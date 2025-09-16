Redes de recolectores de semillas impulsan la restauración forestal en Brasil

PORTO VELHO, Brasil – Cuando entra en la selva amazónica de su territorio, Rariane Suruí ahora la ve con otros ojos. Sus árboles —el pinho-cuiabano, el jatobá, el tento-vermelho y el cumaru— son más que una fuente de alimento, materia prima para la artesanía y un pilar de la vida espiritual: también producen las semillas que pueden ayudar a restaurar este bioma amenazado.

Hace un año, Suruí y otros 30 residentes de la aldea de Apoena Meirelles, en la parte de Mato Grosso de la tierra indígena Sete de Setembro, se unieron a la Red de Semillas de Bioeconomía Amazónica (Reseba).

Cuando se pone en marcha un nuevo proyecto de restauración forestal, los indígenas emprenden expediciones que pueden durar hasta dos semanas. Por lo general, recogen semillas que han caído al suelo o de los árboles más bajos cerca de la aldea, pero a menudo tienen que adentrarse en la espesura del bosque e incluso despejar senderos para encontrarlas. “He adquirido nuevos conocimientos sobre el bosque”, explicó Suruí a Dialogue Earth.

Creada en 2021, Reseba reúne a 620 recolectores de semillas de territorios indígenas, comunidades quilombolas (formadas por descendientes de esclavos africanos), reservas extractivas (zonas donde las comunidades locales pueden explotar la selva tropical de forma sostenible) y agricultores familiares de los estados de Rondônia y Mato Grosso.

Desde entonces, ha vendido 84 toneladas, generando 1,5 millones de reales brasileños (277 000 dólares) en ingresos directos, y ha suministrado semillas para iniciativas como el programa federal Paisagens Sustentáveis da Amazônia (Paisajes Sostenibles de la Amazonia), que restauró 500 hectáreas de tierras rurales en Rondônia en 2024.

Bolsas con semillas de anacardo, ojo de venado, cumarú y otras plantas que se encuentran en la Amazonía. Las semillas se venden a través de redes nacionales, lo que genera ingresos para las comunidades de la región. Imagen: Jonathan Molino / Ecoporé

Inicialmente centrada en apoyar proyectos de restauración en el marco de la iniciativa Jardín Forestal Amazónico Sostenible de la organización Ecoporé, Reseba se consolidó rápidamente como una de las principales redes de Redário, una organización nacional que agrupa a 27 grupos y alrededor de 2.500 recolectores de todo el país.

Estas redes se consideran esenciales para que Brasil alcance su objetivo, establecido en su plan climático nacional bajo el Acuerdo de París, de restaurar 12 millones de hectáreas de vegetación para 2030, según Danielle Celentano, analista del Instituto Socioambiental y una de las coordinadoras de Redário.

“El trabajo con semillas propicia la conservación de la tierra, la recuperación de los conocimientos tradicionales y la valorización y profesionalización de los jóvenes y los ancianos”, afirma Celentano.

Sin embargo, señala que grupos como Reseba siguen enfrentándose a obstáculos en términos de demanda, gobernanza y burocracia. Planaveg, un plan nacional para la recuperación de la vegetación autóctona, que se relanzó en diciembre de 2024, pretende superar algunos de estos retos situando la recolección comunitaria de semillas en el centro de sus acciones, según la analista.

Planaveg se puso en marcha originalmente en 2017, antes de que el presidente Jair Bolsonaro asumiera el cargo, pero recibió poca atención durante su administración. El gobierno de Lula lo reactivó, reiniciando las discusiones en 2023 y comenzando su implementación a principios de este año.

Desarrollado por el gobierno en colaboración con diversas organizaciones, su objetivo es formar a indígenas, quilombolas y agricultores familiares como técnicos y recolectores. También pretende coordinar las políticas de asistencia técnica y ampliar el acceso de estos grupos al crédito y a los fondos públicos.

Thiago Belote, director de bosques del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático y responsable de la implementación de Planaveg, coincide en que el fortalecimiento de las redes de recolección es esencial para recuperar las áreas degradadas del país.

“Las redes de semillas son guardianas de la sociobiodiversidad y el primer eslabón de la cadena de restauración. Por lo tanto, fortalecerlas es muy estratégico”, dijo Belote a Dialogue Earth.

Baja demanda de semillas

Este impulso es necesario. En la actualidad, incluso el grupo de recolectores más antiguo tiene dificultades para encontrar un mercado estable. Creada en 2007, la Red de Semillas de Xingu reúne a más de 700 miembros de tierras indígenas, asentamientos rurales y zonas urbanas de Mato Grosso.

Según su directora ejecutiva, Bruna Ferreira, la red ya ha contribuido a restaurar 11 000 hectáreas en la Amazonia y el Cerrado, generando 8,5 millones de reales brasileños (1,6 millones de dólares estadounidenses) en ingresos directos para los recolectores.

Pero la demanda nunca ha igualado la capacidad de producción. Dialogue Earth habló con Ferreira en junio, que es cuando se suelen recibir los pedidos. “La demanda es muy baja, ni siquiera alcanza el 40% de nuestro potencial”, comentó entonces. “Tenemos varias redes en todos los biomas con un potencial de recolección muy alto, pero no hay una demanda clara de semillas para la restauración”, añadió.

Marcelo Ferronato, presidente de Ecoporé, afirmó que, tal y como están las cosas, el interés en el mercado de la reforestación se limita a unos pocos grupos exportadores sujetos a requisitos medioambientales más estrictos y a empresas emergentes de restauración vinculadas al mercado del carbono.

Según Belote, del Ministerio de Medioambiente, la segunda versión del Planaveg busca resolver este problema y aumentar la demanda de restauración y, en consecuencia, de semillas. Para ello, ofrecerá incentivos a los propietarios rurales para que restauren las zonas degradadas.

El objetivo de Brasil de recuperar 12 millones de hectáreas para 2030 requerirá hasta 15.000 toneladas de semillas, un volumen capaz de generar 60.000 puestos de trabajo y 146 millones de dólares, según un estudio de 2020.

Una mujer indígena con un machete mientras despeja vegetación durante la recolección de semillas en la aldea de Juari, en el territorio karitiana. Imagen: Jonathan Molino / Ecoporé Vainas de angelim-saia (Parkia pendula), una especie arbórea que se encuentra en varios estados de la región amazónica, conocida por sus flores rojas y redondas. Imagen: Jonathan Molino / Ecoporé

Por ley, los propietarios rurales están obligados a preservar una parte de la vegetación autóctona, cuya extensión varía según el bioma y la región. El cumplimiento de esta norma se supervisa por satélite y se hace cumplir por las agencias medioambientales, aunque siguen existiendo importantes lagunas. Según Belote, la restauración de la vegetación en estas propiedades supondría por sí sola nueve de los 12 millones de hectáreas que Brasil necesita restaurar para 2030.

Rodrigo Junqueira, secretario ejecutivo del Instituto Socioambiental, sostiene que Planaveg debería ir más allá. Aboga por condicionar el acceso al crédito: restringirlo a los productores que degradan y violan la ley, y, al mismo tiempo, ampliar los beneficios para aquellos que restauran sus tierras y cumplen con las regulaciones medioambientales.

Por ahora, el objetivo para 2030 está lejos de alcanzarse. Desde que se comprometió en 2015, Brasil solo ha restaurado 700.000 hectáreas: 500.000 mediante el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los propietarios rurales y empresarios, y el resto mediante iniciativas voluntarias de la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos regionales.

La participación voluntaria de los productores rurales en la restauración sigue siendo baja, incluso en iniciativas que no implican costos directos para los productores. Según Belote, esto se debe a que muchos no ven beneficios económicos inmediatos en la recuperación de las zonas degradadas.

Para él, la clave está en invertir en la restauración productiva, un modelo que combina la restauración forestal con actividades generadoras de ingresos, como los sistemas agroforestales, la gestión de especies autóctonas y los productos sociobiodiversos.

Otras iniciativas ya lo están haciendo. El programa Bosques Productivos del Ministerio de Medioambiente recupera áreas degradadas en asentamientos y comunidades tradicionales de Pará con el fin de aumentar la producción de alimentos saludables y productos de sociobiodiversidad.

Por su parte, su proyecto Eco Invest espera recaudar 31.400 millones de reales brasileños (5.800 millones de dólares estadounidenses) en una subasta para transformar 1,4 millones de hectáreas de tierras degradadas en sistemas de producción sostenibles en diversos biomas brasileños.

El gobierno federal también apuesta por la regeneración natural para cumplir el objetivo del Acuerdo de París. El equipo técnico de Planaveg utilizó datos geoespaciales para identificar 16 millones de hectáreas de vegetación secundaria en la Amazonía y otros 8 millones en el Cerrado, zonas que comenzaron a recuperarse por sí solas tras ser deforestadas o degradadas.

Sin embargo, estas cifras aún deben revisarse para evaluar si estos bosques son realmente estables y capaces de mantener sus funciones ecológicas. Según Belote, los propietarios de tierras a menudo permiten que la tierra se regenere, pero vuelven a utilizarla en un plazo de cinco años. “Queremos la regeneración natural, pero queremos que recupere los servicios ecosistémicos”, explicó.

Semillas recolectadas por la comunidad en un salón de la aldea de Kyowã, en el territorio karitiana, donde se clasifican, pesan y etiquetan. Imagen Jonathan Molino / Ecoporé

Barreras de gobernanza

La gobernanza de las redes de semillas, que implica formación técnica y logística, es otro cuello de botella. Hasta hace poco, los avances se habían logrado de forma independiente. La Red de Semillas del Xingu, por ejemplo, organiza reuniones con nuevas redes de diferentes biomas para compartir experiencias. “Cada territorio tiene sus retos y oportunidades, pero hablamos de lo que es esencial tener en una estructura de red”, dijo Bruna Ferreira.

Este trabajo dio lugar a la creación de Redário, que ahora ofrece apoyo en materia de formación, control de calidad de las semillas y acceso al mercado. Los resultados ya son evidentes: de las 106,8 toneladas vendidas por los grupos asociados, 18,5 toneladas se negociaron a través de la red.

Para Junqueira, que representó a la sociedad civil en el desarrollo de Planaveg, la experiencia de cooperación entre redes debería servir de modelo para futuras políticas de apoyo a los recolectores.

El reto de ampliar la escala

Para ampliar la cadena de restauración, desde la recolección de semillas hasta la reforestación, la Alianza para la Restauración de la Amazonía, un grupo multidisciplinario, ha identificado 205 fuentes activas de financiación y políticas. Entre ellas se encuentra el Arco de la Restauración, una iniciativa del Ministerio de Medioambiente en colaboración con el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), que aporta mil millones de reales brasileños (183,4 millones de dólares estadounidenses) para recuperar, de aquí a 2030, seis millones de hectáreas en las zonas más deforestadas de la Amazonía, al este y al sur.

También hay contribuciones internacionales. El Fondo Mundial para el Ambiente, por ejemplo, apoya proyectos para crear corredores de biodiversidad en áreas privadas, programas de pago por servicios ambientales y el fortalecimiento de políticas públicas subnacionales para la restauración y la implementación de normas ambientales.

Sin embargo, Ferreira, de la Red de Semillas del Xingu, señala que muchas oportunidades de financiación para la restauración no contemplan los salarios del personal ni las inversiones en infraestructuras básicas, como las instalaciones de almacenamiento.

Además, señala que los proyectos tienden a dar prioridad a los territorios indígenas, las unidades de conservación y las áreas públicas -es decir, las zonas que están más preservadas y también son más complejas en términos de logística e infraestructura- mientras que el mayor potencial para la recuperación de la vegetación autóctona se encuentra en otros lugares, como propiedades rurales privadas.

Para Junqueira, el reto central es garantizar que los recursos lleguen rápidamente a los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, como las redes de semillas, pero sin la burocracia y los requisitos que actualmente alejan a estas poblaciones.

A pesar de los obstáculos, Rariane Suruí cree que el significado de su trabajo es bastante claro: plantar hoy lo que sustentará a las generaciones futuras. Dice que se siente privilegiada por ser recolectora de semillas.

“Mantener el bosque en pie es importante para todos: tanto para los indígenas como para los no indígenas”, dice. “Si planto un árbol, sé que estoy haciendo algo bueno no solo para mí, sino también para las generaciones futuras”.

Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth.

