Aumenta el suicidio de jóvenes y adolescentes en América

WASHINGTON – El suicidio entre adolescentes y jóvenes en América ha aumentado en las últimas dos décadas y sigue siendo la tercera causa de muerte entre personas de 10 a 24 años, de acuerdo con un nuevo estudio divulgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Según el estudio, publicado en la revista científica The Lancet Regional Health – Americas, 18 157 adolescentes y jóvenes murieron por suicidio en la región en 2021, con una tasa 38 % más alta que en el año 2000, y con incrementos más rápidos entre las niñas y los niños de entre 10 y 14 años.

De esas defunciones, 75 % fueron de hombres y 25 % de mujeres.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, declaró que “el hecho de que la tasa de suicidios entre los jóvenes haya aumentado 38 % en poco más de dos décadas -mientras que la población general se incrementó 17 %- es una señal de alarma”.

“Debemos reforzar las medidas de prevención, especialmente para niños, adolescentes y adultos jóvenes, y garantizar que reciban apoyo oportuno”, agregó Barbosa.

El análisis señala varios factores que pueden asociarse con el aumento de los suicidios en jóvenes, incluyendo problemas de salud mental (como la aparición de depresión y ansiedad a edades más tempranas) y el consumo de sustancias.

También la exposición excesiva a entornos digitales y el ciberacoso, las presiones sociales, y el fácil acceso a medios letales.

La evidencia también muestra que muchos de estos factores son prevenibles o tratables, especialmente cuando se identifican a tiempo.

Para Renato Oliveira e Souza, jefe de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias de la OPS, “el aumento de la mortalidad por suicidio entre la población joven exige una detección temprana más eficaz y una mayor intervención en las escuelas y las comunidades”.

“Es fundamental seguir ampliando el acceso a los servicios de salud mental y reforzando las medidas destinadas a restringir el acceso a medios letales”, dijo Oliveira e Souza.

Según datos de 35 países, entre los años 2000 y 2021 la tasa de mortalidad por suicidio en el grupo de edad de 10 a 24 años aumentó de 5,7 a 7,84 muertes por cada 100 000 habitantes, lo que representa un incremento anual promedio del 1,48 %.

Las tendencias variaron entre países y subregiones, pero el aumento fue generalizado, con niveles particularmente altos en América del Norte y algunos países del Cono Sur.

Un dato preocupante es el aumento de la tasa de suicidios entre los de menor edad en el grupo estudiado (10-14 años), que ha pasado de 1,5 a poco más de dos por ciento.

El suicidio es la tercera causa de muerte en el grupo etario estudiado, después de la violencia interpersonal y los accidentes de tránsito.

Fue la principal causa de muerte en Guyana, Suriname y Uruguay; la segunda en seis países (Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos y Paraguay); y la tercera en otros siete (Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela).

La OPS lanzó en 2025 la Iniciativa Regional de Prevención del Suicidio para apoyar a los países en la implementación de intervenciones basadas en la evidencia, buscando fortalecer los planes nacionales, ampliar el acceso a los servicios de salud mental y reducir el estigma en torno a la salud mental y el suicidio.

“El suicidio afecta a familias, comunidades y sociedades enteras, y es prevenible. Con compromiso político, inversión y colaboración intersectorial, podemos salvar vidas”, concluyó Barbosa.

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