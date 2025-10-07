Guterres pide parar el sufrimiento en Gaza tras dos años de guerra

NACIONES UNIDAS – La liberación de los rehenes, un alto el fuego permanente y un proceso político creíble pidió el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, al cumplirse este martes 7, aún bajo bombardeos de las fuerzas israelíes, dos años del inicio de la guerra en la palestina Franja de Gaza.

“Pongamos fin al sufrimiento de todos. Se trata de una catástrofe humanitaria de una magnitud que desafía la comprensión», afirmó Guterres, y pidió a todos los combatientes que “dejen de hacer que los civiles paguen con sus vidas y su futuro”.

Al menos 13 palestinos murieron, y 101 resultaron heridos, así como tres soldados israelíes, en el día 732 del actual conflicto en Gaza, iniciado con un ataque de la milicia islamista Hamas sobre el sur israelí que dejó 1139 personas muertas y 251 tomadas como rehenes, el 7 de octubre de 2023.

La respuesta militar israelí ha costado la vida de más de 67 000 palestinos, herido a unas 170 000, originado una hambruna, forzado el desplazamiento de sus hogares de dos millones de personas (casi todos los habitantes de la Franja) y destruido tanto servicios esenciales como la mayor parte de todo lo construido en Gaza.

El segundo aniversario llega junto con horas críticas de negociaciones a contrarreloj, con la mediación de Egipto. Qatar y Estados Unidos, para detener el fuego, liberar a unos 20 rehenes que permanecen con vida y los restos de otra treintena, y permitir el ingreso de ayuda humanitaria urgente para los hambrientos y desesperados gazatíes.

La base de la actual negociación en El Cairo es un plan de 20 puntos que presentó la semana pasada el presidente estadounidense Donald Trump, apoyado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, bien visto por diversos gobiernos occidentales y musulmanes, y aceptado en principio por la milicia Hamas.

Philippe Lazzarini, titular de la agencia de ayuda de la ONU para los refugiados palestinos, la Unrwa, dijo este martes que los gazatíes “han vivido dos largos años de destrucción, desplazamiento, bombardeos, miedo, muerte y hambre”.

En una declaración publicada en la red X, volvió a pedir la liberación de todos los rehenes y detenidos palestinos, un alto al fuego inmediato y la entrega sin restricciones y a gran escala de suministros humanitarios, a través de la Unrwa.

También instó a que se rindan cuentas por las atrocidades cometidas durante y después del 7 de octubre de 2023, pues “no hay otra salida a este abismo y caos”.

En medio de la violencia continua y los ataques aéreos, funcionarios humanitarios y de salud de la ONU dijeron el martes que los niños están pagando el precio más alto, con decenas de miles muertos, mutilados o gravemente desnutridos, mientras que los hospitales y clínicas de Gaza se acercan al colapso total.

Hablando en Ginebra, Suiza, Ricardo Pires, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), expuso que “respuesta desproporcionada de Israel había dejado a los niños sufriendo en sus cuerpos y mentes durante demasiado tiempo”.

Dijo a los periodistas que, según los informes, 61 000 niños han sido asesinados o mutilados desde octubre de 2023 –un niño cada 17 minutos– y que muchos han sido traumatizados, quedado huérfanos y desplazados múltiples veces, “una cifra inaceptable y asombrosa”.

“Se nos ha negado el permiso para llevar incubadoras y ventiladores a los niños del norte. Los necesitan desesperadamente para sobrevivir. Estamos hablando de niños compartiendo mascarillas de oxígeno para seguir con vida”, abundó Pires.

Unicef informó que uno de cada cinco bebés en Gaza ahora nace prematuramente, a menudo de madres debilitadas por el hambre y el estrés.

En referencia al plan de paz presentado por Trump, Pires acogió “con beneplácito los planes que traen un rayo de esperanza a la región y a los civiles y niños en Gaza, de que un futuro mejor está por delante».

Ya Guterres había expuesto que la propuesta de Trump “presenta una oportunidad que debe aprovecharse para poner fin a este trágico conflicto. Después de dos años de trauma, debemos elegir la esperanza, ahora”.

También en Ginebra, el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier, dijo que las cifras oficiales confirman 400 muertes relacionadas con la desnutrición desde enero de 2025, incluyendo 101 niños, 80 de ellos menores de cinco años.

Más de 10 000 niños han sido diagnosticados con desnutrición aguda en los últimos dos meses, y unos 2400 gravemente desnutridos están en riesgo de inanición.

Apenas 14 de los 36 hospitales de Gaza siguen funcionando, parcialmente y ninguno en el norte de la Franja, y solo 62 centros de atención primaria de salud permanecen parcialmente funcionales, en comparación con un total de 176 antes de la guerra.

“La hambruna que una vez se confinó a la Ciudad de Gaza (norte) ahora se está extendiendo hacia el sur mientras la gente huye de los combates renovados”, abundó Lindmeier.

La población gazatí está pendiente de que pueda ingresar la ayuda humanitaria de las agencias de la ONU, bloqueada por por decisión del gobierno israelí, que ha impedido además el acceso de flotillas de embarcaciones con auxilios que activistas civiles y humanitarios han tratado de llevar hasta la costa de Gaza.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) de la ONU, informó que desde octubre de 2023 más de 8000 misiones dentro de Gaza han requerido la aprobación israelí, y casi la mitad han sido denegadas, retrasadas u obstaculizadas.

Su portavoz, Jens Laerke, dijo que “cualquier ayuda que ingresa es positiva, pero no ha habido un solo día donde los suministros alcanzaran los niveles requeridos”.

