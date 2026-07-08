Parque solar en Colombia genera rechazo por tala de miles de árboles

Lilan Energy es la multinacional española propietaria que creó el Parque Solar Colombia III S.A.S. E.S.P. como una empresa constituida exclusivamente para gestionar, construir y operar el proyecto El Tropezón.

En el permiso de Cormacarena figura Parque Solar Colombia III porque es la entidad legal registrada en Colombia que actúa como titular de los derechos y obligaciones del proyecto, siendo la responsable directa ante las autoridades por el aprovechamiento forestal y la prestación del servicio público de energía.

Este modelo operativo, común en grandes inversiones, permite a la multinacional independizar legalmente cada uno de sus parques solares en el país, mientras mantiene el control y la financiación del proyecto bajo el nombre de la empresa

La energía producida por El Tropezón no llegará de forma directa o preferencial a los hogares de San Martín, según aclaró la representante de la empresa Lilan Energy, Carolina Rovecchi.

La planta se conectará a la subestación local para inyectar sus 9,9 MW directamente al Sistema Interconectado Nacional (SIN), funcionando como una sola red para todo el país.

Esto significa que no habrá una reducción en el costo de la factura de la Electrificadora del Meta (Emsa) para quienes habitan San Martín, ya que la empresa actúa sólo como generadora y no tiene competencia sobre la distribución o las tarifas finales.

La conflictividad derivada de proyectos extractivos y energéticos no es menor en América Latina.

El Environmental Justice Atlas (EJAtlas), plataforma creada por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), registró 587 conflictos socioambientales en América Latina, 32 % del total mundial.

De ese universo global, 19 % de los casos están vinculados a la generación de energía fósil y renovable, con un aumento creciente en conflictos relacionados con proyectos renovables.

Para Jessica Arias, investigadora de Polen Transiciones Justas, la transición energética debe ser justa, es decir, no puede reducirse a un simple cambio de tecnología, sino que debe ser un proceso sistémico que priorice el respeto por el tejido social y ecológico de las regiones que albergan los proyectos, advierte . «El concepto de lo que es justo para un departamento o un municipio tiene que empezar por preguntarse desde ese mismo territorio», dice.

Arias menciona que una transición energética realmente justa exige reconocer que, aunque las energías renovables son necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, «no podemos ignorar que estas tecnologías también tienen impactos locales muy diferenciados», que deben ser gestionados con total transparencia.