Los muertos por los terremotos en Venezuela suman casi dos mil

CARACAS – La cifra de fallecidos durante los terremotos gemelos que castigaron el norte de Venezuela el 24 de junio ascendió a 1943 y la de heridos a 10 571, en tanto 28 380 personas que perdieron sus hogares se ubicaron en refugios y campamentos, informaron las autoridades este martes 30.

En el sexto día de la tragedia se informó el rescate de un niño de dos años de entre los escombros en el la vecina ciudad portuaria de La Guaira, y las operaciones de rescate proseguían, aunque ya con mínimas posibilidades de hallar víctimas con vida.

Según informó el presidente de la Asamblea Nacional legislativa, Jorge Rodríguez, se estima que en el litoral vecino -donde están el puerto y el aeropuerto de Caracas- había al atardecer del 24 junio unas 30 000 personas, de las que unas 13 400 o 13 500 salieron por su cuenta de los edificios, y otras 6900 fueron rescatadas.

En el área centro-norte de Venezuela, pero sobre todo en La Guaira y demás ciudades del litoral cercano, colapsaron al menos 855 edificios, entre derruidos y fracturados, en su mayoría residencias permanentes o vacacionales.

Rodríguez dijo que en las tareas de rescate participan 51 delegaciones internacionales con 3660 rescatistas. El gobierno reivindica el despliegue de 26 000 efectivos de seguridad y el registro de más de 15 000 voluntarios.

Las cifras hasta ahora entregadas dejan margen para que sean mucho más de 2000 las víctimas que perecieron y continúan desaparecidas. Las Naciones Unidas informaron que, en acuerdo con el gobierno de Venezuela, preparaba la adquisición y entrega de hasta 10 000 bolsas para cadáveres.

Se calcularon inicialmente en 75 000 las familias afectadas directamente por tener un familiar entre las víctimas, o por pérdidas que van desde mascotas hasta la vivienda, autos u otros bienes y enseres.

Los daños materiales fueron estimados inicialmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en 6700 millones de dólares, y los edificios caídos solo en el área de La Guaira produjeron 1,2 millones de toneladas de escombros.

Economistas independientes calculan los daños iniciales entre 8000 y 10 000 millones de dólares, equivalentes a 10 % del producto interno bruto (PIB) del país. Es un porcentaje superior al de la recuperación esperada de la economía tras el cambio político precipitado con los ataques de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Junto con la atención requerida de inmediato -objeto de llamados de ayuda y generosas muestras de solidaridad de dentro y fuera de Venezuela- se proyecta un fuerte impacto en la vida del país por la afectación en los servicios de salud, vialidad, educación, transporte, conectividad y provisión de alimentos y otros bienes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que los servicios de salud en el norte del país están sometidos a una presión extrema, tras verificar 21 centros hospitalarios en la región y constatar que tres se encontraban en estado crítico y seis presentaban daños estructurales o solo funcionan parcialmente.

Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, advirtió sobre una “prestación de servicios caótica” y flujos de pacientes deficientes, caracterizados por el hacinamiento, retraso en las cirugías, falla en las medidas de bioseguridad y un personal sometido a un estrés severo.

Existe además riesgo de brotes epidémicos -sarampión, difteria, tos ferina, fiebre amarilla, dengue, chikungunya, zika, oropouche y malaria-, agravado por la baja cobertura de vacunación previa al terremoto y la pérdida de trabajadores sanitarios.

Varias delegaciones de ayuda llegadas del extranjero han compensado la carencia para atenciones de emergencia y triage con sus hospitales de campaña.

Pero apenas se supere la actual fase de emergencia, estará el tema de atención a las familias que perdieron todos haberes y se suman a una población empobrecida y que durante años ha sobre4vivido en medio carencias notables.

Por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al tiempo que entregaba 47 tonelada con suministros de agua, salud y educación, estimó que 680 000 niños y niñas necesitarán auxilios al menos durante los próximos tres meses.

Finalmente, a punto de completarse la semana desde los terremotos -a los que han seguido 689 réplicas, casi todas de muy poca intensidad- el gobierno activaba una morgue de emergencia en La Guaira para disponer y entregar para su sepelio o incineración centenares de cadáveres.

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