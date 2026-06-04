Iluminación led en India muestra cómo financiaminto combinado impulsa acción ambiental

SAMARCANDA, Uzbekistán / HYDERABAD – En la octava Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en Samarcanda, en Uzbekistán, los gobiernos y las instituciones de desarrollo plantean un desafío conocido: cómo financiar la acción ambiental a la escala necesaria para satisfacer necesidades que crecen rápidamente.

A medida que los presupuestos públicos se ajustan y se intensifican los riesgos para la biodiversidad y el clima, la atención se centra cada vez más en las finanzas combinadas, un enfoque que combina financiamiento público concesional con inversión comercial para movilizar capital a gran escala.

Sus defensores sostienen que este modelo puede reducir los riesgos de inversión y liberar capital privado para proyectos que, de otro modo, tendrían dificultades para obtener financiamiento. Los críticos advierten que estos enfoques siguen dependiendo en gran medida del apoyo público y que podrían no ser fácilmente replicables en todas partes.

Un ejemplo de lo que puede hacerse llegó a la milenaria ciudad de Samarcanda, que acoge la asamblea del FMAM desde el domingo 31 de mayo y hasta el sábado 6, desde la vibrante ciudad de Hyderabad, en el sur de India

Allí se desarrolla uno de los mayores programas municipales de alumbrado público led del mundo, que surgió como un ejemplo destacado de cómo las finanzas combinadas pueden funcionar en la práctica, como pudo comprobar IPS días antes de la cumbre del FMAM.

Convertir el alumbrado público en financiamiento climático

Hyderabad, una metrópolis en rápida expansión y vulnerable al clima, buscó abordar el aumento de las temperaturas y la creciente demanda energética modernizando su sistema de alumbrado público con luces led de bajo consumo en el marco del Programa Nacional de Alumbrado Público (SLNP, en inglés) de India.

La iniciativa formó parte de un programa más amplio, Creación y Sostenimiento de Mercados para la Eficiencia Energética, implementado por Energy Efficiency Services Limited (EESL, en inglés) en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), con apoyo del FMAM.

El programa combinó fondos de subvención del FMAM con más de 434 millones de dólares en cofinanciamiento para desplegar tecnologías energéticamente eficientes a gran escala.

“La brecha de financiamiento ambiental asciende a cientos de miles de millones de dólares anuales. Esta es una escala que las subvenciones y la asistencia oficial para el desarrollo por sí solas no pueden cubrir”, afirmó Fred Boltz, jefe de Programación del FMAM.

“Movilizar capital privado es esencial para mantener un planeta saludable”, añadió.

Las finanzas combinadas funcionan reduciendo los riesgos para los inversores privados, mediante préstamos concesionales, garantías o subvenciones, haciendo viables proyectos en mercados donde los retornos son inciertos.

Al absorber parte del riesgo, el financiamiento público o filantrópico permite que los inversores comerciales participen en sectores como energías renovables, biodiversidad e infraestructura sostenible, que a menudo se perciben como demasiado riesgosos.

En Hyderabad, EESL financió la instalación de luces led para alumbrado público y recuperó los costos mediante futuros ahorros energéticos, eliminando la necesidad de grandes desembolsos iniciales por parte de la Corporación Municipal del Gran Hyderabad (GHMC, en inglés).

Más de 450 000 luminarias fueron reemplazadas durante las fases iniciales, y la posterior expansión extendió la cobertura a toda la ciudad. El consumo eléctrico asociado al alumbrado público se redujo aproximadamente a la mitad, generando ahorros anuales superiores a 1000 millones de rupias (unos 12 millones de dólares), al tiempo que disminuían significativamente las emisiones de carbono.

Cómo los ahorros se convirtieron en un activo

La estructura financiera se basó en un modelo de “ahorros estimados”. En lugar de pagar por adelantado, las autoridades municipales devolvieron la inversión a lo largo del tiempo utilizando reducciones verificadas en los costos de electricidad y mantenimiento.

Los defensores de este sistema sostienen que estos mecanismos ayudan a las ciudades a modernizar su infraestructura pese a las restricciones presupuestarias. Sin embargo, los analistas advierten que dependen de proyecciones precisas, mantenimiento confiable y una sólida capacidad institucional.

Los expertos coinciden en que las finanzas combinadas funcionan mejor cuando las instituciones públicas siguen participando activamente en la implementación y supervisión.

En Hyderabad, el programa incorporó un Sistema Centralizado de Monitoreo y Control (CCMS, en inglés), que permite a las autoridades rastrear el uso de electricidad, detectar fallas y supervisar el rendimiento en tiempo real.

El sistema mejoró la supervisión operativa y generó los datos necesarios para el financiamiento vinculado al desempeño, donde los pagos están asociados a resultados verificados de manera independiente.

Más allá del carbono: de las finanzas climáticas a la vida cotidiana

Para los residentes, los efectos de la transición hacia la iluminación led suelen percibirse menos en términos financieros o técnicos que en las rutinas diarias y la sensación de seguridad.

Kavitha Ramavath, de 27 años, y su esposo, Ravi Ramavath, de 35, se mudaron recientemente con sus dos hijos pequeños a Uppal Bhagath, un barrio en rápida expansión en el extremo oriental de Hyderabad.

Antes vivían en Uppal Kalan, a unos cuatro kilómetros de distancia, donde la vivienda era más económica, pero la infraestructura era deficiente. Kavitha trabaja como empleada servicio doméstico, mientras que Ravi conduce un mototaxi.

Aunque el alquiler casi se duplicó, la mejora de la iluminación transformó su vida cotidiana.

“Esta zona es más dinámica, con calles más amplias y mejor iluminadas”, dijo Kavitha señalando una luminaria led frente a su calle. “Antes sentía miedo de caminar sola para llevar o buscar a mis hijos de las clases particulares”, agregó.

Ahora, explica, sus hijos pueden jugar al aire libre durante más tiempo por las tardes y las tiendas cercanas mantienen sus persianas abiertas hasta entrada la noche. Ravi agrega que puede estacionar su mototaxi frente a su casa sin preocuparse por robos o daños.

Los urbanistas afirman que una mejor iluminación pública puede influir en la movilidad, la actividad económica informal y la percepción de seguridad, especialmente para mujeres y niños.

En mayo, Kavitha comenzó un pequeño puesto de frutas frente a su casa. La calle más iluminada le permite seguir trabajando después del anochecer, cuando aumenta la afluencia de clientes.

Para su familia, los beneficios no se miden en reducciones de emisiones ni en estructuras financieras, sino en la posibilidad de obtener un poco más de ingresos mientras se sienten más seguros en los espacios públicos.

De las calles locales a los modelos globales de financiamiento

Aunque la experiencia de Hyderabad destaca el uso de finanzas combinadas para la mitigación climática, el modelo se extiende mucho más allá de la eficiencia energética.

En todo el mundo, iniciativas de finanzas combinadas respaldadas por el FMAM canalizan inversiones hacia la conservación de la biodiversidad, la protección de los océanos y las cadenas de suministro sostenibles. Estos proyectos demuestran cómo los fondos públicos pueden desbloquear capital privado en sectores que tradicionalmente tuvieron dificultades para atraer inversiones.

En Brasil, por ejemplo, el Mecanismo Amazonía Viva combina instrumentos del mercado de capitales con financiamiento filantrópico para apoyar cadenas de suministro sostenibles en la Amazonia.

Conecta cooperativas y productores locales con financiamiento, al tiempo que reduce riesgos gracias a la participación de Natura como comprador corporativo, inversor y adquirente de la producción.

De manera similar, plataformas globales como la Iniciativa de Descarbonización de la Cadena Global de Suministro Verde de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el FMAM buscan proporcionar préstamos de largo plazo vinculados a objetivos ambientales para fabricantes y proveedores de mercados emergentes, ayudando a superar una barrera crítica: el acceso a capital asequible para la descarbonización.

A nivel soberano, las finanzas combinadas también están permitiendo instrumentos innovadores de deuda y bonos. El bono azul de Seychelles, respaldado por una garantía del Banco Mundial y financiamiento concesional del FMAM, demostró cómo los países pueden captar capital privado para la conservación marina mientras reducen sus costos de endeudamiento.

En América Latina y el Caribe, una nueva facilidad respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el FMAM utiliza finanzas combinadas para ampliar las conversiones de deuda por naturaleza, que permiten a los países refinanciar deuda a menores costos y redirigir los ahorros hacia la conservación de la biodiversidad y la resiliencia climática.

Todos estos modelos comparten un principio común: el capital público o concesional absorbe los riesgos, permitiendo que los inversores privados ingresen en sectores donde los retornos financieros por sí solos podrían no justificar la inversión.

Construir mercados más allá de las ciudades

El programa de Hyderabad no se limitó a la infraestructura municipal. A través de la iniciativa Ujala de India, EESL también amplió el acceso a iluminación led en los hogares mediante la agregación de demanda y la adquisición masiva de bombillas.

Este enfoque ayudó a reducir drásticamente el precio de las bombillas leds, haciendo que la iluminación eficiente en energía fuera asequible para millones de hogares e introduciendo sistemas de financiamiento incorporados en la factura que permitían realizar pagos en pequeñas cuotas.

Al abordar tanto la infraestructura pública como la demanda doméstica, el programa buscó no solo desplegar tecnologías energéticamente eficientes, sino también crear mercados sostenibles y autosuficientes a largo plazo.

“El camino hacia resultados ambientales escalables pasa por las finanzas combinadas. El capital público hace lo que el capital privado no hará: absorber riesgos excesivos y financiar el monitoreo riguroso que convierte las lecciones aprendidas en cambios duraderos. Si se desplaza al sector público, también se desplazan los resultados”, afirmó Boltz.

Un caso de prueba para las finanzas combinadas

A medida que se intensifican los debates globales sobre financiamiento climático y de la biodiversidad, Hyderabad es vista cada vez más como un caso de prueba de cómo las finanzas combinadas pueden operar a nivel urbano.

Srinivas Kona, experto en energía limpia de la consultora Proventure, con sede en Hyderabad, afirma: “El programa led demostró cómo el financiamiento concesional, la implementación por parte del sector público y las estructuras de reembolso basadas en ahorros pueden trabajar juntas para expandir la infraestructura urbana sin grandes gastos municipales iniciales”.

Al mismo tiempo, advierte que persisten desafíos. “No está claro cuán fácilmente estos modelos pueden replicarse en otros lugares, especialmente en ciudades más pequeñas con sistemas de ingresos más débiles y menor capacidad administrativa”, señaló, citando informes sobre problemas de mantenimiento que afectan algunas instalaciones.

Aun así, la experiencia de Hyderabad ofrece una muestra de cómo los debates globales sobre financiamiento se traducen en cambios visibles en la vida urbana cotidiana.

A fines de mayo, Kavitha Ramavath estaba junto a su nuevo puesto de frutas bajo una brillante luminaria led, acomodando guayabas y bananas mientras los clientes pasaban al caer la tarde.

Vender frutas implica riesgos, afirma, pero esos ingresos adicionales podrían ayudar a su familia a afrontar el aumento del alquiler y los gastos escolares.

Para Kavitha, el impacto de las finanzas combinadas no se mide en flujos de inversión ni en marcos normativos. Se refleja en la posibilidad de trabajar más horas de manera segura, ganar un poco más de dinero e imaginar un futuro más estable para sus hijos.

T: GM / ED: EG