PORTLAND, Estados Unidos – Tras el asesinato de Charles Kirk, un activista ultraconservador estadounidense, en Orem, Utah, el 10 de septiembre, se han hecho diversas declaraciones, comentarios y acusaciones sobre los asesinatos políticamente motivados que ocurren en todo Estados Unidos.

Para que los funcionarios electos, los responsables de políticas, la población del país y otros tengan una comprensión informada de los asesinatos domésticos políticamente motivados, es esencial considerar los hechos, estadísticas y hallazgos de investigación relacionados con estos homicidios.

El punto de partida para comprender este fenómeno es definir este tipo de homicidios. Los asesinatos internos políticamente motivados implican el asesinato de personas en los cuales la motivación principal del autor es la ideología, la política, la afiliación partidaria, las creencias sobre el gobierno o los prejuicios. Entre esas motivaciones se incluyen la supremacía blanca, el sentimiento antiinmigrante, el extremismo religioso y el extremismo político.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos, en 2023 se registraron 22.830 homicidios en el país. Los asesinatos domésticos políticamente motivados fueron relativamente raros, con un número estimado de 20 homicidios vinculados a extremistas, lo que representa alrededor de una décima parte del 1 % de todos los homicidios ocurridos en el país.

Además, entre el 1 de enero de 2020 y el 10 de septiembre de 2025, se informó que se produjeron 79 asesinatos políticamente motivados en Estados Unidos. Estos representaron aproximadamente el 0,07 % de todos los homicidios durante ese período. Es decir, 7 de cada 10.000.

Aunque los asesinatos políticamente motivados representan una fracción relativamente pequeña del número total de homicidios en Estados Unidos, su efecto sobre el país es desproporcionadamente grande. En particular, su impacto simbólico, alta visibilidad, cobertura mediática y amenaza a la democracia hacen que estos homicidios sean especialmente significativos.

Algunas figuras políticas han sugerido que los grupos de izquierda representan una mayor amenaza que los grupos de derecha. Sin embargo, la investigación basada en datos empíricos no respalda esas afirmaciones.

En las últimas décadas, el extremismo de derecha, como las ideologías supremacistas blancas, antiinmigrantes y antigubernamentales, ha sido la ideología más frecuente en los homicidios domésticos políticamente motivados en Estados Unidos.

Por el contrario, aunque el extremismo de izquierda, como la violencia ambientalista o antipolicial, está presente en el país, se asocia con mucha menor frecuencia a homicidios.

En general, la violencia políticamente motivada en Estados Unidos es poco común en comparación con el total de delitos violentos, pero la violencia de los extremistas de derecha ha sido responsable de la mayoría de las muertes por terrorismo doméstico en las últimas décadas.

Por ejemplo, un estudio del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos determinó que, desde 1990, los extremistas de derecha han matado a más de seis veces el número de personas en ataques con motivación ideológica (520 personas) que los extremistas de izquierda (78 personas).

En los últimos cinco años, aproximadamente 70 % de los homicidios domésticos políticamente motivados en Estados Unidos fueron cometidos por individuos con ideología de derecha, frente a alrededor de 30 % con ideología de izquierda (Imagen 1).

Además, se ha observado un aumento notable en los complots o ataques dentro de Estados Unidos dirigidos contra funcionarios gubernamentales, candidatos políticos, dirigentes de partidos o su equipo de trabajo. El número de ataques y complots domésticos contra objetivos gubernamentales motivados por creencias políticas partidarias en los últimos cinco años casi triplica la cantidad de incidentes de ese tipo en los 25 años anteriores.

Los datos y estudios disponibles durante las últimas décadas han llegado de manera constante a las mismas conclusiones sobre los homicidios domésticos políticamente motivados. En términos simples, los extremistas de derecha son más propensos a la violencia política, más inclinados a cometerla y responsables de muchos más homicidios que los extremistas de izquierda.

Las crecientes amenazas y los asesinatos domésticos políticamente motivados en todo Estados Unidos hacen necesario contrarrestar la difusión de desinformación, teorías conspirativas, narrativas unilaterales y discursos violentos que han motivado a muchos de los agresores y asesinos.

La violencia política en Estados Unidos ha aumentado en los últimos meses, adoptando formas que a menudo pasan desapercibidas. Durante el ciclo electoral de 2024, casi la mitad de los estados informaron de amenazas contra trabajadores electorales, incluidas amenazas de muerte en redes sociales, intimidación y doxxing (difusión de datos personales).

El reciente asesinato de Charles Kirk es solo uno de una serie de homicidios domésticos políticamente motivados, que incluye los asesinatos en junio de la representante de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo, Mark Hortman.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

Casi 75 % de la población estadounidense considera que la violencia políticamente motivada es un problema grave para el país. Además, una mayoría de 62 % cree que el país va en la dirección equivocada, mientras que una minoría del 38 % considera que se dirige en la dirección correcta.

Las amenazas y la violencia son vistas cada vez más como medios aceptables para alcanzar objetivos políticos, lo que supone graves riesgos para la democracia y la sociedad. En octubre de 2025, casi un tercio de la población estadounidense, 30 %, se mostró de acuerdo o de acuerdo con la idea de que la violencia puede ser necesaria para encaminar al país nuevamente. Esta cifra representa un aumento significativo respecto de 19 % que, en abril de 2024, expresó esa misma opinión (Imagen 2).

La población de Estados Unidos debería rechazar la violencia política en todas sus formas y reafirmar que las democracias dependen de la participación pacífica. El discurso público y la retórica gubernamental deben orientarse a reducir las tensiones, no a avivarlas.

Además, los funcionarios electos y los líderes políticos del país deben enfatizar que las diferencias deben resolverse mediante el debate cívico y las elecciones, no mediante la violencia.

Si la violencia se vuelve aceptable o inevitable en la política, los resultados políticos podrían determinarse no por votos o debates, sino por la intimidación o la fuerza. El mensaje principal a la población estadounidense debe ser de tolerancia cero hacia la violencia política, vigilancia frente a la radicalización y la polarización social, y compromiso con una participación democrática pacífica.

En resumen, los asesinatos domésticos políticamente motivados en Estados Unidos siguen siendo una fracción pequeña del total de homicidios del país y están impulsados de manera desproporcionada por ideologías extremistas de derecha. Sin embargo, su impacto simbólico y su amenaza tanto para las vidas humanas como para la democracia estadounidense los hacen especialmente significativos.

Contrarrestar y prevenir los homicidios domésticos políticamente motivados debe lograrse sin violar los derechos constitucionales a la libertad de expresión, religión o afiliación política. Los funcionarios electos, los líderes políticos y los tribunales deberían priorizar la prevención y el enjuiciamiento de los actos delictivos, la reducción de la radicalización y la disminución de la polarización social, en lugar de socavar los principios, derechos y libertades democráticos de Estados Unidos.

Joseph Chamie es demógrafo y consultor, exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas y autor de numerosas publicaciones sobre temas de población, incluido su libro más reciente: “Niveles de población, tendencias y diferenciales”.

