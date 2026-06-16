Aumenta el costo del endeudamiento de los países del Sur en desarrollo

GINEBRA – Los pagos de interés por su deuda, en los países en desarrollo aumentaron 102 por ciento en la última década, reduciendo el margen de maniobra para financiar la educación, la salud, las infraestructuras y la lucha contra el cambio climático, de acuerdo con un estudio de la Unctad divulgado este martes 16.

Solo en 2024, los países en desarrollo pagaron 384 mil millones de dólares en intereses sobre su deuda externa, indicó el reporte de la entidad de las Naciones Unidas ONU Comercio y Desarrollo (Unctad).

Un total de 5500 millones de personas, 67 % de la población mundial, habita en los 99 países en desarrollo abarcados en el estudio de la Unctad sobre el impacto del incremento en los pagos de intereses sobre el margen fiscal disponible para el gasto en desarrollo.

El Banco Mundial publicó a finales del año pasado un informe según el cual en 2024, el saldo combinado de deuda externa de los países de ingreso bajo y mediano alcanzó un máximo histórico de 8,9 billones (millones de millones) de dólares, de los que 78 países, sobre todo de ingreso bajo, cargaban con 1,2 billones de deuda.

En ese informe, el banco advertía que los países en desarrollo pagaron 741 000 millones de dólares más en concepto de capital e intereses de su deuda externa de lo que recibieron en nuevo financiamiento entre 2022 y 2024. “Se trata de la mayor diferencia en al menos 50 años”, señaló entonces la entidad.

De su lado, la Unctad plantea que se deben hacer reformas y fortalecer la cooperación internacional en ese campo, debido a que los países en desarrollo encaran unas condiciones de financiación mucho más costosas que las de las economías avanzadas.

A medida que aumentan los costos de endeudamiento, una proporción cada vez mayor de los recursos públicos se destina al pago de intereses de la deuda, y esos recursos ya no están disponibles para inversiones a largo plazo, subraya la Unctad.

Según la agencia de la ONU con sede en esta ciudad suiza, la presión a que se encuentran sometidos los países en desarrollo se registra en un momento en el que deben satisfacer sus crecientes necesidades de infraestructura, fortalecer sus sistemas de educación y salud y promover la creación de empleo.

El informe estima que los países en desarrollo necesitan invertir 4,3 billones de dólares adicionales cada año para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adosados a la Agenda 2030 de la ONU para hacer al planeta más sustentable y habitable con mayor equidad.

Para cerrar esta brecha, será necesario incrementar las fuentes de financiación, tanto externas como internas, en al menos un tercio, según la Unctad.

Sin embargo, la nueva financiación externa está disminuyendo y representó solo 11 % de la inversión total en las economías en desarrollo en 2024, en comparación con 38 % en los países desarrollados.

Las entradas de financiación externa a los países en desarrollo disminuyeron 18 % entre 2014 y 2024, mientras que la financiación interna aumentó 60 %.

África recibió solo 10 % del total de las entradas externas a los países en desarrollo, a pesar de representar 22 % de la población del mundo en desarrollo. Asia y el Pacífico atrajeron más de 70 %.

El informe de la Unctad sostiene que reducir los costos de financiación liberaría importantes recursos para el desarrollo.

La Unctad estima que si los gobiernos de 94 países en desarrollo pudieran endeudarse a los mismos tipos de interés que las economías desarrolladas, ahorrarían colectivamente unos 500 000 millones de dólares al año en pagos de intereses.

El informe sostiene que para afrontar este reto se requerirán medidas a nivel nacional e internacional, entre ellas mejor gestión de la deuda, mayor acceso a financiación asequible a través de bancos multilaterales de desarrollo, mejora de los mecanismos de reestructuración de la deuda y reformas de la arquitectura financiera mundial.

“Cuando la financiación es insuficiente y demasiado costosa, resulta más difícil promover el desarrollo”, concluye la Unctad, que recomienda ampliar el acceso a una financiación asequible, estable y a largo plazo, ya no solo por razones financieras, sino también para posibilitar el desarrollo.

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