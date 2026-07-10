Alimentar a África: las agricultoras, clave para acabar con el hambre

NACIONES UNIDAS – Mientras la FAO coordina la puesta en marcha del Año Internacional de la Mujer Agricultora 2026, el responsable del equipo de género, Tacko Ndiaye, explica por qué invertir en las mujeres agricultoras de África es esencial para la seguridad alimentaria, el crecimiento económico y la creación de sistemas agroalimentarios más resilientes

¿Qué papel desempeñan las agricultoras a la hora de garantizar la seguridad alimentaria en África?, se la pregunta.

Y Ndiaye responde: «Sabemos que las mujeres son el núcleo de los sistemas agroalimentarios de África. En todo el continente, las mujeres desempeñan un papel fundamental en los sistemas agroalimentarios gracias a su trabajo, sus conocimientos y su dedicación, apoyando a los hogares, las comunidades y los mercados locales».

Las mujeres constituyen casi la mitad de la mano de obra agroalimentaria —49 %— y contribuyen en todas las etapas de la cadena de valor, desde la producción y la transformación hasta la distribución y el comercio, según el reciente informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) titulado «La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios del África subsahariana».

Además, las mujeres son las guardianas de la cultura y las depositarias de los conocimientos tradicionales transmitidos de generación en generación sobre la conservación de semillas y la protección de la biodiversidad, además de mantener los lazos sociales que sustentan el sector agroalimentario.

Al mismo tiempo, el África subsahariana sigue enfrentándose a múltiples retos en materia de inseguridad alimentaria. Por poner un ejemplo, en 2024, alrededor del 64 % de la población de África subsahariana sufría inseguridad alimentaria moderada o grave, según datos de la FAO. También sabemos que más del 30 % de las mujeres de entre 15 y 49 años padecen anemia en la región.

Si África quiere hacer frente a sus retos en materia de seguridad alimentaria, el empoderamiento de las agricultoras debe ser una prioridad.

¿Cuáles son los retos más acuciantes a los que se enfrentan hoy en día las agricultoras en África?

En África, como sabéis, son las mujeres las que labran la tierra. Cada vez que veis una publicación sobre agricultura y sistemas alimentarios en África, es muy probable que encontréis una foto de una agricultora en la portada.

Sin embargo, a pesar de su papel fundamental, las mujeres siguen enfrentándose a desigualdades estructurales que limitan su productividad, su resiliencia y sus oportunidades económicas.

• Una de las barreras más importantes a las que se enfrentan las mujeres es el acceso y el control desiguales de la tierra. En 28 de los 32 países del África subsahariana que hemos estudiado, los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de poseer o controlar tierras agrícolas. En más del 40 % de esos países, la brecha de género en la propiedad o en los derechos seguros sobre las tierras agrícolas es especialmente pronunciada.

• También sabemos que, incluso cuando existen leyes que protegen los derechos sobre la tierra, dichas protecciones jurídicas son débiles o insuficientes. En la mitad de los países que hemos estudiado, la legislación no protege adecuadamente los derechos de las mujeres sobre la tierra.

• La propiedad de la tierra también está estrechamente vinculada al acceso a la financiación, ya que la tierra se utiliza a menudo como garantía. Sin embargo, solo el 49 % de las mujeres de la región tiene una cuenta financiera, frente al 61 % de los hombres.

• Las mujeres también se enfrentan a obstáculos a la hora de acceder a insumos agrícolas, servicios de extensión, mercados y tecnología.

• La exclusión digital es otro reto. Las plataformas digitales se han convertido en esenciales para comercializar productos, acceder a la información y adquirir nuevas competencias. Sin embargo, las mujeres tienen un 29 % menos de probabilidades que los hombres de utilizar Internet móvil. Se estima que 205 millones de mujeres en África subsahariana siguen sin tener acceso a herramientas digitales.

• Además, a pesar de sus importantes contribuciones a los sistemas agroalimentarios, las mujeres suelen trabajar en condiciones peores que los hombres. Están representadas de manera desproporcionada en empleos precarios, informales, intensivos en mano de obra, poco cualificados y mal remunerados. Esto se refleja en el hecho de que casi el 90 % de las mujeres de la región trabajan en el sector informal.

• Las normas sociales discriminatorias, la violencia de género, las restricciones al liderazgo y la participación de las mujeres, así como la pesada carga que supone el trabajo de cuidados no remunerado, limitan aún más sus oportunidades.

Hay muchos retos que deben abordarse si queremos construir sistemas agroalimentarios más inclusivos, resilientes y eficientes.

Zipporah Musau es escritora de Africa Renewal (Renovación de África), publicación digital de las Naciones Unidas.

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