El laberinto de Santa Marta: cinco propuestas para la salida de los combustibles fósiles

SANTA MARTA, Colombia – La primera conferencia multilateral dedicada exclusivamente a planear la salida del petróleo, el gas y el carbón, celebrada en la ciudad colombiana de Santa Marta, partió con múltiples asambleas, presentaciones, reuniones y manifestaciones. Científicos, gobiernos, comunidades indígenas y organizaciones sociales de toda la región han elaborado un conjunto de propuestas concretas para lo que durante años ha parecido imposible.

No son parte todas de la misma propuesta, ni son anunciadas por las mismas personas. Son todas piezas de un mismo rompecabezas que todavía no tiene forma definitiva, pero cuyos bordes ya son visibles y serán material para el segmento de alto nivel, que reunirá a más de una cincuenta de representantes gubernamentales a darles una salida concreta a partir de este martes 28 de abril.

Estas son cinco de las ideas que han aparecido en la ciudad de la costa del Caribe colombiano, en la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que arrancó el viernes 24 y concluye este miércoles 29.