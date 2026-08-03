Las defensas sanitarias de África han mejorado, pero su financiación no

BULAWAYO, Zimbabue – En el contexto del brote de ébola, el nuevo Índice de Seguridad Sanitaria de África (AHS, en inglés), publicado a fines de julio, revela importantes deficiencias en la infraestructura sanitaria crítica, a pesar de los avances significativos en la capacidad de seguridad sanitaria logrados en los últimos años.

Un ejemplo positivo: en septiembre de 2024, se confirmó, contuvo y se declaró finalizado un brote de la enfermedad del virus de Marburgo en el sur de Etiopía en tan solo tres meses.

El año anterior, otro buen ejemplo, Tanzania contuvo un brote de fiebre hemorrágica que fácilmente podría haberse convertido en pandemia en un tiempo récord de 90 días. No es casualidad que los brotes de enfermedades ahora se produzcan con rapidez en lugar de como una crisis total.

Gracias a la implementación constante y generalizada en toda África de laboratorios, redes de vigilancia, epidemiólogos capacitados y centros de operaciones de emergencia, la próxima pandemia podría poner a prueba la preparación sanitaria de África.

Según el AHS de 2026 —una evaluación independiente y pública de la preparación ante epidemias y pandemias—, los países africanos están mejorando su capacidad para detectar y prevenir amenazas para la salud. Una abrumadora mayoría de países —52 de 54— y cinco de las seis categorías han mostrado mejoras desde la última evaluación en 2021.

El Índice AHS, que se basa en el Índice Mundial de Seguridad Sanitaria, se ha desarrollado específicamente para África. Evalúa la preparación ante pandemias en términos de prevención, detección y notificación; respuesta rápida; capacidad de los sistemas de salud; compromiso con las normas internacionales; y entorno de riesgo.

“El notable aumento de la capacidad es resultado de la dedicación, el arduo trabajo y la inversión en la seguridad sanitaria de África en los últimos años, pero aún queda mucho por hacer. Persisten importantes deficiencias que pueden marcar la diferencia entre un pequeño brote y una pandemia internacional. Las inversiones que se realicen hoy determinarán la capacidad de África para afrontar las amenazas sanitarias del mañana”, afirmó Wilmot James, asesor principal del Centro de Pandemias de la estadounidense Universidad de Brown y exdiputado y ministro de salud en la sombra de Sudáfrica.

“La reciente disminución de la ayuda al desarrollo internacional subraya la necesidad de que los gobiernos prioricen los recursos y fortalezcan los sistemas que gestionan las emergencias sanitarias”, planteó.

Preparados, pero no del todo

Judy Omumbo, directora de Alianzas y Movilización de Recursos de la Fundación Ciencia para África, subraya que «solo podemos gestionar lo que medimos» y afirma que hasta ahora no existía una herramienta única para medir la preparación de forma consistente en todos los países de África y utilizar datos verificables para ello.

“Los datos muestran un progreso real y generalizado en todo el continente, pero también demuestran, inequívocamente, que ningún país está aún adecuadamente preparado para el panorama de amenazas emergentes al que se enfrenta”, declaró a IPS la epidemióloga Omumbo.

El Índice AHS, desarrollado por el Centro de Pandemias de la Universidad de Brown, muestra que los avances logrados no son suficientes para proteger al continente contra futuras pandemias, según observaron expertos en salud.

Hayley Severance, vicepresidenta adjunta de Política y Programas Biológicos Globales de la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear, una organización sin fines de lucro de seguridad global con sede en Estados Unidos, afirmó que África ha mejorado su preparación ante pandemias en 30 %, pero que el aumento de los riesgos podría provocar un retroceso.

“Se han logrado avances y hemos alcanzado los 41,5 puntos sobre 100, pero aún no estamos preparados”, declaró Severance en una rueda de prensa previa al lanzamiento del índice, que mide la capacidad de los países para detectar y responder a infecciones emergentes.

“Se necesita mayor inversión y mayor voluntad política para la preparación ante pandemias a fin de acercarnos a ese promedio de 100 puntos en todo el continente”, agregó.

Si bien los índices indican un progreso real en la prevención, detección y respuesta a las pandemias, los escasos avances, la falta de financiación, la inseguridad política y el cambio climático amenazan con debilitar el nuevo liderazgo de África en materia de salud.

Omumbo subrayó que los brotes de enfermedades se producen con mayor frecuencia, como el actual brote de ébola en África Central, y que el cambio climático agrava la situación al propagar enfermedades a nuevas zonas y sobrecargar los sistemas de salud.

Enfermedades Infecciosas

En junio, el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) advirtió que el brote de ébola en curso podría ser el mayor de la historia, lo que subraya la urgente necesidad de seguir invirtiendo en la preparación para la seguridad sanitaria.

Un brote de la cepa Bundibugyo del ébola, declarada Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional en mayo de 2026, está asolando actualmente la República Democrática del Congo y extendiéndose a Uganda, con casos confirmados en Kampala.

El director regional de Emergencias de la OMS para África califica la respuesta actual con un nivel de suficiencia de solo «tres o cuatro» sobre diez.

«Observamos que persiste una brecha significativa en los compromisos de financiación para la seguridad sanitaria», aseguró a IPS Rachel Staley Grant, directora sénior de Política y Programas Biológicos Globales de la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear.

Y agregó: «La financiación nacional e internacional para la preparación ante pandemias es un área que los países y los socios globales deben seguir monitoreando; hemos recomendado la creación de un sistema global de seguimiento del gasto en pandemias para este fin».

Los expertos en salud recomiendan que los gobiernos africanos aceleren las inversiones en investigación y preparación, incluyendo recursos y capacitación en bioseguridad y bioprotección.

“La capacidad sin capacitación en seguridad y bioprotección es una desventaja, no una ventaja”, enfatizó James. “Tenemos la responsabilidad moral de utilizar todos los recursos, toda la tecnología, toda la experiencia y todos los sistemas para evitar que los brotes se conviertan en pandemias”, añadió.

Los expertos en salud instaron a los gobiernos a ampliar la inversión en redes de vigilancia emergentes para la alerta y detección tempranas.

“La detección temprana es la principal herramienta que tenemos para evitar que un brote se convierta en una crisis”, afirmó James.

Además, los gobiernos deben fortalecer sus capacidades de despliegue de medidas médicas y de respuesta ante emergencias para garantizar que las vacunas y los tratamientos fabricados en África lleguen a donde se necesitan y que la población confíe en ellos lo suficiente como para utilizarlos.

Los expertos también recomendaron establecer un marco armonizado de autorización de uso de emergencia para agilizar los trámites regulatorios de las medidas de respuesta ante emergencias, de modo que las herramientas que salvan vidas no se vean obstaculizadas por procesos de aprobación fragmentados entre países.

Asimismo, instaron a los países a formalizar acuerdos de cooperación internacional para combatir los brotes, dado que las amenazas para la salud trascienden las fronteras.

Los expertos recomiendan que los gobiernos se comprometan a financiar la preparación ante pandemias mediante recursos nacionales y compromisos globales.

El índice reflejó los avances en la preparación sanitaria en un contexto de importante apoyo internacional, un respaldo que ahora se está agotando rápidamente.

Los países miembros de la Unión Africana se comprometieron a destinar el 15 % de sus presupuestos nacionales a la salud en virtud de la Declaración de Abuja de 2001, pero la mayoría no ha alcanzado este objetivo, lo que evidencia las dificultades para asignar más fondos al sector sanitario.

“La situación financiera de muchos gobiernos africanos, aunque no de todos, es que algunos están muy endeudados y tienen muy poco margen de maniobra desde el punto de vista fiscal, por lo que se trata de un llamado urgente a los gobiernos para que aumenten su gasto”, declaró James a IPS. “Es necesario algún tipo de reequilibrio fiscal para garantizar que los gobiernos cumplan con su deber de salvar vidas”, consideró.

La soberanía sanitaria sigue siendo esquiva

Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) señalan que los países africanos importan más de 90 % de sus insumos sanitarios, a pesar de los esfuerzos por promover la producción local, la adquisición conjunta y la financiación nacional del sector salud.

Ante la reducción de 70 % de la ayuda sanitaria externa a África entre 2021 y 2025, Africa CDC lanzó una estrategia continental para transformar radicalmente la financiación de los sistemas de salud, situando los recursos africanos en el centro de la salud en África.

Africa CDC observó que la drástica disminución de la asistencia oficial para el desarrollo, junto con un aumento del 41 % en los brotes de enfermedades entre 2022 y 2024, desbordó los ya precarios sistemas de salud y advirtió que, sin una reforma urgente, África corría el riesgo de perder décadas de progreso logrado con tanto esfuerzo en el control de enfermedades, la atención materna y la preparación ante epidemias.

“África no puede seguir delegando su seguridad sanitaria”, declaró Jean Kaseya, directora general de lAfrica CDC, durante la presentación de la nueva Estrategia de Financiación para África en 2025.

“Esta estrategia no se trata de ayuda, sino de responsabilidad. Estamos construyendo un futuro en el que África invierta en su gente, impulse su propia agenda sanitaria y responda a las crisis con rapidez, eficacia y autosuficiencia”, remarcó.

La asistencia para el desarrollo destinada a la salud ha disminuido de aproximadamente 80 000 millones de dólares en 2021 a 39 000 millones en 2025, según la Comisión Económica para África (Cepa), que ha advertido que la dependencia de África de la financiación externa y de los suministros médicos importados la hace vulnerable a las fluctuaciones de precios y a las interrupciones en el suministro.

África gasta aproximadamente 145 000 millones de dólares anuales en salud, de los cuales menos de la mitad proviene de presupuestos públicos, lo que obliga a las familias a asumir elevados gastos de su propio bolsillo.

El Secretario Ejecutivo de la Cepa, Claver Gatete, ha destacado la movilización de ingresos internos mediante herramientas de financiación innovadoras y el desarrollo de la fabricación de productos farmacéuticos y vacunas a través de cadenas de valor regionales habilitadas por la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA, en inglés) como prioridades para lograr la soberanía sanitaria del continente.

Mientras la atención mundial se centra en la próxima pandemia, el progreso de África constituye un raro punto brillante, un recordatorio de que la seguridad sanitaria es un camino, no un destino.

T: MLM / ED: EG