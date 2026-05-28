La guerra de Irán pone de manifiesto la fragilidad de un sistema alimentario dependiente de los fósiles

ADÍS ABEBA – Las fuertes subidas de los precios de la energía, los fertilizantes y los alimentos, provocadas por el conflicto en curso en el Golfo, ilustran de manera llamativa las profundas interconexiones entre el conflicto geopolítico, la inseguridad alimentaria y la fragilidad de los sistemas alimentarios dependientes de los combustibles fósiles.

Además de transportar aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día (alrededor de 27 % de las exportaciones mundiales de petróleo), el estrecho de Ormuz también gestiona entre 20 % y 30 % de los fertilizantes inorgánicos comercializados internacionalmente, cuya producción utiliza el gas natural como ingrediente clave.

Su cierre ha interrumpido de inmediato el flujo de estos productos básicos esenciales, lo que ha provocado fuertes subidas de precios en el combustible y en insumos agrícolas clave.

Esta situación demuestra cómo la inestabilidad geopolítica puede perturbar rápidamente funciones agrícolas esenciales en los actuales sistemas de producción industrial, dependientes de insumos y que se basan en gran medida en la energía y las cadenas de suministro externas.

Esta crisis pone de relieve, con mayor claridad que nunca, una realidad crítica: los sistemas alimentarios vinculados a los combustibles fósiles son intrínsecamente insostenibles, socavan continuamente la soberanía alimentaria y afectan de manera desproporcionada a los agricultores, en particular a los pequeños agricultores de los países de ingresos bajos y medios (PIBM).

Las estimaciones del Programa Mundial de Alimentos advierten de que, si el conflicto continúa, el aumento vertiginoso de los costes del petróleo, el transporte marítimo y los alimentos empujará a otros 45 millones de personas a una situación de hambre aguda, lo que elevará el total mundial por encima de su récord de 319 millones.

Reducir la dependencia de los sistemas alimentarios de los combustibles fósiles y los insumos externos es esencial para fortalecer nuestra resiliencia colectiva ante futuras crisis. La verdad es que los combustibles fósiles están presentes en todas las etapas del sistema alimentario: desde los fertilizantes y los pesticidas hasta el procesamiento, la conservación, el transporte, el envasado, la eliminación de residuos alimentarios e incluso la preparación de los alimentos.

Además, las estructuras económicas y políticas arraigadas consolidan esta dependencia de los combustibles fósiles mediante subsidios masivos y protecciones de precios, estimados en más de 1 billón de dólares en los últimos años.

Los sistemas alimentarios representan al menos 15 % del consumo total de combustibles fósiles —principalmente a través de los fertilizantes sintéticos—, pero también para alimentar maquinaria y vehículos, y generar electricidad y calor para procesos clave como el riego, el secado de cereales, el alojamiento del ganado y el almacenamiento de alimentos.

Los enfoques agroecológicos de la producción alimentaria ofrecen una alternativa para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles sin dejar de satisfacer las necesidades de una población mundial en crecimiento.

Esto favorece una transición de sistemas que consumen energía a otros regenerativos, mejorando radicalmente la resiliencia de los sistemas alimentarios ante la creciente inestabilidad geopolítica y la vulnerabilidad medioambiental.

La agroecología se basa en procesos naturales y recursos locales para lograr una fertilidad sostenible del suelo. Es fundamental destacar que muchas de estas prácticas se inspiran directamente en los sistemas de conocimiento indígenas, en los que las comunidades locales han mantenido la salud del suelo a lo largo del tiempo.

Las medidas prácticas incluyen el uso de fertilización orgánica (a menudo combinada con un mínimo de insumos sintéticos), microorganismos del suelo eficientes, plantas fijadoras de nitrógeno y prácticas de salud del suelo como la rotación de cultivos, los cultivos de cobertura, los cultivos intercalados, la labranza reducida y la integración de cultivos y ganadería.

Las investigaciones demuestran sistemáticamente que los enfoques agroecológicos —como la diversificación de las explotaciones y los sistemas integrados de árboles— superan a los sistemas convencionales en cuanto a resiliencia climática, ciclo de nutrientes y salud del suelo, a menudo al tiempo que aumentan los rendimientos.

La agrosilvicultura también proporciona una fuente de leña, lo que la convierte en una valiosa alternativa durante la escasez de combustibles fósiles y las subidas de precios.

Se pueden encontrar ejemplos en todo el mundo. Los productores de cacao peruanos están utilizando enmiendas de bokashi y bioaceite para restaurar la materia orgánica del suelo, regenerar la actividad microbiana y mejorar el ciclo de los nutrientes.

En Vietnam, los sistemas de cocultivo de arroz y peces optimizan el ciclo de los nutrientes, frenan las plagas y diversifican la producción, lo que reduce los costes y estabiliza los ingresos de los agricultores. Los agricultores etíopes que practican la rotación de trigo y habas están reduciendo las necesidades de fertilizantes al tiempo que mejoran la estructura del suelo y fomentan la fertilidad a largo plazo.

El programa de agroecología de la India, «Agricultura Natural de Presupuesto Cero (ZBNF)», aporta beneficios para la biodiversidad al tiempo que duplica con creces los beneficios económicos de los agricultores y mantiene rendimientos comparables a los de la agricultura basada en productos químicos.

Otras medidas a nivel de explotación para reducir la dependencia de los combustibles fósiles incluyen la integración de fuentes de energía renovables para la generación y las operaciones in situ —como paneles solares, digestores de biogás y turbinas eólicas—; bombas de agua solares, la adopción de motores de bajo consumo y animales de tiro; y la adopción de prácticas como la labranza mínima, el riego de precisión, la gestión integrada de plagas y los sistemas de cultivo-ganadería de bajos insumos.

Más fundamentalmente, el paso de las cadenas de productos básicos industriales globales a redes alimentarias agroecológicas territoriales puede relocalizar la producción, el procesamiento y el consumo, acortando las cadenas de suministro y reduciendo las operaciones de alto consumo energético.

Las cadenas de suministro más cortas y localizadas reducen la dependencia del transporte de larga distancia, disminuyen la demanda de envases y promueven los sistemas de envases reutilizables, lo que reduce el consumo de combustibles fósiles.

Estos esfuerzos pueden reforzarse con prácticas complementarias que fortalezcan la soberanía alimentaria, como los huertos domésticos y la agricultura urbana.

Es fundamental que la agroecología también se alinee con la reducción de la producción de alimentos ultraprocesados —que se encuentran entre los productos que más energía consumen—, lo que ayuda a frenar el uso de combustibles fósiles y, al mismo tiempo, puede mejorar la salud pública.

A corto plazo, es crucial que la asignación de fondos de emergencia se destine a la adquisición o compra de alternativas ecológicas a los fertilizantes sintéticos, especialmente en las regiones más afectadas. A más largo plazo, es necesario reducir las barreras estructurales que impiden a los agricultores adoptar estos enfoques agroecológicos, lo que incluye reformas de las subvenciones agrícolas y el refuerzo del apoyo a la asistencia técnica y la gobernanza local.