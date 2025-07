Dengue y cambio climático: la factura sanitaria que complica a Honduras

Esta clase de pérdidas repercute directamente en los bolsillos de quien sufre el contagio del virus y representa, adicionalmente, un costo para el presupuesto fiscal público.

«De acuerdo a la gravedad, un paciente con dengue puede llegar a costarle al Estado hasta 120 000 lempiras (4600 dólares)», dicen autoridades sanitarias, mientras el costo anual promedio en todos los países de América Latina, incluyendo Honduras, supera los 3000 millones de dólares, según un informe del Instituto Nacional de la Salud (NIH en inglés).

«El impacto del dengue va más allá de la salud», apuntó Lezcano, The Lancet Countdown. «Hay secuelas emocionales, estrés, alteraciones de otras condiciones. Afecta a mujeres embarazadas y genera un impacto social muy grave que hace colapsar los sistemas sanitarios», refirió el experto.

«Desde que me dio dengue, no quedé nada bien, me duelen las articulaciones, me asusta saber que podría volver a enfermarme», confío Fabricio, un temor que también comparte Lezcano.

«Lo que va pasar es una carga mucho más alta y es mortalidad prevenible. También habrá altos costos para el sistema de salud y para nuestros gobiernos que, de por sí, tienen dificultades manejando los presupuestos que se necesitan para todas las necesidades de la población, entonces, esto va a llevar a peores condiciones de vida”, subrayó el investigador de The Lancet Countdown.

Esa explicación muestra un claro ejemplo de las «pérdidas y daños», un concepto que alude a las consecuencias negativas del cambio climático en múltiples áreas de la vida, y que pueden ser económicas o no cuantificables. En otras palabras, son el resultado de cuando ni la mitigación ni la adaptación al cambio climático hicieron efecto.

En este caso, Honduras constituye un ejemplo de cómo el cambio climático y su influencia en la propagación del dengue ha provocado pérdidas graves no cuantificables en la salud pública, como la muerte en masa de múltiples personas infectadas o las daños producto de secuelas en el sistema inmunológico, deterioro en las articulaciones o, simplemente, el estrés y el declive en la calidad de vida que ocasiona la enfermedad.

No se puede dejar de soslayar que también las pérdidas y daños se traducen en factores cuantificables de índole económico, como el impacto ocasionado directamente al bolsillo de los afectados y el costo de oportunidad que se presenta cuando se requiere la atención de una emergencia sanitaria con la erogación de elevados presupuestos a cambio de la desatención de otras prioridades.