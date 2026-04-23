La OPS pide reforzar la vacunación frente al sarampión en América

WASHINGTON – La Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó este jueves 23 a los países de la región a intensificar las acciones de inmunización, con énfasis en la necesidad de encarar el repunte del sarampión en el hemisferio.

“La reemergencia del sarampión en las Américas es un retroceso importante, pero completamente reversible, que exige una acción decidida”, dijo el director de la OPS, Jarbas Barbosa, y pidió aprovechar para ello la Semana de la Vacunación en el continente, del 25 de abril al 2 de mayo.

Expuso que el sarampión “no es una enfermedad leve y puede causar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis y ceguera, e incluso la muerte”.

En 2025, alrededor de 13% de las personas infectadas con la enfermedad viral requirieron hospitalización, y 93 % no estaban vacunadas. Entre 2025 y el primer trimestre de 2026, se han notificado 43 muertes asociadas al sarampión en la región.

“El principal desafío no es la disponibilidad de vacunas, sino llegar a tiempo a quienes siguen sin protección”, señaló Barbvosa.

Factores como la desinformación, la baja percepción de riesgo y las barreras de acceso han contribuido a la disminución de coberturas en algunos grupos.

Dado que el sarampión es altamente contagioso, mantener su eliminación requiere coberturas superiores a 95% con dos dosis. “Un solo caso puede desencadenar un brote si no alcanzamos estos niveles de protección”, advirtió Barbosa.

Epidemiólogo brasileño, para Barbosa “eliminar no es un logro permanente: es un objetivo que debe defenderse todos los días”.

La OPS reivindica su apoyo a los países del hemisferio, fortaleciendo la vigilancia epidemiológica, la respuesta rápida a brotes y la planificación de la vacunación, además de facilitar el acceso a vacunas a través de sus fondos rotatorios.

En 2025, estos mecanismos permitieron adquirir 234 millones de dosis, con ahorros cercanos al 50 %, subraya la organización.

El nuevo llamado de la OPS se produce en un contexto de avances sostenidos en coberturas, pero que aún no han sido suficientes para evitar un repunte acelerado del sarampión, que ya supera los casos registrados en todo 2025.

Barbosa recordó que América fue, en 2016, la primera región en eliminar el sarampión. Ese estatus se perdió posteriormente en 2018, se recuperó en 2024 y se volvió a perder en 2025.

El año pasado se notificaron 14 767 casos confirmados de sarampión en 13 países de América, lo que representó un aumento de casi 32 veces en comparación con 2024.

La tendencia continúa en 2026, y se está acelerando: al 5 de abril, ya se habían notificado más de 15 300 casos confirmados, superando el total de todo 2025.

México (16 446 casos comprobados este año por su Secretaría de Salud), Guatemala (5120 casos), Estados Unidos (1748) y Canadá (797 casos confirmados) concentran la mayoría de los casos, y también se han reportado en Bolivia y otros países.

Barbosa animó a mantener la condición de líder mundial en inmunización que tiene América: “Somos la primera región en haber eliminado la polio, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita, y la única que ha recuperado y mejorado sus coberturas de vacunación a niveles previos a la pandemia covid-19”, afirmó.

La OPS reivindica que entre 1974 y 2024, la vacunación infantil en el hemisferio evitó aproximadamente 15 millones de muertes niños en menores de cinco años, más de 1100 millones de casos de discapacidad, y cerca de 28 400 millones de casos de enfermedad.

Barbosa dijo que, sin embargo, “aún quedan brechas importantes que debemos cerrar”.

En 2024, la cobertura regional de la vacuna triple viral, contra el sarampión, rubéola y paperas, alcanzó 89 % en su primera dosis y 79 % en la segunda, mientras que la tercera dosis de la vacuna contra difteria, tos ferina y tétanos llegó a 87 %.

A pesar de esos avances, más de 1,4 millones de niños en el hemisferio no recibieron ninguna dosis de estas vacunas.

“Esos niños no son cifras: son vidas, familias y comunidades enteras en riesgo”, subrayó Barbosa.

Este año, por primera vez, la Semana se lanzará en Ottawa, Canadá, el 27 de abril. Como parte de las actividades, 21 países planean aplicar cerca de 90 millones de dosis, incluyendo más de 80 millones contra la influenza, y la puesta al día de 7,2 millones de niños y niñas con esquemas de vacunación incompletos.

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