Nuevo récord en la producción pesquera en el mundo

ROMA – En un mundo hambriento de pescado, la producción mundial de pesca y acuicultura alcanzó en 2024 un récord de 235 millones de toneladas, de las cuales 195 millones corresponden a animales acuáticos, indicó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Los alimentos de origen acuático son cada vez más centrales en las dietas: 89 % de la producción de animales acuáticos se destina al consumo humano, proporcionando al menos una quinta parte de la proteína animal de 3100 millones de personas”, destaca el más reciente informe de la FAO.

En “El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2026”, la FAO señala que la acuicultura de animales acuáticos superó por primera vez los 100 millones de toneladas -103 millones exactamente- con un valor en primera venta de 371 000 millones de dólares.

De su lado, la pesca de captura se mantuvo estable en 92 millones de toneladas, dentro del rango de 86 a 94 millones que mantiene desde finales de los años 80.

“Incluyendo algas, la acuicultura produjo 141 millones de toneladas valoradas en 391 000 millones de dólares”, dice el informe, y recuerda que, desde finales de los años 80, casi todo el crecimiento de la producción acuática ha venido de la acuicultura.

Por su parte, América Latina y el Caribe se consolidó en 2024 como gran exportadora neta de productos de animales acuáticos, con un superávit comercial de 21 000 millones de dólares.

La región exportó productos por valor de 27 000 millones e importó por 6000 millones del resto del mundo.

Con 6,4 millones de toneladas exportadas (15 % de las exportaciones mundiales), las ventas regionales estuvieron impulsadas por la pesca de anchoveta de Perú y Chile -destinada principalmente a harina y aceite de pescado-, el camarón de cultivo de Ecuador, y el salmón de cultivo de Chile.

La región aportó nueve por ciento de la producción mundial de animales acuáticos en 2024, con 13 millones de toneladas procedentes de la pesca de captura -75 % de su producción total-, lo que la convierte en la segunda región productora de pesca de captura del mundo, solo por detrás de Asia.

Perú fue el principal productor de captura de la región (5,7 millones de toneladas) y el cuarto del mundo. Chile ocupó el segundo lugar regional y el décimo mundial.

En 2024, se estimaba que 65,3 millones de personas trabajaban en el sector primario de la pesca y la acuicultura en todo el mundo. En América Latina y el Caribe, el sector da soporte a más de 3,2 millones de empleos, con la pesca marina como principal empleador (73 % del empleo en el sector primario).

La pesca artesanal desempeña un papel vital en la nutrición, la seguridad alimentaria y las economías locales de las comunidades costeras e insulares.

Sin embargo, a pesar de ser la segunda región productora más grande, la disponibilidad de alimentos de origen acuático en América Latina y el Caribe se mantiene por debajo de la media mundial: 10,1 kilos per cápita en 2023 frente a 21,1 kilos que es el promedio mundial.

La disponibilidad total ha crecido 1,8 % anual desde 2000, pero el incremento per cápita ha sido limitado (0,8 % anual).

Se prevé que hacia 2034 la producción pesquera y acuícola de animales acuáticos crezca un ocho por ciento, impulsada principalmente por la acuicultura (+26 %).

América Latina y el Caribe seguirá siendo la segunda región productora más grande, representando aproximadamente 5 % de la producción acuícola mundial.

Sin embargo, el informe advierte sobre crecientes presiones: el cambio climático, la degradación ambiental, las crisis económicas y los cambios geopolíticos están afectando al rendimiento y la sostenibilidad del sector.

En escenarios de altas emisiones de gases de efecto invernadero, que calientan el planeta y en particular la superficie oceánica, se proyecta que la biomasa de peces explotables disminuya más de 10 % para 2050 en varias regiones.

“Un planeta sano requiere un océano sano y aguas continentales sanas”, escribió el director general de la FAO, Qu Dongyu, en el prólogo del informe.

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