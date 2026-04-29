La transición energética urge por el clima y la seguridad

SANTA MARTA, Colombia – El mundo necesita con urgencia la transición energética frente al cambio climático y como un asunto de seguridad, evidenciado en el actual conflicto en el Medio Oriente, planteó la inédita conferencia que en esta ciudad reunió a países que buscan dejar atrás los combustibles fósiles.

“La respuesta de la humanidad ante la barbarie que representa la crisis climática para la vida en el planeta tiene que ser ya, inmediata, y tiene que implicar la unidad de los pueblos, no solo de los Estados», planteó el presidente anfitrión, Gustavo Petro, al intervenir en la fase final, de alto nivel, de la conferencia.

La Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, primera de su tipo, auspiciada por Colombia y los Países Bajos, congregó a representantes de medio centenar de gobiernos de todas las regiones, académicos y organizaciones de la sociedad civil.

La cita se pactó en la trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), el año pasado en Belém, Brasil, para avanzar en soluciones en favor del ambiente y el clima, ante el bloqueo para pactar políticas y medidas vinculantes que requieren el consenso de todas las partes.

Frente al cambio climático “ya teníamos una muy buena razón para avanzar hacia la transición energética. Ahora también tenemos razones comerciales y motivos de independencia”, dijo el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, en alusión al desbarajuste en el mercado energético causado por el conflicto en Oriente Medio.

La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, expuso que “el conflicto en Oriente Medio ha dejado al descubierto que no solo estamos hablando de una crisis climática y ambiental, sino también de una crisis económica y de seguridad”.

Para Stientje van Veldhoven, ministra de Política Climática y Crecimiento Verde de Países Bajos, “la conclusión es inevitable: debemos dejar atrás los combustibles fósiles, no solo porque es bueno para el clima, sino porque fortalece nuestra independencia y seguridad energéticas”.

En ese proceso “los países básicamente necesitan seguridad energética, y cada vez más se dan cuenta de que los combustibles fósiles son una fuente de inseguridad”, observó la enviada especial del gobierno británico, Rachel Kyte.

Petro también vinculó los conflictos actuales con la dependencia energética, al señalar que “las guerras, las luchas por el petróleo desesperadas, las estrategias geopolíticas están impulsadas alrededor de la conservación de las materias fósiles”.

Insistió en que “si lo que estamos presenciando es la profundización de la barbarie, entonces la respuesta tiene que ser inmediata, rápida y ya, tiene que ser la unidad de pueblos, no solo de Estados”.

“La unidad de Estados fracasó en las COP y en la ONU, porque ha caído en la impotencia para resolver la guerra y para resolver esta crisis climática”, abundó.

En la cita de Santa Marta participan las mayores economías de Europa y la Unión Europea, así como Australia, Brasil, Canadá y México, pero no potencias como Estados Unidos, China, Rusia o India, y tampoco los grandes productores de petróleo y gas en la región del golfo Pérsico.

Esas ausencias de grandes emisores de gases de efecto invernadero, que calientan el planeta, son percibidas como una ventaja en Santa Marta, al no obstaculizar los consensos sobre medidas con las cuales impulsar la transición que progresivamente deje atrás a los combustibles fósiles.

Uno de los acuerdos ya alcanzados, en la fase de debates académicos de la conferencia, fue establecer, con sede en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, un Panel Científico para la Transición Energética Global, que asesorará a los países en la formulación de políticas públicas basadas en evidencia científica.

Durante los próximos cinco años, el panel organizará información clave que permita a ciudades, regiones y gobiernos avanzar de manera efectiva hacia la descarbonización, indicó Johan Rockström, director del alemán Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto del Clima.

A-E/HM