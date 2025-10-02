Israel mantiene el hambre como arma al interceptar la flotilla internacional

LONDRES – La interceptación efectuada por Israel la noche del miércoles 1 y la mañana de este jueves 2 de la internacional Global Sumud Flotilla, que llevaba ayuda a la Franja de Gaza, “ilustra su determinación de seguir matando deliberadamente de hambre a la población palestina”, denunció la organización Amnistía Internacional (AI) en una declaración.

Agnès Callamard, secretaria general de AI, afirmó que “la interceptación forzosa, y la detención de su tripulación frente a la costa de Gaza es un ataque descarado contra los y las activistas que llevaban a cabo una misión humanitaria totalmente pacífica”.

“Al seguir bloqueando una ayuda vital para una población contra la que comete un genocidio, entre otros medios con la hambruna, Israel demuestra, una vez más, su total desprecio por las órdenes legalmente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia y sus propias obligaciones como potencia ocupante”, dijo Callamard.

Las 47 embarcaciones con cerca de 500 activistas de más de 40 nacionalidades fueron bloqueadas por la fuerza naval de Israel cuando se acercaban a las costas de Gaza, las tripulaciones fueron llevadas detenidas al puerto israelí de Ashdod, y se espera su expulsión en cuestión de horas o días hacia España e Italia.

De América Latina participaban en Sumud (resiliencia) activistas de Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó a todos los diplomáticos israelíes de su país en represalia por la detención de dos colombianas en una de las naves.

Callamard recordó que la captura de la flotilla “se produce después de semanas de amenazas y de incitación por las autoridades israelíes contra la flotilla y sus participantes, y tras varios intentos de sabotear algunas de sus embarcaciones”.

“La tripulación de las embarcaciones interceptadas debe ser puesta en libertad inmediata e incondicional. Su detención es ilegal e Israel debe responder plenamente de su seguridad y garantizar que es protegida de cualquier forma de malos tratos hasta su liberación”, demandó la responsable.

Consideró la interceptación como “un intento descarado de demonizar iniciativas de solidaridad pacíficas que tratan de poner fin al genocidio israelí y el cruel bloqueo que Israel impone a Gaza desde 2007 y que ha endurecido significativamente desde octubre de 2023”.

En octubre de 2023 estalló el actual conflicto en Gaza, una vez que la milicia islamista Hamas atacó el sur de Israel, murieron más de 1100 personas y 250 fueron tomadas como rehenes.

La ofensiva militar con la que replicó Israel en dos años ha causado al menos 66 000 muertes, cerca de 170 000 heridos, obligado a huir de sus hogares a la gran mayoría de la población gazatí, y se han destruido más de 90 % de las viviendas e instalaciones de servicios.

A ello se sumó un bloqueo de la ayuda humanitaria internacional que, entre otros padecimientos, ha causado la muerte por inanición de más de 400 personas, entre ellas decenas de niños, hacia lo que buscó llamar la atención la flotilla llevando alimentos e insumos médicos y de higiene.

Para AI, el hecho de que la flotilla, independiente de los gobiernos, se haya hecho a la mar “es una acusación clara del persistente fracaso de la comunidad internacional para acabar con el genocidio que está cometiendo Israel y garantizar la entrada sin trabas de ayuda humanitaria para la población palestina de la Franja de Gaza”.

Callamard insistió en que “se acabó el tiempo de la mera condena. Los Estados de todo el mundo deben actuar ya y dejar claro ya que no seguirán tolerando la hambruna sistemática a la que Israel está sometiendo a la población palestina de Gaza ni sus ataques contra iniciativas humanitarias civiles desarmadas”.

También la coalición internacional contra la pobreza Oxfam, junto a otras 20 organizaciones humanitarias civiles y religiosas, publicó una declaración asentando que el reconocimiento de Palestina como Estado por cerca de 150 gobiernos debe traducirse en acciones que salven vidas y derechos de los palestinos.

“En las pocas semanas transcurridas desde que varios países adicionales -principalmente de Europa, más Australia y Canadá- reconocieron al Estado de Palestina, cientos de personas han sido asesinadas y más de 1500 han resultado heridas por fuego israelí en el territorio palestino ocupado”, dice la declaración.

Afirma que “el reconocimiento de Palestina debe ir acompañado de acciones: para salvar vidas, los Estados deben detener los crímenes de Israel y garantizar la autodeterminación del pueblo palestino”.

Exige por ello “un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza, el fin de la ocupación ilegal israelí, y acceso y protección humanitarios sin restricciones y coordinados por las Naciones Unidas”.

Asimismo “que el pueblo palestino pueda gestionar sus propios procesos de (re)construcción, conforme a su inalienable derecho a la autodeterminación”.

