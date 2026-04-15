Sedes del Mundial de Fútbol carecen de planes de derechos humanos

NUEVA YORK – A menos de dos meses para el comienzo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, los comités de ciudades anfitrionas carecen de planes para proteger los derechos humanos de los jugadores y aficionados, advirtió este miércoles 15 la organización Human Rights Watch (HRW).

Minky Worden, directora de iniciativas globales en HRW, dijo que “a pesar de que hubo años para prepararse, del espectro de controles inmigratorios en los eventos y de las amenazas emergentes a la libertad de los medios, los comités anfitriones no han preparado planes coherentes para el evento deportivo más grande del mundo”.

“La Fifa (Federación Internacional de Fútbol Asociado) y estas ciudades deben actuar de inmediato para reforzar la protección de los derechos humanos o arriesgarse a que el Mundial quede marcado por la exclusión y el miedo”, aseveró.

Según HRW, los comités de ciudades anfitrionas no han presentado -salvo un caso que no especificó- los planes de acción requeridos por la Fifa, o sus planes no consideran adecuadamente los riesgos que enfrentan las personas inmigrantes, lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, al igual que los periodistas.

En su denuncia indicó que desde el 20 de enero de 2025 -cuando asumió Donald Trump como presidente- hasta el 10 de marzo de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) arrestó al menos a 167 000 personas en las 11 ciudades donde se disputará el torneo, y en sus alrededores.

Esos arrestos “forman parte de una campaña abusiva de control inmigratorio que ha involucrado violaciones generalizadas de derechos humanos en todo Estados Unidos”, según HRW.

Recordó que la Copa Mundial Masculina de la Fifa 2026 fue la primera que incluyó requisitos sobre derechos humanos en la licitación, y la primera en contar con una estrategia de derechos humanos para la adjudicación del torneo y en imponer un Marco de Derechos Humanos a los comités de las ciudades anfitrionas.

El marco establece que “todos los comités de ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la Fifa 2026 desarrollarán Planes de Acción de Derechos Humanos a medida”, incluyendo en sus consultas a los gobiernos locales y grupos comunitarios.

Además, “incluye directrices que contemplan los derechos de los trabajadores migrantes, independientemente de su estatus migratorio o de empleo”, y reconoce a grupos o poblaciones que enfrentan riesgos mayores, lo que incluye a inmigrantes y sus familias, refugiados y solicitantes de asilo, periodistas y personas Lgbti.

La fecha límite para los planes, fijada inicialmente para marzo de 2025, se extendió hasta el 29 de agosto de 2025. Pero de las 16 ciudades anfitrionas, solamente Atlanta, Dallas, Houston y Vancouver han publicado planes.

Boston, Nueva York/Nueva Jersey, Kansas City, Miami, Filadelfia, Los Ángeles, Seattle, Toronto, San Francisco, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey no lo han hecho.

Yareliz Méndez-Zamora, coordinadora de políticas del Comité de Servicio de los Amigos Americanos (Afsc en inglés), organización de ayuda a migrantes dijo que para el comité de la ciudad de Miami (sureste) “no haber divulgado un plan de acción sobre derechos humanos representa un verdadero ‘gol en contra’”.

“Miami y otras ciudades anfitrionas deben cumplir con su responsabilidad de proteger a aficionados, trabajadores y atletas y establecer las protecciones que necesitamos para que la Copa Mundial sea un éxito, no solo en el fútbol sino también para los derechos humanos”, sostuvo Méndez-Zamora.

HRW destaca que las cuatro ciudades anfitrionas que han difundido planes articularon información y compromisos valiosos.

Los planes de Houston y de Dallas (Texas, sur) establecen que los comités anfitriones crearán un “Centro de Apoyo a Trabajadores” para atender quejas y prestar otros servicios. No obstante, los planes no abordan en forma expresa los riesgos que enfrentan los aficionados y los trabajadores indocumentados.

El riesgo de que haya controles de inmigración abusivos en Houston y Dallas es real. Las autoridades de ambas ciudades han firmado acuerdos que delegan facultades federales de aplicación de la ley migratoria a las fuerzas de orden público locales.

Desde que el presidente Trump asumió el cargo, el ICE ha arrestado a 22 388 personas en Dallas y a 26 483 en Houston.

HRW ha pedido que se disponga una “Tregua del ICE” durante el Mundial.

El plan de Atlanta (Georgia, sur) contiene información más explícita sobre los derechos de las personas inmigrantes y establece que el Departamento de Policía de Atlanta no actúa sujeta a acuerdos federales sobre aplicación de la ley.

Sin embargo, el Departamento de Policía de Atlanta debe cumplir con los controles de estatus migratorio en relación con ciertas infracciones de baja gravedad. Desde enero de 2025 el ICE ha arrestado a 13 985 personas en el área de Atlanta, según indica la plataforma Deportation Data Project.

Otro aspecto que señala HRW es que los planes difundidos “no contribuyen demasiado a abordar la discriminación contra las personas Lgbti”, y recuerda que “por mucho tiempo, la homofobia ha sido un tema conflictivo en el fútbol”:

También observó que la primera mitad de la Copa Mundial se celebra durante junio, mes del Orgullo, y eso traerá mayor visibilidad y protestas relacionadas con los derechos de las personas Lgbti.

Por otra parte, si bien mencionan la libertad de expresión, los planes de acción de Houston y Dallas no contienen referencias a los riesgos que enfrenta el periodismo que dará cobertura a la Copa Mundial.

En Los Ángeles (California, suroeste), HRW documentó que agentes federales lanzaron gases lacrimógenos, perdigones de gas pimienta, municiones de espuma dura y granadas aturdidoras directamente contra manifestantes y periodistas durante las protestas contra las redadas de inmigración en junio de 2025.

La organización humanitaria dijo que la Fifa y los comités de las ciudades anfitrionas deben tomar medidas concretas en las semanas que quedan antes del inicio del Mundial.

Cada plan debe tratar en forma expresa los riesgos asociados con los controles de inmigración, incluido que el ICE podría presentarse deliberadamente en emplazamientos de la Copa Mundial, festivales de aficionados y áreas circundantes para llevar a cabo operaciones abusivas, subrayó HRW.

Demandó que la Fifa debe insistir en que los 16 comités anfitriones trabajen con las partes interesadas locales para publicar e implementar planes de acción sobre derechos humanos integrales antes del 11 de mayo.

La Copa Mundial de fútbol masculino de la Fifa será disputada por 48 selecciones nacionales del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de Canadá, Estados Unidos y México.

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