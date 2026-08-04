Repatriación de los rohinyás: una hoja de ruta sin camino

VANCOUVER, Canadá – La crisis de los rohinyás sigue siendo uno de los fracasos humanitarios y políticos más prolongados del sur y el sudeste asiático. Desde la expulsión masiva de 2017 del estado de Rakáin, en Myanmar, Bangladés ha acogido a más de un millón de refugiados en los campamentos de Cox’s Bazar y Bhasan Char, mientras que Myanmar no ha logrado crear las condiciones necesarias para un retorno seguro.

Lo que comenzó como una respuesta de emergencia se ha convertido en un desplazamiento prolongado caracterizado por la apatridia, la inseguridad, la dependencia de la ayuda humanitaria y el agotamiento diplomático.

La repatriación se presenta repetidamente como la solución duradera preferida, pero todos los intentos importantes han fracasado porque la cuestión política fundamental sigue sin resolverse: los rohinyás no pueden regresar de forma segura a un Estado que les niega la ciudadanía, la protección y la pertenencia en igualdad de condiciones.

En 2017, solo unos meses después de la mayor afluencia, Bangladés y Myanmar firmaron un memorando de acuerdo bilateral. Este prometía un proceso de repatriación con plazos concretos, pero no era vinculante, se aplicaba de forma laxa y guardaba silencio sobre las garantías más esenciales para el retorno: la ciudadanía, la libertad de movimiento, la restitución de la propiedad y la supervisión independiente dentro de Rakhine.

Bangladés, ante las presiones demográficas, medioambientales y políticas, necesitaba una vía para reducir la carga que suponía acoger a los refugiados. Myanmar, por el contrario, tenía incentivos para retrasar, controlar y gestionar simbólicamente el proceso sin abordar las condiciones jurídicas y de seguridad que provocaron el éxodo.

Las tres principales iniciativas de repatriación desde 2017 revelan el mismo patrón. Los intentos de 2018 y 2019 fracasaron porque los refugiados se negaron a regresar sin garantías creíbles de seguridad, ciudadanía y dignidad.

Una iniciativa facilitada por China en 2023 propuso un retorno piloto de varios miles de personas y organizó visitas de verificación de representantes rohinyás a Rakhine. También se estancó. Los daños causados por el ciclón, la reanudación de los combates y la ampliación del conflicto armado hicieron que incluso los retornos limitados resultaran inviables.

Y lo que es más importante, los refugiados seguían sin estar convencidos. Su reticencia no era una resistencia al retorno, sino una respuesta racional al riesgo. Regresar a aldeas valladas, campamentos de tránsito o zonas controladas sin derechos no haría más que convertir el exilio en Bangladés en un confinamiento en Myanmar.

Estos fracasos ponen de manifiesto el defecto fundamental del programa de repatriación: ha dado prioridad al movimiento de personas por encima de la creación de una solución.

El éxito no puede medirse únicamente por el número de cruces fronterizos, sino por si los repatriados pueden vivir con seguridad como ciudadanos con sus derechos restablecidos, sus hogares, sus medios de vida y la seguridad de su comunidad.

Para los rohinyás, el marco de ciudadanía de Myanmar de 1982, las restricciones a la libre circulación, la segregación comunitaria y la administración discriminatoria siguen siendo obstáculos decisivos. El golpe de Estado militar de 2021 debilitó aún más las perspectivas de rendición de cuentas y reforma.

Desde entonces, Myanmar se ha fragmentado en múltiples zonas de conflicto, y Rakhine se ha convertido en un campo de batalla en el que intervienen el ejército, el Ejército de Arakan y otros actores armados.

Por lo tanto, Bangladés ya no se enfrenta únicamente a una autoridad estatal reacia; debe lidiar con una realidad territorial cambiante en la que actores no estatales controlan o disputan zonas fundamentales para cualquier retorno.

El problema político es tanto interno como regional. A nivel interno, el proyecto de construcción del Estado de Myanmar ha excluido a los rohingya al presentarlos como forasteros en lugar de como ciudadanos. Sin el reconocimiento de la identidad y la condición jurídica de los rohingya, la repatriación administrativa seguirá siendo meramente simbólica.

A nivel regional, la crisis está marcada por intereses estratégicos. China ha actuado como mediadora porque la estabilidad en Myanmar afecta a sus inversiones y a su influencia, pero su diplomacia ha hecho hincapié en la negociación entre Estados más que en la rendición de cuentas basada en los derechos.

La India ha equilibrado la preocupación humanitaria con la seguridad y los intereses geopolíticos, mientras que la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean) ha tenido dificultades para ir más allá del consenso cauteloso y la no injerencia.

Los gobiernos occidentales han condenado las atrocidades y han apoyado los esfuerzos para exigir responsabilidades, pero las sanciones y los procesos judiciales no han cambiado las condiciones sobre el terreno.

El resultado es un panorama diplomático fragmentado en el que ningún actor ha reunido la influencia, la coherencia y la voluntad política suficientes para obligar a Myanmar a adoptar una solución basada en los derechos.

La posición de Bangladés es cada vez más difícil. Su generosidad humanitaria inicial se ha convertido en una carga nacional a largo plazo. Los campamentos ejercen presión sobre el suelo, los bosques, el agua, los servicios públicos y los mercados laborales locales.

Las preocupaciones en materia de seguridad han aumentado a medida que el tráfico ilícito, la actividad armada y las redes delictivas se aprovechan de una población con movilidad, educación y oportunidades de subsistencia limitadas.

La disminución de la financiación humanitaria ha agravado la frustración: la reducción de las raciones alimentarias, los servicios sanitarios y la educación aumenta la desesperación y fomenta peligrosos desplazamientos por mar hacia Indonesia, Malasia y Tailandia, donde las condiciones suelen ser inseguras.

Sin embargo, la legítima carga que soporta Bangladés no puede justificar una repatriación prematura. Cualquier retorno debe ser voluntario, seguro, basado en los derechos y digno.

Un análisis crítico debe reconocer también los límites del humanitarismo. La ayuda mantiene a las personas con vida, pero no puede resolver la apatridia ni la exclusión política.

La respuesta internacional ha separado a menudo la ayuda de emergencia, la justicia y la diplomacia en vías inconexas: las agencias humanitarias garantizan la supervivencia en Bangladés; los abogados persiguen la rendición de cuentas; los diplomáticos negocian los marcos de repatriación; y los agentes de desarrollo apoyan a las comunidades de acogida.

Cada vía es necesaria, pero juntas no han formado una estrategia coherente.

Con demasiada frecuencia se ha tratado a los rohingya como beneficiarios en lugar de como partes interesadas políticas. Una solución duradera requiere su participación en la definición de las condiciones de retorno, los mecanismos de supervisión, las vías de acceso a la ciudadanía, la política educativa y las medidas de seguridad comunitaria.

El recién creado Comité de Repatriación de los Rohinyás debe abordar todos estos aspectos para encontrar una solución sostenible.

El camino a seguir debe ser realista, más que retórico. La repatriación debe seguir siendo el objetivo a largo plazo, pero solo cuando sea segura, voluntaria, digna y sostenible.

Esto requiere cambios verificables en el interior de Rakhine: ciudadanía o una vía creíble hacia la ciudadanía, libertad de circulación, acceso a los servicios, restitución o indemnización por los bienes, y protección frente a los abusos del ejército, la policía y los grupos armados.

Cualquier marco futuro debe incluir una supervisión internacional independiente con un acceso significativo a las zonas de retorno.

La diplomacia también debe adaptarse al nuevo panorama del conflicto en Myanmar, involucrando a los actores relevantes sin legitimar los abusos ni abandonar los principios.

Bangladés necesitará un compromiso pragmático, pero basado en principios, con la junta, el Ejército de Arakan, las potencias regionales y las organizaciones internacionales.

Mientras tanto, los campamentos de Bangladés no pueden seguir siendo salas de espera para un retorno pospuesto indefinidamente.

Los refugiados necesitan educación, formación profesional, protección jurídica y oportunidades limitadas de subsistencia para evitar el deterioro social y prepararse para la eventual reconstrucción en Rakhine.

Estas medidas no deben plantearse como una integración local en contra de los deseos de Bangladés, sino como una preservación del capital humano y una gestión de la crisis.

El reparto internacional de la carga debe concretarse: los donantes deben mantener la ayuda, ampliar el reasentamiento para los casos vulnerables, apoyar a las comunidades de acogida y coordinar la presión sobre Myanmar.

Los mecanismos de rendición de cuentas deben continuar, ya que la impunidad es una de las razones por las que la repatriación sigue siendo insegura.

En última instancia, la crisis de la repatriación de los rohinyás no es un fracaso logístico, sino político. Los autobuses, las listas de refugiados, los centros de acogida y los proyectos piloto no pueden sustituir a los derechos, la seguridad y el reconocimiento.

Bangladés busca alivio, Myanmar busca control, las potencias regionales buscan estabilidad y los donantes buscan un expediente humanitario manejable. Los rohinyás buscan lo que se supone que debe significar la repatriación: regresar a su patria como ciudadanos con dignidad.

Hasta que la diplomacia se base en ese principio, los intentos de repatriación seguirán dando lugar a anuncios sin llegadas, acuerdos sin confianza y hojas de ruta sin caminos.

El camino a seguir requiere presión, paciencia y un cambio de enfoque: pasar de contar a los posibles repatriados a crear las condiciones en las que el retorno se convierta en un restablecimiento de la justicia, en lugar de un acto de desesperación.

El Dr. Mohammad Zaman es un experto de reconocimiento internacional en reasentamiento y desarrollo. Ha publicado numerosos artículos de opinión sobre la crisis de los rohingya. El último libro editado por Zaman (en colaboración con Robert Anderson y Kawser Ahmed) se titula Rohingya Stories: History and Geopolitics in a Multipolar World (Historias de los rohinyás: Historia y geopolítica en un mundo multipolar) (Springer, 2025).