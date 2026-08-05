Se acentúa la lucha contra redes de tráfico de especies

GINEBRA – Más de 4000 incautaciones en un año, con 30 000 animales vivos y la identificación de más de 1000 sospechosos en 134 países mostraron la extensión de las redes de tráfico ilegal de fauna y flora, mostró un informe del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre.

El tráfico de especies ya no depende únicamente de cazadores furtivos y vendedores clandestinos, según reseña el informe sobre 2025 del Consorcio, pues las redes criminales cada vez más utilizan rutas internacionales, movimientos financieros, teléfonos móviles y plataformas digitales para sus operaciones.

Por ejemplo, la detención de un sospechoso, al que se identificó como “Gustavo N”, en el aeropuerto de Ciudad de México el 19 de mayo de 2025, cuando abordaba un vuelo con destino a Japón y llevaba en su equipaje ilegalmente 299 reptiles, abrió una investigación trasnacional muy amplia.

La investigación financiera de las autoridades que siguieron su caso detectó vínculos con redes de Alemania, Ecuador, España, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

En India, uno de los casos involucró a un fugitivo buscado durante ocho años por el tráfico de partes de tigre y escamas de pangolín. El sospechoso estaba sujeto a una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y vinculado con una de las redes de caza furtiva y tráfico más sofisticadas de Asia.

El reporte recordó que en 2022 una mujer fue interceptada cuando intentaba sacar de Tailandia 116 tortugas que habían sido capturadas ilegalmente en Tanzania. Los animales pertenecían a tres especies protegidas y muchas murieron debido a las condiciones en las que habían sido introducidas en el equipaje.

La sospechosa huyó antes de ser procesada completamente, pero una notificación roja emitida por Tanzania permitió localizarla posteriormente en Bulgaria y extraditarla. Pertenecía a una red más amplia y terminó con la detención de otros 14 sospechosos de Egipto, Indonesia, Madagascar y Tanzania.

El informe celebró en particular la Operación Trueno, coordinada por autoridades de Interpol y la Organización Mundial de Aduanas, del 25 de septiembre al 15 de octubre de 2025 y que produjo 4640 incautaciones con decenas de miles de especímenes protegidos de flora y de fauna.

El Consorcio advierte que el tráfico de vida silvestre es cada vez más fragmentado, digital y financieramente complejo, por lo que las investigaciones requieren una colaboración más estrecha con instituciones financieras y un uso creciente del análisis de datos, la inteligencia artificial y otras tecnologías.

Seguir el dinero se ha convertido en una herramienta importante. Durante 2025, el Consorcio capacitó a investigadores para rastrear flujos financieros, apoyó investigaciones sobre el comercio ilegal a través de internet y enseñó a agentes de varios países a extraer información de teléfonos y otros dispositivos.

La tecnología también está llegando al análisis de las especies incautadas. Un grupo de 20 especialistas internacionales se reunió para impulsar el uso del ADN de animales silvestres como evidencia e inteligencia criminal, con propuestas para compartir resultados entre países y crear equipos de respuesta rápida.

Las operaciones de 2025 también mostraron que el comercio ilegal no afecta únicamente a animales emblemáticos. Durante la operación Trueno se incautó una cifra récord de 5,8 toneladas de carne de animales silvestres, además de más de 245 toneladas de especies marinas protegidas, entre ellas 4000 aletas de tiburón.

Las autoridades también decomisaron casi 10 500 artrópodos protegidos, incluidas mariposas y arañas, más de diez toneladas de plantas vivas y derivados vegetales y grandes cantidades de madera ilegal.

El informe señala que la demanda de mascotas exóticas sigue siendo uno de los factores que alimentan estas actividades.

El cuerno de rinoceronte -de gran demanda en Vietnam y otros países asiáticos- continúa siendo otra de las mercancías más importantes del tráfico ilegal.

Según el Informe Mundial sobre Delitos contra la Vida Silvestre de 2024 (de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), representó 29 % del volumen de tráfico ilegal de fauna registrado entre 2015 y 2021, la proporción más elevada entre los productos de origen animal analizados.

El objetivo del Consorcio ya no es únicamente confiscar animales o productos ilegales, sino utilizar cada incautación para identificar rutas, movimientos financieros y responsables dentro de las organizaciones criminales, y durante 2025, asistió a 140 países y entidades, alcanzando a más 2600 funcionarios y otros responsables.

Las entidades reunidas en el Consorcio son la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Interpol, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas.

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