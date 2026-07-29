De la cooperación a la inversión: el bono verde y el futuro del desarrollo resiliente en América Latina y el Caribe

PANAMA – La cooperación para el desarrollo atraviesa una profunda transformación. Durante décadas, su principal aporte estuvo asociado a la transferencia de recursos, la asistencia técnica y la ejecución de proyectos. Ese papel sigue siendo fundamental, pero los desafíos actuales exigen una evolución hacia un enfoque capaz de movilizar inversiones a la escala que requieren nuestras sociedades.

América Latina y el Caribe enfrenta una combinación compleja de presiones: los efectos del cambio climático, el aumento de las brechas sociales, restricciones fiscales persistentes y una desaceleración del desarrollo humano.

En este contexto, la resiliencia ya no puede entenderse únicamente como la capacidad de responder a emergencias; se ha convertido en una condición indispensable para proteger el bienestar de las personas y sostener el desarrollo a largo plazo.

Lograrlo requiere inversiones significativas en infraestructura, servicios básicos, adaptación climática, gestión ambiental y desarrollo territorial.

Sin embargo, la cooperación tradicional, por si sola, no puede cerrar la brecha de financiamiento existente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); se requiere de la articulación de la cooperación internacional, la banca pública, los mercados de capitales, los mecanismos de reducción de riesgos y las alianzas estratégicas, dentro de un mismo ecosistema de financiamiento.

La pregunta ya no es únicamente cuántos recursos se movilizan, sino cómo lograr que esos recursos lleguen a donde más se necesitan.

Esta visión está alineada con la nueva agenda global de Financiamiento para el Desarrollo, que busca conectar el capital disponible con las prioridades nacionales, mediante ecosistemas financieros más integrados, capaces de articular cooperación internacional, banca pública, mercados de capitales e inversión privada.

El desafío central no es solamente la disponibilidad de recursos. En muchos países existen instituciones sólidas, experiencia técnica y proyectos con alto potencial de impacto. Lo que con frecuencia hace falta es fortalecer las capacidades necesarias para estructurar carteras de inversión robustas, mitigar riesgos, generar confianza entre los distintos actores y desarrollar instrumentos financieros capaces de atraer capital con criterios de transparencia, integridad e impacto.

Precisamente para responder a este reto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) impulsa el LAC Facility de Financiamiento para el Desarrollo (LAC-FF4D), una iniciativa regional que busca conectar capacidades nacionales, cooperación regional, asistencia técnica, banca de desarrollo, inversionistas e instrumentos financieros para acelerar la movilización de recursos hacia las prioridades de los países.

Ecuador ofrece hoy un ejemplo concreto de cómo este enfoque puede traducirse en resultados.

El bono verde del Banco de Desarrollo del Ecuador conecta ambas dimensiones

El acompañamiento del PNUD al Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) para la emisión del primer bono verde de la banca pública ecuatoriana demuestra que la cooperación puede evolucionar desde la asistencia técnica hacia la construcción de capacidades institucionales que permitan movilizar inversión sostenible.

Más allá de un instrumento financiero, el proceso permitió fortalecer capacidades institucionales, consolidar una cartera de proyectos verdes alineada con estándares internacionales y mejorar la calidad de la información, generando un elemento esencial para las finanzas sostenibles: la confianza.

La confianza es el puente que conecta las prioridades de desarrollo con la inversión; y los inversionistas necesitan certeza sobre el uso de los recursos, la trazabilidad de las operaciones y los resultados esperados.

Los recursos movilizados financiarán iniciativas vinculadas con agua potable y saneamiento, infraestructura sostenible, energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible y gestión ambiental.

Sectores que no solo contribuyen a la acción climática, sino que fortalecen servicios esenciales, impulsan el desarrollo territorial y aumentan la capacidad de adaptación de las comunidades frente a los efectos del cambio climático.

Este avance también evidencia el valor de las alianzas estratégicas. La Unión Europea, a través de su agenda de inversiones Global Gateway y el programa GGBI, aporta con financiamiento para asistencia técnica y una visión estratégica orientada a fortalecer el vínculo entre cooperación, desarrollo e inversión sostenible.

El PNUD contribuye con conocimiento técnico y experiencia global en financiamiento para el desarrollo. El Banco de Desarrollo del Ecuador aporta liderazgo institucional, conocimiento del territorio y su mandato como banca pública de desarrollo.

Resultados que demuestran el valor de las alianzas

Cuando estas capacidades se articulan, la cooperación deja de ser una suma de actividades para convertirse en una plataforma que fortalece instituciones, reduce riesgos y moviliza inversión.

La lección para América Latina y el Caribe es clara. La cooperación está cambiando hacia una arquitectura de colaboración que combina visión estratégica, capacidades institucionales, asistencia técnica especializada, estándares internacionales e instrumentos financieros innovadores.

Ese es el camino que permitirá acelerar la transición hacia un desarrollo humano más resiliente, inclusivo y sostenible. El bono verde del Banco de Desarrollo del Ecuador constituye un hito importante para el país, pero su relevancia trasciende las fronteras nacionales.

En una región que enfrenta múltiples desafíos, el objetivo no es solamente movilizar más recursos. Es movilizarlos mejor, con instituciones sólidas, alianzas efectivas y una visión compartida del futuro que queremos construir para las personas y para el planeta.

Ese es el camino que América Latina y el Caribe necesita recorrer. Y Ecuador está demostrando que es posible.

RV: EG