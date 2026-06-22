Los leopardos de las nieves y las comunidades comparten las altas montañas de India

SIKKIM, India – El té llega antes de que comience la conversación. Jayanta Mukhia coloca dos tazas sobre la mesa de madera y acerca una silla frente a la pareja que llegó esa tarde con bastones de excursionistas y mochilas. Han venido a recorrer el sendero Goechala, adentrándose en el corazón del Parque Nacional Khangchendzonga, en el noreste de India.

Los recién llegados partirán en dos días. Antes de que se vayan, tiene algo que decirles.

Jayanta les pregunta si saben qué sucede con la basura que traen. Parte de ella regresa. Parte no. En los pastos de alta montaña sobre Yuksom, un pueblo en Sikkim occidental, un distrito de Sikkim, un estado nororiental de India, el sendero asciende hacia los glaciares, y las bolsas de plástico atrapadas en las rocas permanecen allí durante todo el invierno.

Campamentos militares, turistas y grupos de excursionistas: todos dejan algo atrás. Esos desechos alimentan a los perros que siguen los senderos que recorren los mismos corredores por donde se mueven los leopardos de las nieves por la noche.

Su esposo, Chungda Sherpa, fundó el Alojamiento Familiar Secreto Chungda en Yuksom en 2012, cuando aún era guía de senderismo y conocía a la perfección cada curva de la ruta de Goechala. Hoy se encarga de las reservas, la promoción y la presencia digital que atrae a huéspedes de ciudades que nunca han visitado.

Jayanta se ocupa de todo lo demás: la cocina, los huéspedes, las conversaciones en la mesa de madera y la discreta insistencia en que cada persona que se hospeda en su casa deje el parque más limpio de lo que lo encontró.

“El alojamiento genera entre ocho y diez lakhs (entre 8400 y 10 500 dólares) al año. Estos ingresos existen gracias a la existencia del parque”, afirma.

Según Tshering Uden, del Comité de Conservación de Khangchendzonga (KCC), Yuksom cuenta con 15 hoteles, 25 alojamientos familiares y más de 21 agencias de viajes registradas ante el Panchayat (consejo local), cuyos ingresos dependen directamente de la salud ecológica de Khangchendzonga. Su sustento colectivo se basa en los mismos corredores de gran altitud donde habitan los 21 leopardos de las nieves de Sikkim.

Guardián de las Altas Montañas

Conocido localmente como «saagey», el leopardo de las nieves es venerado como un guardián sagrado del ecosistema de alta montaña en la tradición budista de Sikkim, donde se ubica la tercera montaña más alta del mundo.

Su conservación es inseparable de las creencias y el estilo de vida pastoril de las comunidades que comparten este paisaje. El Parque Nacional de Khangchendzonga, una reserva de biosfera declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2016 como el primer sitio mixto natural y cultural de la India, se encuentra en el corazón de este paisaje.

La primera evaluación nacional de la población de leopardo de las nieves en la India realizó un estudio en la región transhimalaya entre 2019 y 2023, instalando cámaras trampa en casi 2000 ubicaciones a lo largo de unos 120 000 kilómetros cuadrados y contabilizando 718 leopardos de las nieves en seis estados y territorios de la unión del Himalaya.

El estado de Sikkim registró 21 ejemplares, una cifra modesta en un paisaje agreste donde los leopardos comparten espacio con pastores, excursionistas y transportistas.

El proyecto Secure Himalaya, con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), hizo posible este recuento al desarrollar la capacidad de monitoreo comunitario en las altas montañas, demostrando que la conservación funciona mejor cuando las comunidades locales se involucran.

Este es un relato hiperlocal de lo que esa inversión logró en un rincón de un esfuerzo mucho mayor.

Secure Himalaya se desarrolló durante casi siete años en cuatro estados del Himalaya: Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim y el Territorio de la Unión de Ladakh.

En Sikkim, se centró en el paisaje de Khangchendzonga-Alto Teesta, aproximadamente 4000 kilómetros cuadrados desde el Parque Nacional de Khangchendzonga hasta la cuenca alta del río Teesta.

Con el respaldo de una subvención del FMAM de 11,5 millones de dólares y más de 60 millones de dólares en cofinanciación del gobierno de la India, los fondos se destinaron a cuatro áreas interconectadas: la conservación de zonas clave de biodiversidad, la garantía de medios de vida sostenibles para las comunidades, la reducción del conflicto entre humanos y vida silvestre y el desarrollo de sistemas de conocimiento para la gestión del paisaje a largo plazo.

En Sikkim, esto se tradujo en redes de cámaras trampa, voluntarios de patrulla comunitaria, empresas de artesanía femenina y sistemas de gestión de residuos, todos diseñados en torno a un único argumento: que las comunidades con un interés económico en un paisaje saludable lo protegerán.

El proyecto recibió una calificación de «Altamente Satisfactorio» por parte de evaluadores independientes en cuanto a resultados, relevancia y eficiencia. El Parque Nacional Khangchendzonga registró una de las mayores mejoras en la eficacia de la gestión en todos los sitios del proyecto.

Una de las intervenciones más prácticas del proyecto se centró en los perros asilvestrados, que se habían convertido en un depredador dominante en el norte de Sikkim, ahuyentando a los leopardos de las nieves de sus presas y cazando las ovejas azules y las pikas de las que dependen estos felinos.

«El proyecto colaboró ​​con establecimientos del ejército en Sikkim para instalar biodigestores en ubicaciones estratégicas para gestionar los residuos alimentarios de los campamentos militares, lo que ayudó a abordar directamente el problema de los perros asilvestrados», afirma Ruchi Pant, quien supervisó los informes de Secure Himalaya en el ONU Desarrollo (PNUD) India.

«Posteriormente, el ejército amplió la capacidad de estos biodigestores utilizando sus propios recursos», agrega. La iniciativa ha continuado de forma independiente, siendo una de las varias intervenciones del proyecto que siguen en marcha incluso después de que finalizara su financiación.

Jóvenes voluntarios fueron capacitados como Himal Rakshaks, protectores del Himalaya, para instalar cámaras trampa, patrullar el Parque Nacional Khangchendzonga e informar sobre avistamientos.

El Departamento Forestal de Sikkim los ha integrado desde entonces a sus operaciones habituales, con voluntarios que apoyan la gestión de cortafuegos y el monitoreo rutinario junto con los guardabosques. La Junta Estatal de Biodiversidad ha constituido 196 Comités de Gestión de la Biodiversidad en todo Sikkim, muchos de ellos liderados por mujeres, que operan bajo la Ley de Diversidad Biológica de 2002.

En Yuksom, los resultados fueron visibles y cuantificables para la comunidad. El KCC capacitó a guías de senderismo, porteadores y operadores turísticos para monitorear los senderos, gestionar los residuos e informar sobre avistamientos de vida silvestre.

La evaluación intermedia del proyecto citó su modelo de gestión de residuos cero como una buena práctica a nivel nacional.

En 2022, el programa se transfirió formalmente a la Unidad del Gram Panchayat de Yuksam y ahora opera bajo la administración del Centro Administrativo del Bloque, según Tshering Uden; un ejemplo concreto de la transición institucional que el proyecto buscaba lograr.

Las ovejas azules, raramente vistas en el parque nacional antes del proyecto, ahora son una presencia habitual en las laderas. Una mayor cantidad de ovejas azules significa una base de presas más confiable para los leopardos de las nieves y menos motivos para que estos felinos bajen y ataquen al ganado.

“Antes del proyecto, solo habíamos oído hablar de leopardos de las nieves en nuestra zona”, dice Tshering Uden. “Ahora tenemos pruebas fotográficas”, agrega.

Un cambio de mentalidad

Udai Gurung, del Departamento Forestal de Sikkim, afirma que el proyecto transformó la orientación fundamental del departamento. “El mayor cambio fue conceptual”, explica. “El departamento forestal pasó de un modelo centrado en la protección a un enfoque de coexistencia a nivel paisajístico”, añade.

El proyecto finalizó en 2024. La financiación del FMAM siempre se concibió como temporal, no como un apoyo permanente, sino como una chispa para un proyecto que continúa por sí solo.

En este sentido, la evaluación final calificó el proyecto como altamente satisfactorio en cuanto a resultados, relevancia y eficiencia, y consideró la sostenibilidad como moderadamente probable, señalando que los objetivos se cumplieron en su totalidad e incluso se superaron en algunos casos.

La expectativa a largo plazo, en consonancia con el diseño de todos los proyectos del FMAM, es que la capacidad técnica y los sistemas desarrollados en el marco del proyecto se transfieran al gobierno para su continuidad.

En Sikkim, esta transición ya está en marcha. Gurung identifica la lentitud en la liberación de fondos como el principal desafío estructural durante la implementación, no por falta de dinero, sino por la demora burocrática en la liberación de los fondos ya asignados.

En la zona de gran altitud de Sikkim, donde la temporada de trabajo se reduce a unas pocas semanas, se perdieron temporadas de trabajo de campo enteras a la espera de las aprobaciones. “Existe la capacidad”, afirma, “pero la sostenibilidad a largo plazo requerirá un apoyo financiero e institucional constante”.

Hoy este apoyo recae principalmente en las autoridades locales y estatales. Los Himal Rakshaks operan dentro del Departamento Forestal de Sikkim, que a su vez depende de la Junta Estatal de Biodiversidad. El programa de cero residuos se gestiona a través del Centro Administrativo del Bloque de Yuksam.

Las mujeres del norte de Sikkim continúan tejiendo fibra de ortiga y accediendo a mercados de alta gama de forma independiente.

En mayo de 2023, Sikkim anunció su primer sitio de patrimonio de biodiversidad: Tunkyong Dho, un lago sagrado en Dzongu, apoyado por el comité local de gestión de la biodiversidad. El PNUD sigue participando a menor escala a través del programa alemán IKI ICCA, una parte del cual continúa apoyando el paisaje del Himalaya.

El trabajo pendiente más concreto es el sistema de compensación para los pastores. Pema Yangden Lepcha, investigadora y asociada de proyectos en la Iniciativa del Himalaya del Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment en Gangtok, ha dedicado meses a conversar con pastores de yaks en el norte de Sikkim.

Los pastores de la zona le contaron recientemente que habían perdido cinco yaks a causa de la depredación del leopardo de las nieves. Un yak adulto cuesta entre 80 000 y 100 000 rupias. La compensación gubernamental es una fracción de esa cantidad, y la mayoría de los ataques ocurren en terrenos del Departamento Forestal, donde a los pastores a menudo se les dice que el departamento no puede ayudarlos.

“Tienen una actitud muy negativa hacia los leopardos de las nieves”, dice Pema, “y a menudo sienten una fuerte necesidad de vengarse”. Cerrar esa brecha para que los pastores que asumen el costo de la coexistencia reciban una compensación justa es la tarea más urgente para las autoridades locales ahora responsables de este paisaje.

Llevando adelante el legado

En el sendero, Nedup Bhutia ha recorrido la ruta de Goechala durante veinte años con sus once dzo. Gana entre uno y uno y medio lakhs cada temporada de trekking, transportando visitantes al parque. Nunca ha visto un leopardo de las nieves.

Pero hace tres años, un buey de dos años fue encontrado muerto al aire libre en la aldea de Jhamtong, en la periferia del parque, asesinado por un leopardo de las nieves durante la noche. Para Nedup, es la prueba de que el paisaje sigue vivo.

En Yuksom, en la mesa de madera del Alojamiento Familiar Secreto Chungda, Jayanta Mukhia vuelve a llenar dos tazas de té. Sus huéspedes se van mañana. Se llevarán su basura. Ella se ha asegurado de ello.

Los 21 leopardos de las nieves siguen allí. Las comunidades siguen trabajando. El proyecto fue un éxito según todos los criterios de evaluación. Lo que suceda después no depende de la financiación externa, sino de si las instituciones y comunidades que heredaron este trabajo deciden continuarlo. Ahí reside ahora la responsabilidad y donde comienza la verdadera prueba del legado de Secure Himalaya.

T: MLM / ED: EG