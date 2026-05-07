CARACAS – Tres de cada cuatro venezolanos viven en la pobreza, medida por su nivel de ingresos, y 55 por ciento de los hogares se ubican en situación de pobreza multidimensional, reveló este jueves 7 el Estudio sobre Condiciones de Vida (Encovi) de la caraqueña Universidad Católica Andrés Bello.

El estudio, con datos y encuestas a 11 300 hogares el año pasado, en todo el país, ubicó a 76,5 % de las personas en la pobreza por su nivel de ingresos, y a 38,5 % en situación de pobreza crítica, al no contar con dinero suficiente para satisfacer su necesidad de alimentos.

Las elevadas cifras muestran sin embargo una mejoría con respecto al final de la década pasada e inicio de la presente, cuando la pobreza por ingresos tocó a 94,5 % -76 % en pobreza crítica-, y la pobreza multidimensional alcanzó a 65 %.

La pobreza multidimensional valora vivienda, servicios, ingresos, educación, empleo y protección, todas ellas dimensiones en las cuales el estudio muestra muchos números en rojo.

En seis de los 10 deciles de población considerados, el ingreso oscila entre 53 y 181 dólares mensuales. El decil más alto ingresa en promedio 474 dólares al mes, y el más bajo apenas 18.

El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad (con cero como igualdad perfecta y uno como desigualdad máxima), se ubica en Venezuela en 0,459. Por vía de comparación, Brasil tiene 0,529, Colombia 0,515, Honduras 0,482, Uruguay 0,408 y España 0,320.

El estudio estimó la población total de Venezuela en 28,5 millones de habitantes, basado en proyecciones efectuadas por las Naciones Unidas en 2024. En el año 2015 esas proyecciones apuntaban que en 2025 Venezuela superaría los 34 millones.

La diferencia está marcada por la elevada migración en la última década, con más de ocho millones de venezolanos fuera de su país. Agencias de la ONU señalan que siete millones de ellos están en otras naciones de América Latina y el Caribe.

En la población se intensifica el envejecimiento, y uno de cada siete de los habitantes del país es una persona adulta mayor.

Se estima que en el país existen nueve millones de hogares, con 3,1 miembros en promedio (4,8 en 1990). En 52 % de hogares, las mujeres son jefes de hogar.

El acceso a agua por acueducto es de 78 % de los hogares, pero solo 29 % reciben el líquido diariamente y apenas 19 % de manera continua. El resto de la población se abastece con camiones cisterna, y agua de pozos o de lluvia.

Al servicio eléctrico por red pública accede 98 % de la población, pero con interrupciones diarias para 39 % y semanales para otro 35 %.

La cobertura educativa en la población de tres a 24 años es de 64 % (70 % o más antes de la pandemia covid-19), con 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema.

La encuesta señala que 44 % de los estudiantes asisten irregularmente a clases, y las eventualidades que más inciden en el ausentismo son fallas en los servicios de agua, electricidad y transporte, de comida en el hogar, e inasistencia del personal docente.

En salud, el acceso a consultas médicas fue efectuado por 63 % de los encuestados, en su mayoría en ambulatorios y hospitales públicos. Y 68 % de los pacientes debieron comprar todos sus medicamentos, mientras 20 % compró algunos y recibió otros gratis. Solamente 6,6 % de la población tiene seguro médico.

El nivel de participación económica es de 55 % de la población (64 % en Colombia y 62 % en Brasil o Chile), y el de los hombres es de 72 % mientras que el de las mujeres apenas llega a 39 %.

La recuperación de la participación masculina luego de la pandemia ocurre a expensas del incremento de la inactividad de las mujeres en ese contexto. Para ellas son más altos los costos de reinserción en el mercado laboral.

Finalmente, en cuanto a la migración, las mediciones de Encovi en 2021, 2023 y 2025 estiman que han retornado siete por ciento del total de las personas emigradas, sin una tendencia claramente diferenciada entre hombres y mujeres, y “parece que están retornando en primer la población infantil y los adultos mayores”.

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