La derecha emerge victoriosa en elecciones generales de Perú

LIMA – Los candidata derechista Keiko Fujimori ganó en la primera vuelta de la elección presidencial en Perú el 12 de abril, escoltada por un aspirante aún más conservador, Rafael López Aliaga, en tanto las formaciones de derechas conseguían una clara mayoría en lo que será el nuevo parlamento peruano.

Contabilizadas 54,32 % de las 92 766 actas electorales al mediodía de este lunes 13, Fujimori, de Fuerza Popular, marchaba adelante con 16,95 % de los votos, seguida de López Aliaga, de Renovación Popular, con 14,44 %.

Si bien la hija y heredera política del fallecido expresidente autoritario Alberto Fujimori (1990-2000) claramente aparece como favorita para ir a una segunda vuelta, su contendor para esa justa del 7 de junio aún no está definido, porque a López Aliaga le siguen dos aspirantes más inclinados hacia el centro y centroizquierda.

Ellos son Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno (12,77 %), y Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras (9,85 %), cuyas esperanzas de alcanzar el segundo lugar aún se mantenían vivas a la espera del escrutinio de las mesas en zonas más remotas.

Los bajos porcentajes alcanzados por los principales aspirantes se explican por la atomización política vivida por el Perú y el desmadejamiento de sus formaciones políticas: ocho presidentes en la última década y 35 aspirantes en la boleta presidencial de este 2026, todo un récord latinoamericano.

Desde 2016 Perú ha vivido una constante inestabilidad en la cúpula del poder político, con presidentes reemplazados de manera expedita por sus vicepresidentes o responsables del parlamento, por contraste con la estabilidad económica sostenida por el respetado Banco Central.

Un hecho inédito que marcó la jornada fue que las elecciones continuaron este lunes, porque por errores del poder electoral quedaron sin sufragar la víspera más de 50 000 votantes en Lima y en el extranjero, se habilitaron para ellos unas 200 mesas, y así miles de electores votaron después de conocerse resultados extraoficiales.

Además del nuevo presidente, se eligió en estos comicios un nuevo Congreso legislativo, que después de 34 años volverá a ser bicameral, con un Senado de 60 miembros, una Cámara de Diputados de 130 escaños, y además a 15 representantes ante el Parlamento Andino.

Según proyecciones de los resultados conocidos hasta el mediodía de este lunes, Fuerza Popular tendrá 24 asientos en el Senado, Renovación Popular 12, el Partido del Buen Gobierno 10, Ahora Nación siete, y Obras cuatro asientos.

En Diputados, Fuerza Popular tendrá 49 curules, Obras 19, Renovación Popular y Ahora Nación 18 cada uno, y Buen Gobierno 13.

La candidata de Fuerza Popular, de 50 años, intenta por cuarta vez alcanzar la presidencia, después de perder -cada vez en segunda vuelta- en las elecciones de 2011, 2016 y 2021, por políticos que no terminaron sus mandatos.

“La última voluntad de mi padre era que yo postule”, declaró Fujimori después de dejar flores en las lápidas de su padre y de su madre Susana Higuchi poco antes de acudir a sufragar.

Se lema “vuelve el orden”, refleja la orientación política de su partido que reivindica la figura autoritaria y el gobierno de mano dura -a la vez que liberal en economía- de su padre, quien llegó a ser condenado a 25 años de cárcel por crímenes cometidos durante la lucha anti terrorista cuando ejerció la presidencia.

El ultraconservador López Aliaga, un millonario de 65 años que pertenece a la orden católica Opus Dei, dejó la alcaldía de Lima -considerado el segundo cargo político del país- en 2025 para lanzarse a su segundo intento de alcanzar la presidencia.

Ambos candidatos prometieron mano dura contra la delincuencia y la corrupción, dos de los temas que más preocupan a los peruanos. López Aliaga además agrega una fuerte animadversión contra los migrantes y ha prometido que expulsar a los ilegales y encarcelar bajo duras condiciones a los que delincan.

Si se confirma la tendencia mostrada hasta ahora, los peruanos elegirán a su presidente entre opciones claras de derecha y extrema derecha. Toda una incógnita pues más de 60 % del electorado prefirió otra opción en la primera vuelta.

Y todavía queda margen en el escrutinio para que otro escolta en la enorme lista de candidatos alcance la segunda posición.

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