Cuando las renovables envejecen: el desafío de desmantelar los primeros parques eólicos en Chile

SANTIAGO – En diciembre de 2007, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Chile dio un paso clave en el desarrollo de las energías renovables con la entrada en operación comercial del Parque Eólico Canela I, el primero del país en inyectar energía al sistema eléctrico nacional.

Ubicado en la región de Coquimbo, el proyecto contempló la instalación de 11 aerogeneradores tipo Vestas V-82, con una capacidad de 1,65 megavatios (MW) cada uno. Su ejecución fue posible tras la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en el marco de la Ley 19 300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

A comienzos de siglo, esta instalación —con modelos importados desde Dinamarca— generó altas expectativas en torno a una matriz energética más limpia. Con el paso de los años, los parques eólicos no solo se mantuvieron, sino que aumentaron de forma sostenida. Incluso, en marzo de 2025 se inauguró el Parque Eólico Horizonte, en Taltal, Región de Antofagasta, que corresponde al más grande del país.

Ese primer impulso en Canela, liderado por la empresa Endesa—hoy parte de Enel— en conjunto con el Estado, fue clave para posicionar a Chile como un referente regional en transición energética. Sin embargo, casi dos décadas después, esas mismas turbinas pioneras están llegando al final de su vida útil. Y con eso, aparece una pregunta que ha sido anteriormente subestimada: qué hacer con sus componentes una vez que dejen de operar.

En ese sentido, Álvaro Hoffer, investigador del Centro de Transición Energética de la Universidad San Sebastián, advierte que extender la vida útil de estos proyectos ha sido una solución más bien temporal. “No resuelve de fondo qué ocurrirá con la gestión de los residuos cuando se inicie el plan de cierre”, señala, y agrega que “el foco ha estado más en prolongar la operación que en planificar adecuadamente el cierre”.