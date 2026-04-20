Países endeudados activan plataforma de prestatarios

WASHINGTON – Unos 30 países en desarrollo han lanzado una Plataforma de Prestatarios para intercambiar información, experiencias y fortalecer la capacidad de gestión de su billonaria deuda externa, bajo el paraguas de ONU Comercio y Desarrollo (Unctad), que asume la secretaría de la nueva iniciativa.

La plataforma reúne a ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de países en desarrollo para fortalecer mejorar la coordinación como deudores y amplificar su voz colectiva en los debates globales sobre la deuda.

Presentada durante las reuniones de primavera boreal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en esta capital, la iniciativa se asemeja y a la vez contrasta con la del Club de París, establecido hace 70 años por Estados acreedores para coordinar posiciones con relación a los países endeudados.

La iniciativa “es un avance decisivo en la financiación global, una plataforma en la que los países prestatarios se reúnen, aprenden unos de otros y hablan con una voz colectiva”, celebró el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

La Unctad sostuvo que las presiones de la deuda desafían a los países en desarrollo y refuerzan la urgencia de una acción colectiva.

La deuda externa de esos países alcanzó los 11,7 billones (millones de millones) de dólares en 2024 -era de 7,5 billones en 2015-, mientras que los costos del servicio de la deuda (pagos de capital e intereses) aumentaron hasta 920 000 millones de dólares.

La Unctad destaca que 54 países, donde viven 3400 millones de personas (más de 40 % de la población mundial) destinan más recursos al servicio de la deuda que a la salud o la educación, lo que refleja la magnitud del desafío.

Rebeca Grynspan, secretaria general de la Unctad, dijo que “3400 millones de personas merecen mejores resultados. No piden caridad. Quieren igualdad de oportunidades donde la financiación impulse el desarrollo en lugar de limitarlo”.

“El Club de París nos lleva 70 años de ventaja”, comentó por su parte Penelope Hawkins, jefa interina de la división de Deuda y Financiación del Desarrollo de la Unctad y para quien la plataforma “debe convertirse en una estructura permanente”.

La plataforma concebida para corregir ese desequilibrio, y esbozada por primera vez en el Compromiso de Sevilla (España), adoptado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en julio de 2025, para crear un espacio permanente de colaboración entre los países en desarrollo sobre el tema.

“Lo que antes era una aspiración de larga data de los países en desarrollo se ha convertido ahora en un paso adelante concreto y colectivo. La voz de los países prestatarios debe estar en el centro mismo del diálogo financiero global”, afirmó Ahmed Kouchouk, ministro de Finanzas de Egipto.

Egipto lideró el grupo de trabajo que dio forma al compromiso de la plataforma y diseñó la fase interina de la plataforma, que se extenderá hasta octubre de 2026, e incluyó a Colombia, Honduras, Maldivas, Nepal, Pakistán y Zambia.

La membresía en la plataforma será voluntaria y limitada a países en desarrollo que sean Estados miembros de la ONU y no formen parte de agrupaciones de acreedores. La estructura propuesta incluye un Consejo de Gobierno integrado por autoridades de finanzas, y un Comité Directivo de altos funcionarios técnicos.

Al anunciar su constitución, el grupo de países destacó “el valor de la Plataforma para los países prestatarios -tanto grandes como pequeños-, a fin de que participen en el aprendizaje entre pares, compartan experiencias y promuevan la defensa colectiva de sus intereses, todo ello de manera voluntaria y no vinculante”.

Asimismo, subrayaron que fortalecer la posición de los países en desarrollo “incluye enviar una señal positiva al mercado, mediante la mejora de las prácticas de sostenibilidad de la deuda y el aumento de la transparencia de los datos”.

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