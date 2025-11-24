Sistemas alimentarios dan resultados pese a oportunidades de transformación perdidas

SRINAGAR, India – Una nueva evaluación independiente de los programas de los sistemas alimentarios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) afirma que estos están generando importantes beneficios medioambientales y para los medios de vida en muchos países. Pero advierte que el enfoque limitado en la producción agrícola, el débil análisis político y la reducción de los presupuestos de coordinación están frenando una transformación más profunda.

La Evaluación de los programas de sistemas alimentarios del FMAM, elaborada por la Oficina de Evaluación Independiente del FMAM para la 70 reunión del Consejo del FMAM, que se desarrollará en diciembre, examina cinco programas principales.

En conjunto, abarcan 84 proyectos en 32 países, respaldados por unos 822 millones de dólares en financiación del FMAM y más de 6000 millones de dólares en cofinanciación.

El informe concluye que los programas son muy relevantes para los esfuerzos mundiales por frenar la deforestación, la degradación de la tierra, la pérdida de biodiversidad y las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura, la pesca y las cadenas de suministro de productos básicos.

También responden a la creciente presión sobre los sistemas alimentarios a medida que aumenta la población mundial y millones de personas siguen sin tener acceso a una alimentación saludable.

«Los sistemas alimentarios son uno de los principales factores que contribuyen a la pérdida de bosques y biodiversidad a nivel mundial, la degradación de la tierra, la contaminación del agua y las emisiones de gases de efecto invernadero», señala el informe.

Afirma que la financiación del FMAM ha ayudado a los países a diseñar enfoques más integrados que conectan los objetivos medioambientales con la agricultura, la pesca y el desarrollo rural.

Resultados más visibles a nivel comunitario

Durante un seminario en línea para presentar el informe, Fabrizio Felloni, subdirector de la Oficina de Evaluación Independiente, dijo que el equipo había utilizado una lente sistémica, analizando el sistema alimentario en su conjunto en lugar de proyectos aislados.

La evaluación se basó en revisiones de documentos, análisis geoespaciales, encuestas, entrevistas y estudios de casos en Ghana, Indonesia, Perú y Tanzania.

Felloni afirmó que los programas marcan un claro cambio con respecto a los esfuerzos anteriores, más fragmentados. Intentan conectar ministerios y sectores que a menudo trabajan de forma aislada.

«Dado que se trataba de un sistema alimentario, era fundamental para el diseño examinar los diferentes sectores implicados», explicó durante la presentación.

La evaluación confirma que los proyectos de sistemas alimentarios del FMAM abordan varias presiones medioambientales a la vez. La mayoría de las iniciativas se centran en la degradación de la tierra y el suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad, a menudo mediante una mejor planificación del uso de la tierra, prácticas agrícolas sostenibles y una gobernanza más sólida de la pesca costera.

Muchos proyectos también tratan de vincular los beneficios medioambientales con mejores ingresos, habilidades para las mujeres y los jóvenes y una mayor seguridad alimentaria.

Los resultados son más visibles a nivel comunitario.

El informe destaca los beneficios en materia de biodiversidad, la mejora de la gestión de la tierra y la reducción de las emisiones cuando los agricultores han adoptado prácticas climáticamente inteligentes o respetuosas con los ecosistemas.

Los beneficios socioeconómicos incluyen mayores rendimientos e ingresos, nuevas habilidades para las mujeres y una mayor participación de los jóvenes en la agricultura.

A nivel medio, algunos proyectos están mejorando las cadenas de valor mediante un mejor acceso al mercado, la trazabilidad y el apoyo a la transformación básica.

A nivel macro, la evaluación registra avances en materia de políticas y gobernanza, incluidas las plataformas de múltiples partes interesadas, la planificación del uso de la tierra y el mar, y los primeros pasos hacia la armonización de las políticas nacionales y locales.

Sin embargo, la evaluación también encuentra claras deficiencias. Si bien más de 90 % de los proyectos se centran en la etapa de producción, solo alrededor de 40 % se ocupa seriamente de cuestiones posteriores a la cosecha, como el almacenamiento, la transformación, el transporte y los mercados.

Muy pocos abordan la pérdida de alimentos, el desperdicio o el cambio en la dieta, a pesar de que estos aspectos son fundamentales para transformar los sistemas alimentarios en su conjunto.

«A pesar de la ambición de examinar el sistema alimentario y las cadenas de valor, se siguió aplicando un enfoque centrado en la producción», afirmó Felloni.

Los factores ambientales y las cuestiones biofísicas reciben mucha atención en el diseño, pero solo 40 % de los proyectos examinan el contexto político y alrededor de 30 % analizan detenidamente los factores socioeconómicos.

El informe sostiene que esa atención limitada a la economía política y la dinámica social restringe el potencial de transformación. Señala que muchos diseños dan por sentado que la coordinación y las plataformas conducirán naturalmente a la armonización de las políticas, sin analizar plenamente las relaciones de poder, las compensaciones o los intereses creados.

Los presupuestos de coordinación se están reduciendo

Jessica Kyle, de la consultora internacional ICF, que dirigió parte de la evaluación, dijo en el seminario web que la participación del sector privado ha sido una «característica clave» de los programas de sistemas alimentarios.

Alrededor de dos tercios de los proyectos nacionales incluyen algún tipo de participación de las empresas, desde asociaciones público-privadas y desarrollo de capacidades hasta el apoyo a plataformas nacionales de productos básicos. A nivel mundial, socios como la Corporación Financiera Internacional han movilizado importantes fondos privados para productos básicos sostenibles.

Sin embargo, señaló que sigue siendo difícil ampliar estas iniciativas. Las cadenas de suministro fragmentadas, los incentivos normativos a menudo débiles para la sostenibilidad y los casos de negocio poco claros son algunos de los retos.

Los programas también han tenido dificultades para vincular el trabajo mundial sobre normas y financiación con las actividades de los proyectos nacionales.

En cuanto al enfoque del programa en sí, Kyle afirmó que la evaluación había encontrado un valor añadido real.

Una gobernanza más sólida del programa, marcos de diseño compartidos y vías de conocimiento han mejorado la coherencia de las actividades y han permitido que la influencia se extienda más allá de los límites de los proyectos individuales.

Los programas han generado muchos productos de conocimiento, formaciones y eventos de aprendizaje, y han pasado cada vez más de intercambios globales amplios a diálogos más específicos, centrados en las regiones y los productos básicos.

Aun así, el informe encuentra «pruebas relativamente limitadas» de que los países estén aplicando estos conocimientos de forma sistemática. El momento es una de las razones.

En algunos casos, las orientaciones llegaron antes de que los proyectos estuvieran listos para utilizarlas. En otros, los productos de conocimiento no se adaptaban a las necesidades locales, o los equipos de los proyectos se mostraban reacios a ajustar las actividades a mitad de camino.

Para abordar esta cuestión, la evaluación pide una mayor «adaptación a los países», de modo que los proyectos de coordinación mundial puedan prestar apoyo cuando los países realmente lo necesiten y en formas que puedan absorber.

También insta a que se adopten procesos más participativos para identificar las demandas de los países en materia de asistencia técnica y aprendizaje.

Una preocupación recurrente es que los presupuestos de coordinación se están reduciendo, incluso cuando el alcance de los programas se amplía.

La financiación de la coordinación se redujo de alrededor del 10 % del costo total de los programas de sistemas alimentarios del FMAM 6 a alrededor de 7 % en el FMAM 8, a pesar de que el número de países y productos básicos aumentó.

El informe advierte que esta brecha corre el riesgo de socavar toda la promesa programática, ya que una integración significativa y un apoyo adaptado requieren tiempo, viajes y personal.

El capital catalítico

En nombre de la Secretaría del FMAM, Peter Mbanda Umunay, responsable temático de sistemas alimentarios y uso de la tierra, acogió con satisfacción la evaluación y afirmó que muchas de sus conclusiones ya estaban configurando el diseño del FMAM 8 y las primeras ideas sobre el FMAM 9.

La describió como «una de las evaluaciones menos controvertidas» y señaló que la Secretaría estaba de acuerdo con la mayoría de los puntos.

Umunay trazó la evolución desde los primeros proyectos piloto de enfoque integrado en 2015, centrados en los sistemas alimentarios resilientes en el África subsahariana y las cadenas de suministro de productos básicos, hasta el Programa de Impacto en el FMAM 7 y el Programa Integrado de Sistemas Alimentarios en el FMAM 8.

Con el tiempo, dijo, la Secretaría ha tratado de estrechar los vínculos entre las plataformas de coordinación mundial y los proyectos nacionales, y de utilizar los limitados fondos del FMAM de forma más estratégica como capital catalítico.

Destacó los esfuerzos por promover el «acoplamiento entre países» para que la información y el apoyo técnico fluyan con mayor claridad entre los centros mundiales y los proyectos nacionales. El objetivo es dotar a las plataformas de coordinación de recursos y autoridad suficientes para establecer vínculos sólidos con los gobiernos.

En cuanto a la financiación privada, Umunay afirmó que la evaluación había reforzado los argumentos a favor de utilizar los recursos del FMAM para desbloquear flujos mucho mayores.

Argumentó que, al utilizar las subvenciones del FMAM para reducir el riesgo de las inversiones o apoyar la financiación combinada, los programas pueden cambiar la percepción de que la agricultura y el uso de la tierra son demasiado arriesgados para los inversores privados y atraer tanto a grandes empresas como a pequeñas y medianas empresas.

También aceptó la crítica de que los programas se centran demasiado en la producción y no lo suficiente en las cadenas de valor poscosecha.

A su juicio, esto se está abordando ahora en el FMAM 8 y en los planes para el FMAM 9, entre otras cosas mediante el trabajo sobre la transformación, el almacenamiento, los programas de comidas escolares y los resultados nutricionales, lo que también puede atraer a más ministerios y reforzar la coherencia de las políticas.

La evaluación concluye con cuatro recomendaciones principales. Pide al FMAM que afine el enfoque de los programas de sistemas alimentarios y considere su distribución a lo largo de los períodos de reposición, de modo que los países puedan pasar de la preparación y los proyectos piloto a inversiones a mayor escala en plazos más largos.

Insta a ampliar el enfoque más allá de la producción, especialmente en lo que respecta a la integración de la cadena de valor y las medidas relacionadas con la demanda, cuando ello pueda garantizar beneficios ambientales y sociales.

El informe también recomienda un análisis más profundo de la economía política y el cambio de comportamiento en la fase de diseño y durante la ejecución, así como una mayor vinculación con los países para convertir los conocimientos y los servicios globales en cambios reales sobre el terreno.

Umunay dijo que la Secretaría ya había preparado una respuesta de la dirección y que utilizaría las conclusiones para reforzar los programas actuales y futuros.

Destacó que el FMAM sigue estando impulsado por los países. Los gobiernos deben considerar estos programas como un apoyo a sus prioridades, desde los planes climáticos y las estrategias de seguridad alimentaria hasta el desarrollo rural.

«Hemos tenido mucho éxito en algunos países que han aplicado este programa de forma continua en todo su territorio», dijo a los participantes. «Seguiremos haciéndolo, y esta evaluación nos abre los ojos para los próximos pasos», añadió.