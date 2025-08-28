Amnistía pide frenar a las cinco grandes tecnológicas

LONDRES – La organización Amnistía Internacional (AI) lanzó este jueves 28 un llamado a los gobiernos del mundo para que limiten el poder de las cinco grandes empresas tecnológicas -Alphabet (Google), Meta, Microsoft, Amazon y Apple- con el objetivo de proteger los derechos humanos.

“Es fundamental abordar su dominación, no sólo por una cuestión de equidad en el mercado, sino también porque constituye un problema de derechos humanos acuciante”, dijo Hannah Storey, asesora de política e incidencia sobre tecnología y derechos humanos de AI.

El informe “Breaking up with Big Tech (Romper con las grandes tecnológicas)” de AI afirma que las “cinco grandes” empresas del sector ejercen una influencia extraordinaria sobre la infraestructura, los servicios y las normas que configuran la vida en la esfera digital.

Subraya que esas empresas dominan sectores clave de Internet, desde motores de búsqueda y redes sociales hasta tiendas de aplicaciones y computación en la nube.

“El amplio poder que ejercen, prácticamente sin control, en distintos sectores digitales, representa un serio peligro para el derecho a la privacidad, a la no discriminación, a la libertad de opinión y al acceso a la información”, según AI.

El informe analiza cómo han construido su poder esas grandes tecnológicas, cómo lo mantienen, y cuáles pasos están dando ahora para afianzarlo todavía más en los nuevos campos de la inteligencia artificial.

“Esas pocas empresas actúan como terratenientes digitales que determinan cómo interactuamos en línea”, abunda el documento.

Para Storey, “romper estas oligarquías tecnológicas contribuirá a crear un entorno digital justo y equitativo” en el mundo.

En cambio “la inacción a la hora de abordar la dominación de las grandes empresas tecnológicas puede tener consecuencias en el mundo físico, como han demostrado nuestras investigaciones sobre el papel de Facebook en la guerra de Tigré en Etiopía y la limpieza étnica de la población rohinyá en Myanmar”, dijo Storey.

Según AI, Meta, matriz de Facebook, eludió tomar medidas adecuadas para detener la difusión de contenidos con apología del odio y la violencia contra la población de la región de Tigré, durante el conflicto armado que se libró en el norte de Etiopía entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022.

También señaló a la misma plataforma por no frenar en 2017 la difusión de contenidos contra la etnia rohinyá en Myanmar, hostigada por ejército y con miles de víctimas, muertas o heridas, y el desplazamiento de más de un millón de personas como refugiados a la vecina Bangladés.

En su estudio, AI sostiene que en muchos países estas plataformas están tan integradas en la vida cotidiana que la participación significativa en la sociedad ya depende del uso de sus servicios, lo que les otorga un poder enorme para influir en el discurso público y controlar los flujos de información.

Los casos documentados de eliminación de contenidos, prácticas de moderación incoherentes y sesgos algorítmicos “ponen de relieve los peligros de permitir que unas pocas empresas dominen la esfera pública digital”, afirma el documento.

“En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, entre otras cosas mediante la regulación y la adopción de otras medidas para controlar el poder de las empresas”, recuerda AI.

Esta es la primera vez que Amnistía Internacional publica un informe de esta naturaleza para poner de relieve la necesidad urgente de que los Estados “aborden el poder descontrolado de estas empresas tecnológicas”.

AI escribió a Meta, Google, Amazon, Microsoft y Apple el 12 de agosto de 2025 enviándoles un resumen de las principales conclusiones del informe.

Meta y Microsoft respondieron por escrito, y AI indica que el informe hace referencia a sus respuestas. Google, Amazon y Apple no habían respondido hasta la difusión del documento este 28 de agosto.

AI sostiene que los Estados deben emplear la legislación y las autoridades sobre la competencia como parte de su caja de herramientas en materia de derechos humanos.

Los Estados “deben investigar y sancionar las conductas anticompetitivas que perjudiquen los derechos humanos, prevenir la captura del regulador y evitar la conformación de monopolios nocivos”, según AI.

Entre las sanciones se recomienda desmantelar empresas cuyo poder monopolístico se considere perjudicial para los derechos humanos.

Asimismo, investigar el sector emergente de la inteligencia artificial generativa con el fin de determinar los riesgos e impactos en materia de derechos humanos derivados de prácticas anticompetitivas.

Finalmente, se propone bloquear las fusiones y adquisiciones que puedan vulnerar los derechos humanos, e integrar consideraciones de derechos humanos en las investigaciones y decisiones en materia de anticompetencia.

A-E/HM