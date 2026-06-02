Las mujeres que lideran la transición justa en América Latina

Conocimiento ancestral y biodigestores

Para María Rosario Chicunque Chindoy, fortalecer la transmisión de los saberes y prácticas ancestrales también es clave para defender el territorio. “Mamá Charito”, como la conocen, es una mujer del pueblo Kamëntša, ubicado en el departamento del Putumayo de la Amazonia colombiana.

Allí, los conflictos socioambientales se relacionan sobre todo con la extracción de combustibles fósiles, los megaproyectos de infraestructura vial y, en nombre de la transición energética, con la presencia de empresas mineras con intereses en la extracción de cobre.

“Nos hemos preguntado ¿para quién es la transición energética? ¿Justa para quienes? Fortalecer los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas es una garantía para esta transición”, dice esta lideresa de 51 años, originaria del valle de Sibundoy, en la puerta de la Amazonia.

Con este fin, desde hace 26 años, es parte de la Asociación de Mujeres Sabedoras de la Medicina Tradicional (Asomi) La Chagra de la Vida, que reúne a 64 integrantes de los pueblos inga, siona, cofan, kamëntša y corebajü, de los departamentos del Putumayo y Caquetá.

A través de este “tejido de juntanza”, han fortalecido redes con otros colectivos de mujeres, y con jóvenes y niños, para sensibilizar sobre la importancia de cuidar el agua, promover las chagras o fincas sostenibles, mantener la espiritualidad y proteger la “sangre de la tierra”. Su misión es transmitir los saberes y prácticas ancestrales para promover ese cuidado y defensa del planeta.

Como parte de sus actividades, y con el afán de demostrar que se puede generar otro tipo de energías “que no tengan que ver con los interés de los minerales críticos para la transición”, instalaron a inicios del 2025 un biodigestor en el Colegio Bilingue Indigena Artesanal Kamëntša, en el Alto Putumayo. Utilizando los desperdicios de comida, están generando el gas necesario para su energía. Actualmente, el biodigestor beneficia de forma directa a 130 estudiantes más los docentes y padres de familia.

Esta iniciativa es parte de lo que Chicunque define como una verdadera transición energética: “Si decimos que vamos a dejar de extraer los combustibles fósiles, pero ahora vamos a depender de los minerales críticos como el cobre, vamos a destruir las montañas y a seguir contaminando el agua y el aire”, advierte.

Al igual que Chicunque, lideresas como Bisa, Morales, Luene y Boya están seguras de que el futuro no debe incluir a los combustibles fósiles, pero tampoco una transición energética que amenace su existencia.

Desde los paneles solares en la nación Chapra hasta las artesanías waorani, pasando por la resistencia en Colombia y Brasil, estas mujeres demuestran que es posible un modelo lejos de los fósiles, impulsado desde las comunidades. Como dice Morales, “hacemos parte de la generación fruto de mujeres que alzaron su voz y no hay nada más poderoso que un grupo de mujeres unidas”.

Este artículo se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

RV: EG