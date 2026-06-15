La OMS y Brasil urgen por acuerdo mundial ante futuras pandemias

EVIAN, Francia – Brasil y la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidieron en una carta conjunta a los líderes del mundo, divulgada este lunes 15, que finalicen un acuerdo internacional destinado a prevenir futuras pandemias.

El mensaje, firmado por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue dirigido a la cumbre del Grupo de los Siete (G7) -Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- en esta ciudad francesa, y a los restantes líderes del mundo.

La carta no comienza con un planteamiento formal, sino “con un recuerdo que el mundo entero comparte. No hace mucho, nuestros hospitales estaban desbordados. Las familias se despedían de sus seres queridos a través de un cristal, por teléfono o, simplemente, no podían despedirse. Los niños perdían a sus abuelos”.

“Médicos y enfermeras, exhaustos más allá de lo que podíamos exigirles, seguían trabajando. Las estimaciones de la OMS cifran las vidas perdidas en hasta 20 millones. La humanidad se prometió a sí misma, en la crudeza de aquel dolor, que no volvería a afrontar un día así sin estar preparada”, indica el texto.

Se recuerda que además de las vidas perdidas, la pandemia suprimió unos 13 billones (millones de millones) de dólares de la producción económica mundial.

Ese trauma colectivo “dio origen a una promesa entre las naciones: no volver a afrontar una pandemia sin estar preparados”, escribieron Tedros y Lula.

Indicaron que hace más de un año, los países dieron pasos importantes al adoptar el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias, comprometiéndose a cooperar de manera más eficaz en la prevención, la preparación y la respuesta ante esas crisis.

“En un mundo dividido, ese resultado no debía darse por sentado. Fue un acto de esperanza y de fe mutua”, y “les escribimos ahora porque esa esperanza aún no se ha cumplido y porque está en sus manos contribuir a que se haga realidad”, reza la carta.

El obstáculo para que se concrete el acuerdo es el anexo sobre acceso a patógenos y reparto de beneficios (PABS, en inglés), un elemento vital del acuerdo, que aún permanece incompleto, recordaron Lula y Tedros.

Este marco es esencial para que los países puedan identificar y compartir rápidamente información genética sobre patógenos peligrosos, de modo que los científicos puedan desarrollar pruebas, tratamientos y vacunas que salven vidas.

Sin el anexo, el Acuerdo sobre la Pandemia no puede entrar formalmente en vigor, dejando la promesa sin cumplir.

Los retos para finalizar el anexo PABS son complejos, en particular en lo que respecta a definir cómo se distribuyen equitativamente los beneficios de los patógenos compartidos y cómo la gobernanza garantiza la equidad.

Estas eran precisamente las cuestiones que quedaron sin resolver anteriormente, lo que contribuyó a las deficiencias en la protección durante la covid.

Está previsto que negociadores se reúnan de nuevo del 6 al 17 de julio para subsanar las diferencias.

Por ello, el llamamiento conjunto Lula-Tedros formula tres peticiones a los líderes mundiales, la primera de las cuales es la de voluntad política al más alto nivel: los gobernantes deben priorizar la finalización del anexo y empoderar a los negociadores para que busquen un consenso firme.

El acuerdo -destacaron- no compromete la soberanía nacional ni otorga a la OMS autoridad para imponer medidas como confinamientos o vacunación obligatoria. Esas decisiones siguen siendo competencia exclusiva de cada nación.

Luego, requieren espíritu de equidad, pues “el sistema PABS se basa en la justicia. Quienes comparten patógenos con rapidez deben confiar en que las vacunas y los tratamientos resultantes también llegarán a sus poblaciones”.

“Este enfoque reconoce que la prevención de pandemias no es caridad, sino una estrategia sólida que reduce los costos y las vidas perdidas al contener los brotes precozmente. Debe garantizarse un acceso equitativo, asegurando normas claras y estables que reemplacen el actual proceso individualizado”, dice el mensaje.

Finalmente, proponen un sentido de urgencia: Los científicos estiman una probabilidad cercana a 25 % de que se produzca otra pandemia en la próxima década.

Advierten que “los brotes actuales, como el del ébola en varios países sin vacuna aprobada, ponen de manifiesto los riesgos que siguen existiendo”.

Exponen que “los cambios en los factores ambientales y sociales están creando nuevos focos de aparición de enfermedades en todo el mundo, mientras que los avances en biotecnología aumentan los riesgos de liberaciones accidentales o intencionadas”.

La carta solicita que el 17 de julio se considere una fecha límite firme para llegar a un acuerdo, demostrar un compromiso global y evitar retrasos peligrosos.

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