América Latina acelera la generación de energía solar y eólica

LONDRES – Las energías solar y eólica fueron el principal motor para satisfacer la creciente demanda eléctrica en todo el mundo en 2025, con un ritmo aún más acelerado en América Latina y el Caribe, según un reporte del centro de estudios de la energía Ember, basado en esta capital.

En la región “fueron los principales motores de crecimiento del sector eléctrico, mejorando la calidad de vida e impulsando nuevas industrias como los centros de datos, a la vez que redujeron la exposición a la volatilidad de los mercados de combustibles fósiles”, dijo Wilmar Suárez, analista de Ember para América Latina.

La generación solar y eólica creció 39 teravatios (un teravatio, TWh, equivale a un millón de megavatios) en América Latina y el Caribe en 2025, superando el crecimiento de la demanda (+16 TWh) e impulsando una caída en la generación a partir de combustibles fósiles (-9,5 TWh).

A nivel mundial, las energías solar y eólica cubrieron 99 % del crecimiento de la demanda y, combinadas con otras fuentes limpias, provocaron una reducción en la generación eléctrica fósil, algo que solo ha ocurrido en cinco ocasiones este siglo.

En 2025, América Latina y el Caribe generó 63 % de su electricidad a partir de fuentes renovables, muy por encima del promedio mundial de 34 %.

La participación combinada de las fuentes solar y eólica en la región (19 %) superó el promedio global (17 %), mientras que la hidroeléctrica (40 %) siguió siendo la principal fuente de energía limpia del bloque regional.

Chile (38 %) y Uruguay (46 %) contaron con las mayores participaciones de generación solar y eólica, y también Brasil (27 %) superó el promedio global (17 %).

Sin embargo, algunas de las principales economías de América Latina se encontraron por debajo de esa marca mundial en participación de generación solar y eólica, entre ellas Argentina (16 %), México (13 %) y Colombia (5 %).

“El siguiente paso es aumentar la flexibilidad del sistema eléctrico mediante una mayor capacidad de almacenamiento en baterías, el robustecimiento de las redes eléctricas y la integración eléctrica regional, permitiendo aprovechar todo el potencial de la generación renovable”, expuso Suárez.

El reporte Global Electricity Review, de Ember, destaca dos casos de éxito de la región: el crecimiento récord a nivel mundial de Brasil en energía solar y eólica, y el liderazgo de Chile en solar y almacenamiento con baterías.

Brasil se ubicó entre los cuatro países con mayor crecimiento en generación solar y eólica del mundo en 2025. La energía solar cubrió 12 % de la electricidad brasileña, superando a la generación a partir de combustibles fósiles (11 %), un crecimiento de más de cinco veces desde 2021.

El país generó 87 % de su electricidad a partir de renovables en 2025, el porcentaje más alto entre los países del Grupo de los 20 (G20, economías industrializadas y emergentes).

Chile se ubicó segundo a nivel mundial en la participación de energía solar en su matriz eléctrica, generando 25 % de su electricidad a partir del sol en 2025.

La capacidad instalada de almacenamiento con baterías en Chile se duplicó en 2025, alcanzando 7,6 gigavatios (un gigavatio, GWh, equivale a 1000 megavatios o un millón de kilovatios) frente a los 3,5 GWh de 2024.

Según el informe, esta expansión permitió que Chile pudiera redistribuir más de tres cuartas partes (76 %) de la nueva generación solar más allá de las horas de luz en 2025, reduciendo el desperdicio de energía.

Este crecimiento acelerado de las energías solar y eólica llevó a que las renovables superaran a los combustibles fósiles en la matriz eléctrica chilena en 2023.

También dice el informe que en América Latina y el Caribe las energías solar y eólica generaron cinco veces más electricidad que el carbón el año pasado. A nivel mundial, las renovables superaron al carbón por primera vez en más de 100 años.

Los combustibles fósiles aportaron 35 % de la electricidad en América Latina y el Caribe en 2025, frente a 47 % registrado en 2015.

Sin embargo, algunas economías importantes de la región siguen siendo muy dependientes de ellos, como México, que genera casi tres cuartos de su electricidad a partir de combustibles fósiles, principalmente gas, lo que lo deja expuesto a la volatilidad de los mercados internacionales.

Esa volatilidad, insinuada con la intervención de Estados Unidos en Venezuela el pasado enero, se ha manifestado fuertemente desde febrero a raíz de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán y las réplicas iraníes, afectado el suministro de hidrocarburos desde la gran cuenca del golfo Pérsico.

Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), dijo que la región “es la más verde del mundo, con casi 70 % de generación eléctrica renovable”.

Las energías solar y eólica “han sido las fuentes más dinámicas, representando hoy 20 % de nuestra matriz, frente a tres por ciento hace una década”, destacó.

“Aunque seguimos siendo vulnerables a los shocks geopolíticos, esta ventaja competitiva nos permite desacoplar nuestro sistema eléctrico de la volatilidad del crudo”, concluyó Reboledo.

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