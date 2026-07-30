Amnistía denuncia a la India como proveedor de armas a Israel

LONDRES – India ha suministrado armas a Israel pese al “riesgo sustancial” de que se utilicen en “el genocidio israelí en curso de la población palestina en la Franja de Gaza ocupada”, denunció la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) en un informe divulgado este jueves 30.

Agnès Callamard, secretaria general de AI, dijo que “nuestra investigación revela que India sigue apoyando al ejército y al sector de la defensa israelíes pese al genocidio en Gaza que desde hace años se retransmite a todo el mundo casi a diario”.

India “no solo no ha regulado las exportaciones de armas a Israel por empresas privadas con arreglo al derecho y las normas internacionales, sino que también ha reforzado su colaboración con Israel en materia de defensa”, agregó Callamard.

El equipo de investigación de AI analizó 2596 envíos de armas, munición, partes y componentes realizados desde India a Israel desde el 7 de octubre de 2023, cuando se inició la respuesta militar al ataque de la milicia islamista Hamas, que atacó el sur israelí con saldo de más de 1100 personas muertas y 250 secuestradas.

Durante los dos años de la ofensiva militar a gran escala de Israel sobre Gaza murieron 73 000 personas, 173 000 resultaron heridas y las edificaciones y servicios fueron destruidos. Después de un frágil cese del fuego en octubre de 2025 se han agregado centenares de muertes.

Según los registros examinados por AI, empresas indias han suministrado a empresas israelíes al menos 390 516 partes de armas pequeñas para armas de uso militar, 564 970 piezas de artefactos explosivos (como ojivas de drones, casquillos de proyectiles de artillería y otras) y 298 componentes de vehículos militares.

La investigación excluyó sistemáticamente los datos de envíos que podrían haberse destinado a uso civil, así como armas, partes y munición destinados probablemente a la tecnología de defensa antimisiles, que se suele emplear para defender a la población civil de ataques indiscriminado

“Mientras el ejército israelí infligía muerte, destrucción y sufrimiento generalizados a la población palestina de Gaza, empresas indias seguían obteniendo beneficios suministrando componentes y municiones destinados al sector de la defensa de Israel”, deploró Callamard.

Recordó que, de acuerdo con las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, que reconocen riesgo de genocidio de la población palestina en Gaza, las autoridades indias no pueden argumentar de forma creíble que no sabían que esa transferencia de armas contribuía a violar el derecho internacional.

“El gobierno indio debe dejar inmediatamente de autorizar exportaciones de armas, munición y partes a Israel. Además, debe garantizar que las empresas que operan bajo su jurisdicción no contribuyen a crímenes de derecho internacional”, sostuvo Callamard.

AI señaló a media docena de empresas como proveedoras o asociadas a firmas israelíes y que fabrican componentes de ametralladoras y otras armas de fuego, casquillos y proyectiles de artillería, y ojivas.

Si las empresas y su personal conocen la “probabilidad sustancial” de que dichas armas se usarían para cometer crímenes de derecho internacional, podrían incurrir en responsabilidad penal, apunta la organización humanitaria.

AI considera vital que India se adhiera al Tratado sobre Comercio de Armas, adoptado por las Naciones Unidas y en vigor desde el 24 de diciembre de 2014, y el cual regula el mercado de armas convencionales, previene el tráfico ilícito y busca evitar violaciones a los derechos humanos.

Israel, sostuvo AI, “lleva a cabo una brutal y destructiva campaña en la Franja de Gaza que constituye un genocidio en curso contra la población palestina, y continúa con sus operaciones militares y prácticas ilegítimas, como su apoyo activo a la violencia generalizada de los colonos israelíes en Cisjordania”.

“Esos crímenes y violaciones del derecho internacional se posibilitan con suministros casi ininterrumpidos a Israel de armas y municiones desde varios Estados clave, como Estados Unidos y Alemania, así como con el tránsito de armas a través de Eslovenia y de Francia”, a lo que se agregarían los suministros desde India.

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