado de Guerrero, suroeste de México, el pasado 5 de junio.

“Instamos a las autoridades mexicanas a realizar una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre este ataque”, señala la declaración de los expertos, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza.

La investigación, demandaron, debe realizarse atendiendo al Protocolo de Minnesota, el manual de la ONU que establece los estándares para investigar muertes potencialmente ilícitas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Silva Cisneros, de 31 años, era un abogado, activista e investigador en proyectos académicos, impulsados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionados con las comunidades afromexicanas, la justicia y los derechos humanos.

El ataque tuvo lugar en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, en Guerrero, horas después de que Silva Cisneros participó como ponente en un foro en el municipio de Cuajinicuilapa, sobre derechos de las personas afromexicanas, incluidas personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y otras de género diverso (Lgbti).

La víctima compartía con otras personas en un área comercial de la carretera, cuando súbitamente arribaron unos individuos que abrieron fuego contra el grupo y las balas alcanzaron a Silva Cisneros. Otra persona resultó herida.

Silva Cisneros también se había reunido con miembros del Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre Personas de Ascendencia Africana durante su visita del mes de mayo a México, donde unos tres millones de personas (2,4 % de la población) se identifican como afrodescendientes.

En esa ocasión, los expertos de la ONU pidieron a México que emprenda reformas estructurales urgentes para abordar los efectos persistentes del racismo sistémico y las injusticias históricas contra los pueblos afromexicanos.

El ataque contra Silva Cisneros también dejó a otra persona herida y provocó condenas de organizaciones civiles y colectivos defensores de derechos humanos.

Los expertos de la ONU sumaron sus expresiones solidaridad ante el crimen y subrayaron que “todo acto de violencia que menoscabe la dignidad, la igualdad y los derechos humanos de las personas afrodescendientes debe ser condenado inequívocamente”.

Recordaron la labor realizada por Silva Cisneros en apoyo de los derechos de las comunidades afromexicanas, la igualdad racial, la justicia social y la apertura de espacios más inclusivos para las personas y comunidades expuestas a múltiples formas de discriminación interrelacionadas.

“Este crimen debe investigarse teniendo en cuenta todas las posibles líneas de investigación, incluyendo su labor académica, jurídica, comunitaria y en materia de derechos humanos”, sostuvieron las personas expertas de la ONU.

También debe considerarse “el contexto de racismo estructural, discriminación y violencia que afecta a las comunidades afrodescendientes, indígenas y rurales, y a las personas de diversa orientación sexual e identidad de género”, afirmaron.

Expusieron que “el asesinato de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios afrodescendientes tiene un profundo impacto no solo en sus familias y comunidades, sino también en los esfuerzos por promover la igualdad, la inclusión y la justicia”.

Ello porque “genera un efecto disuasorio e intimidatorio, a nivel social y comunitario, lo que obstaculiza el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos”, recalcaron los expertos.

En su declaración insistieron en que las autoridades proteger a los defensores de derechos y, en casos como este, “a los líderes afrodescendientes, activistas comunitarios, investigadores y defensores de los derechos de las personas Lgbt, y abordar las condiciones estructurales que permiten que tales ataques se repitan”.

Firman la declaración Isabel Mamadou y demás integrantes del grupo de trabajo de expertos sobre personas de ascendencia africana, y Graeme Reid, experto en protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Asimismo, los relatores Andrea Bolaños Vargas, sobre la situación de defensores de derechos humanos; Ashwini KP, sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y Morris Tidball-Binz, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

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